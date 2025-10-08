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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard

Critique de la semaine - « Fantastique! Fonctionne parfaitement avec le clavier Bluetooth.

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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5 étoiles par audiomechanicsFantastique!

Fonctionne de manière transparente avec le clavier Bluetooth.

Je peux maintenant emporter mon iPad avec étui clavier Logitech sur la route avec moi et me connecter à mon ordinateur au travail avec très peu de désagréments. C’est aussi proche de l’utilisation d’un ordinateur de bureau que l’on peut obtenir sur un iPad. Il existe même une fonction « écran vide » qui empêche les personnes au bureau de voir ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à distance. Aujourd’hui même, j’ai dû faire un travail urgent qui ne pouvait être fait qu’à partir de mon ordinateur de bureau, mais je n’ai pas pu y arriver... Splashtop à la rescousse! Le travail s’est fait aussi vite que si j’avais été là, et j’ai imprimé des rapports, etc. directement sur l’imprimante de mon assistant. Fantastique! Merci Splashtop! Cinq étoiles!

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