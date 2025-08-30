Bilan de la semaine

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Commentaire des clients de Splashtop sur l'article du Wall Street Journal du 27 Août

"Contrôler un PC ou un Mac, style iPad" par Walt Mossberg

Kurt McFarlane : « J’utilise Splashtop depuis plus de 2 ans et j’adore ça. Continuez votre bon travail.

Wayne Braun: "J'utilise également Splashtop et ce depuis plus de deux ans. Splashtop s'est amélioré et est devenu plus rapide à chaque mise à jour. Splashtop est sans aucun doute un produit à prix plus compétitif. C'est un excellent produit, continuez à faire du bon travail et à l'améliorer constamment!"

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