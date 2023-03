Splashtop inaugure un nouvel antivirus développé par Bitdefender

Une protection renforcée pour les entreprises de toutes tailles grâce à une sécurité avancée et centralisée des terminaux.

CUPERTINO, Californie, 2 février 2023 —Splashtop, un leader des solutions d’accès à distance conçues pour simplifier et sécuriser le télétravail, a annoncé aujourd’hui le lancement de l’antivirus Splashtop avec la technologie Bitdefender. Cette solution de cybersécurité primée est désormais disponible avec de nombreux produits Splashtop, permettant ainsi aux MSP et aux équipes informatiques de protéger plus efficacement leurs terminaux contre les menaces, tout en bénéficiant d’une gestion centralisée.

Ce nouveau module souligne l’engagement de Splashtop à protéger les utilisateurs de multiples manières, de la protection des terminaux à l’accès à distance sécurisé depuis n’importe quel appareil. Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender apporte une protection contre les malwares et les virus, ainsi que d’autres fonctions de sécurité indispensables pour protéger les terminaux des entreprises modernes contre les cybermenaces. Disponible en tant que module complémentaire aux abonnements Splashtop, cet outil intégré simplifie encore davantage la tâche des organisations, des PME aux grandes entreprises, qui veulent rationaliser leurs stratégies, leur gestion et leurs coûts informatiques grâce à Splashtop.

« Donner aux entreprises la possibilité de combiner la sécurité des terminaux avec un accès et une assistance à distance faciles à gérer est un moyen très efficace de simplifier les activités informatiques », explique Mark Lee, PDG de Splashtop. « Grâce à notre collaboration renforcée avec Bitdefender, nous avons le plaisir de proposer une solution de sécurité des terminaux de pointe et d’en faciliter l’accès à nos clients. »

« Les ransomwares, les voleurs d’identifiants ou encore les e-mails de phishing deviennent tous plus sophistiqués et plus fréquents à mesure que le paysage des menaces évolue », explique Jose Lopez, vice-président du département Licences technologiques et fournisseurs de services chez Bitdefender. « Empêcher les menaces d’infiltrer les environnements est la première et la plus cruciale des mesures pour une cyberdéfense efficace. Nous sommes heureux de nous associer à Splashtop pour aider les entreprises à protéger leurs actifs numériques grâce à nos solutions de cybersécurité de pointe. »

Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender renforce l’engagement de l’entreprise à offrir une solution « à guichet unique », où les clients ont accès à tout ce dont ils ont besoin directement dans la console Web de Splashtop. Cela leur permet de bénéficier des meilleurs outils de sécurité tout en éliminant la contrainte d’utiliser des sites Web ou des consoles spécifiques pour accéder à ces autres solutions, ce qui allège la charge du personnel informatique. Les fonctionnalités intégrées et gérées par la console centralisée de Splashtop sont les suivantes :

Analyse anti-malware : programmez des inspections rapides, exécutez des analyses complètes à la demande et activez le contrôle à l’accès pour une protection en temps réel contre les logiciels malveillants.

Sécurité du trafic Web : mettez en place un pare-feu, un système anti-phishing et une analyse du trafic pour bloquer les tentatives de connexion non autorisées et protéger les utilisateurs contre les sites Web frauduleux ou les contenus malveillants tels que les logiciels espions ou les virus.

Contrôle avancé des menaces : surveillez en continu les applications et les processus à l’aide de l’algorithme d’évaluation heuristique de Bitdefender afin de détecter les menaces avant qu’elles ne soient officiellement signalées.

Alertes antivirus et journalisation : consultez l’état de la protection et le journal des menaces pour chaque appareil et recevez une notification en temps réel lorsqu’une tentative d’attaque est détectée ou bloquée.

Analyse des périphériques : empêchez la fuite de données sensibles et les infections par des logiciels malveillants à partir de périphériques USB externes et de supports CD/DVD.

Attribution de politiques : personnalisez des politiques antivirus pour des ordinateurs et des groupes spécifiques afin de répondre aux besoins de vos différents clients et organisations.

Disponibilité

Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender est maintenant disponible avec Splashtop Enterprise, Splashtop SOS+, Splashtop Remote Support et Splashtop Business Access Pro et Legacy.

À propos de Splashtop

Splashtop est un leader des solutions informatiques sécurisées destinées à simplifier et à optimiser le télétravail. Ses solutions à distance et sur site pour le travail, l’apprentissage et le support informatique fournissent une expérience aussi rapide, simple et sécurisée que si vous étiez devant votre poste de travail. Splashtop offre de hautes performances avec une qualité 4K à 60 fps, des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une application centralisée pour l’accès et le support compatible avec tous les appareils et systèmes d’exploitation, et une assistance mondiale instantanée avec contact direct avec un expert. Plus de 30 millions d’utilisateurs, et notamment 85 % des entreprises Fortune 500, utilisent et apprécient les produits Splashtop partout dans le monde.

www.splashtop.com

À propos de Bitdefender

Bitdefender est un leader en matière de cybersécurité qui fournit les meilleures solutions de prévention, de détection et de réponse aux menaces à l’échelle mondiale. Garant de la sécurité de millions d’environnements de consommateurs, d’entreprises et d’administrations, Bitdefender est l’un des experts les plus fiables du secteur en matière de lutte contre les menaces, de protection de la vie privée, de l’identité et des données numériques, et de cyber-résilience. Grâce à d’importants investissements en recherche et développement, Bitdefender Labs découvre des centaines de nouvelles menaces chaque minute et vérifie quotidiennement des milliards de détections. L’entreprise est à l’origine d’innovations révolutionnaires dans les domaines de l’antimalware, de la sécurité IoT, de l’analyse comportementale et de l’intelligence artificielle, et sa technologie est exploitée sous licence par plus de 150 entreprises technologiques parmi les plus importantes au monde. Fondé en 2001, Bitdefender compte des clients dans plus de 170 pays et dispose de bureaux dans le monde entier. Pour plus d’informations, visitez le site www.bitdefender.com.