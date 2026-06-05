Connexion à distance entre ordinateurs de bureau, tablettes & et appareils mobiles

Télétravaillez à domicile grâce à des connexions rapides et sécurisées sur votre bureau à distance. Connectez-vous à distance à votre ordinateur depuis n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Travailler à distance, que ce soit de chez soi ou d'un autre endroit éloigné, devient la nouvelle norme. Il est plus que jamais essentiel de trouver un outil de connexion à distance efficace.
Bien qu'il y ait beaucoup de choses que vous pouvez faire à partir de votre ordinateur personnel, de votre ordinateur portable ou de votre appareil mobile, il arrive parfois que vous ayez besoin d'un accès à distance à l'ordinateur dans votre bureau.
Peut-être utilisez-vous un logiciel propriétaire dont la licence n'est accordée qu'à votre machine de bureau. Ou bien vos appareils personnels n'ont pas la puissance de calcul nécessaire pour exécuter des applications gourmandes en ressources. Ou peut-être y a-t-il des fichiers situés sur votre ordinateur de bureau que vous ne pouvez pas simplement transférer dans le nuage.
Quelle que soit votre situation, une connexion à distance à votre ordinateur de travail peut être bénéfique de nombreuses façons.
Qu’est-ce qu’une connexion à distance ?
Une connexion à distance permet aux utilisateurs d’accéder à un ordinateur, à un serveur ou à un réseau et de le contrôler à partir d’un autre endroit en utilisant Internet ou un réseau privé. Elle permet de travailler en toute fluidité, de bénéficier d’une assistance informatique et de collaborer sans avoir besoin d�’une présence physique. Les solutions de connexion à distance sécurisées, comme Splashtop, garantissent un accès rapide, fiable et chiffré aux systèmes distants.
Comment fonctionne une connexion à distance ?
Une connexion à distance fonctionne en établissant un lien sécurisé entre un appareil local et un ordinateur ou un réseau distant via Internet ou un réseau privé. Le logiciel de bureau à distance transmet les données de l’écran et les entrées en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler le système distant comme s’ils étaient physiquement présents. Les mesures d’authentification, le chiffrement et les protocoles réseau garantissent une connectivité sécurisée et fluide. Des solutions comme Splashtop optimisent les performances avec des connexions à faible latence et une sécurité de niveau entreprise.
Cas d'utilisation de logiciels de connexion à distance
Télétravailler à distance à partir de chez soi
Accédez à distance et contrôlez votre ordinateur de travail depuis tout vos appareils personnels comme si vous êtes assis devant votre ordinateur de bureau. Accédez à n'importe quel fichier et exécutez facilement n'importe quel programme sur votre ordinateur distant.
Fournir une assistance à distance
Les connexions distantes à vos appareils gérés vous permettent de surveiller, gérer et prendre en charge vos terminaux. Connectez-vous à distance aux appareils de vos utilisateurs pour fournir une assistance à distance à la demande dès qu'ils ont besoin d'aide.
Faciliter l'enseignement virtuel
Permettez aux étudiants de lancer des connexions de bureau à distance depuis leurs appareils personnels vers les ordinateurs de l’école afin qu’ils puissent accéder à distance aux postes de travail des salles informatiques dans le cadre de leur apprentissage à distance. Les élèves pourront accéder aux logiciels sous licence de l’école (tels que Microsoft Office, Adobe Creative Suite et autres) lors des sessions à distance sur les ordinateurs des salles informatiques - même à partir d’un Chromebook.
De quels systèmes d'exploitation ai-je besoin pour les connexions à distance ?
Selon votre plan Splashtop, vous pourrez établir des connexions à distance à des appareils Windows, Mac, Linux, iOS, Android et Chromebook. Vous pourrez également vous connecter à partir de n'importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile.
Les outils de connexion à distance de Splashtop sont-ils multiplateformes?
Oui! Vous pouvez configurer une connexion à distance entre des appareils fonctionnant sur n’importe quel système d’exploitation. Peu importe que votre ordinateur distant soit un Mac ou un PC, vous pouvez vous y connecter à partir de n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Vous pouvez même travailler à domicile à l'aide d'un Chromebook!
Essayez Gratuitement le Logiciel de Connexion à Distance de Splashtop
Avec Splashtop, il est plus facile et plus productif de travailler à la maison ou sur la route. Vous n'avez plus à vous soucier du fichier que vous avez laissé derrière vous ou du logiciel auquel vous devez accéder. Ayez la sensation d'être assis devant votre ordinateur de travail, où que vous soyez.
Et il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la sécurité. Chaque connexion à distance est cryptée avec TLS et AES 256 bits. Vous pouvez également activer l'authentification du dispositif et la vérification en deux étapes.
En matière de connexions à distance, vous pouvez faire confiance à Splashtop. Plus de 30 millions d'utilisateurs le font déjà. Commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui.