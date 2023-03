Accès à distance sécurisé - Pourquoi Splashtop est le plus sûr

Splashtop garantit que vos utilisateurs, vos données et votre entreprise sont à l'abri des menaces extérieures. Découvrez comment Splashtop offre une sécurité d'accès à distance à la pointe du secteur.

La cybersécurité est plus que jamais essentielle. Des entreprises vulnérables sont chaque jour victimes de cybercriminels qui cherchent à voler des données, à paralyser des systèmes ou à demander une rançon.

Comme de plus en plus de personnes travaillent à distance, vous devez trouver un moyen de permettre aux employés d'accéder à leurs ordinateurs de travail sans compromettre la sécurité.

On peut également en dire autant des services informatiques, des équipes d'assistance et des fournisseurs de services gérés qui ont besoin d'accéder à des ordinateurs et des appareils personnels gérés pour fournir une assistance. Et pour les étudiants qui ont besoin d'accéder à des ressources scolaires telles que des ordinateurs de laboratoire depuis leur domicile.

L'accès à distance est une composante essentielle de tout travail à domicile, de toute assistance à distance ou de tout plan d'apprentissage à distance. Mais en plus d'un accès à distance rapide et fiable, vous devez vous assurer que l'outil utilisé par votre organisation est doté du plus haut niveau de sécurité.

Splashtop offre le logiciel d'accès à distance le plus sûr, et il est utilisé par des milliers d'organisations, y compris des agences gouvernementales, des collèges, des districts scolaires de la maternelle à la 12e année, des MSP, et plus encore.

Qu'est-ce qui rend Splashtop si sûr ?

Splashtop protège votre réseau, vos données et vos informations avec une infrastructure sécurisée, une prévention des intrusions et la sécurité des applications.

Infrastructure sécurisée

Une infrastructure sécurisée est l'une des choses qui fait de Splashtop l'option d'accès distant la plus sécurisée. Cela signifie que des pare-feux robustes, un chiffrement des données, une atténuation DDoS et plus encore aident à fournir un environnement informatique sécurisé.

Prévention des intrusions

Même les cyberenvironnements les plus sécurisés doivent être à l’affût des intrusions. Splashtop dispose de mécanismes de détection et de défense d’intrusion 24h/24 et 7j/7. Nous suivons également les dernières normes de l’industrie pour la conception et la maintenance de notre environnement cloud pour une sécurité maximale.

Sécurité des applications

Les applications d'accès à distance de Splashtop comportent plusieurs couches de sécurité, notamment l'authentification des dispositifs, la vérification à deux facteurs et le cryptage TLS (y compris TLS 1.2) et AES 256 bits.

Un large éventail d'éléments de sécurité

Pour assurer la sécurité de vos appareils et de vos données, Splashtop propose également une sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux, un verrouillage automatique de l'écran, un délai d'inactivité de la session, une notification de connexion à distance, une authentification du serveur proxy et des applications à signature numérique.

Tous ces éléments réunis signifient que vous pouvez profiter de connexions à distance depuis des appareils personnels vers des ordinateurs de travail sans sacrifier la sécurité.

