Bilan de la semaine

Commentaire des clients de Splashtop sur l' article du Wall Street Journal du 27 Août

"Contrôler un PC ou un Mac, style iPad" par Walt Mossberg

Kurt McFarlane : « J’utilise Splashtop depuis plus de 2 ans et j’adore ça. Continuez votre bon travail.

Wayne Braun: "J'utilise également Splashtop et ce depuis plus de deux ans. Splashtop s'est amélioré et est devenu plus rapide à chaque mise à jour. Splashtop est sans aucun doute un produit à prix plus compétitif. C'est un excellent produit, continuez à faire du bon travail et à l'améliorer constamment!"