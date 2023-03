Les écoles offrent des laboratoires à distance post-Covid et c’est pourquoi

Les laboratoires informatiques à distance sont à la mode même si les campus rouvrent

Alors que les enseignants et les administrateurs informatiques se préparent au retour de l’apprentissage sur le campus, ils se rendent compte qu’ils veulent - et doivent - conserver certaines des nouvelles pratiques qu’ils ont adoptées au cours de la dernière année pour améliorer leurs programmes de formation à l’apprentissage à distance. Un exemple est l’offre d’un accès à distance aux ordinateurs de laboratoire sur le campus afin que les étudiants et les membres du corps professoral puissent continuer à travailler après les heures de laboratoire, de n’importe où. Les professeurs et le personnel des écoles et des universités du monde entier nous ont parlé des avantages de maintenir ces laboratoires informatiques à distance en tant que pratique permanente pour l’apprentissage à distance et hybride.

Ce qu’ils ont appris pendant la pandémie

Les élèves à distance doivent avoir accès aux laboratoires informatiques de l’école pour exécuter des logiciels puissants (tels que la modélisation 3D, la CAO, la conception graphique et les outils de montage vidéo) que de nombreux élèves ne peuvent pas exécuter sur leurs ordinateurs personnels. Beaucoup d’étudiants ne peuvent pas non plus se permettre leurs propres licences logicielles individuelles. Ce sont quelques-uns des problèmes auxquels les administrateurs informatiques ont dû faire face pendant la pandémie.

Avec Splashtop Enterprise, les administrateurs informatiques ont pu rendre les laboratoires informatiques de l’école accessibles aux étudiants à distance. Grâce à la fonction de planification, ils ont également pu planifier des plages horaires où des groupes d’étudiants pouvaient accéder à certains laboratoires en fonction de leurs horaires de cours.

Les étudiants ont ensuite pu contrôler à distance les ordinateurs du laboratoire comme s’ils étaient assis dans le laboratoire informatique. Les étudiants pourraient même éditer des vidéos à distance car Splashtop a la capacité d’envoyer le son de l’ordinateur distant à l’appareil local de l’élève.

Il existe des outils pour faciliter votre travail, et l’achat de Splashtop était mon outil qui, honnêtement, j’ai dis-le sauvé notre année scolaire. – Chris Gilbert, Wayne State University

Pourquoi les laboratoires informatiques distants sont là pour rester

Les enseignants et les TI cherchent à continuer d’offrir des laboratoires à distance aux étudiants. C’est bénéfique pour les étudiants, les enseignants et les administrateurs informatiques. Les étudiants qui se trouvent dans une situation qui les empêche d’entrer sur le campus un jour – un enfant malade, un pneu crevé ou un rendez-vous chez le médecin – peuvent toujours se rendre en classe à distance pour faire leur travail sur les ordinateurs du laboratoire, même s’ils reçoivent des instructions sur Zoom, comme s’ils assistaient en personne. Avec la possibilité d’offrir des laboratoires informatiques à distance, ils peuvent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas seulement des heures de laboratoire; Les étudiants ne sont plus tenus de prévoir du temps pendant les heures limitées de laboratoire.

Les étudiants peuvent accéder aux ordinateurs en dehors de ces heures (laboratoire informatique). C’est juste très, très pratique. -Natalia Milanesi, Institut Abbey Road

Points de crédit supplémentaires

