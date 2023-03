Connexion à distance entre ordinateurs de bureau, tablettes & et appareils mobiles

Télétravaillez à domicile grâce à des connexions rapides et sécurisées sur votre bureau à distance. Connectez-vous à distance à votre ordinateur depuis n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Travailler à distance, que ce soit de chez soi ou d'un autre endroit éloigné, devient la nouvelle norme. Il est plus que jamais essentiel de trouver un outil de connexion à distance efficace.

Bien qu'il y ait beaucoup de choses que vous pouvez faire à partir de votre ordinateur personnel, de votre ordinateur portable ou de votre appareil mobile, il arrive parfois que vous ayez besoin d'un accès à distance à l'ordinateur dans votre bureau.

Peut-être utilisez-vous un logiciel propriétaire dont la licence n'est accordée qu'à votre machine de bureau. Ou bien vos appareils personnels n'ont pas la puissance de calcul nécessaire pour exécuter des applications gourmandes en ressources. Ou peut-être y a-t-il des fichiers situés sur votre ordinateur de bureau que vous ne pouvez pas simplement transférer dans le nuage.

Quelle que soit votre situation, une connexion à distance à votre ordinateur de travail peut être bénéfique de nombreuses façons.

Cas d'utilisation de logiciels de connexion à distance

Accédez à distance et contrôlez votre ordinateur de travail depuis tout vos appareils personnels comme si vous êtes assis devant votre ordinateur de bureau. Accédez à n'importe quel fichier et exécutez facilement n'importe quel programme sur votre ordinateur distant.

Les connexions distantes à vos appareils gérés vous permettent de surveiller, gérer et prendre en charge vos terminaux. Connectez-vous à distance aux appareils de vos utilisateurs pour fournir une assistance à distance à la demande dès qu'ils ont besoin d'aide.

Permettez aux élèves de lancer des connexions de bureau à distance à partir de leurs appareils personnels vers les ordinateurs de l’école afin qu’ils puissent accéder à distance aux ordinateurs de laboratoire tout en apprenant à distance. Les étudiants pourront accéder à des logiciels sous licence scolaire (tels que Microsoft Office, Adobe Creative Suite, etc.) pendant des sessions à distance sur des ordinateurs de laboratoire, même à partir de Chromebooks.

De quels systèmes d'exploitation ai-je besoin pour les connexions à distance ?

Selon votre plan Splashtop, vous pourrez établir des connexions à distance à des appareils Windows, Mac, Linux, iOS, Android et Chromebook. Vous pourrez également vous connecter à partir de n'importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile.

Les outils de connexion à distance de Splashtop sont-ils multiplateformes?

Oui! Vous pouvez configurer une connexion à distance entre des appareils fonctionnant sur n’importe quel système d’exploitation. Peu importe que votre ordinateur distant soit un Mac ou un PC, vous pouvez vous y connecter à partir de n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Vous pouvez même travailler à domicile à l'aide d'un Chromebook!

Essayez Gratuitement le Logiciel de Connexion à Distance de Splashtop

Avec Splashtop, il est plus facile et plus productif de travailler à la maison ou sur la route. Vous n'avez plus à vous soucier du fichier que vous avez laissé derrière vous ou du logiciel auquel vous devez accéder. Ayez la sensation d'être assis devant votre ordinateur de travail, où que vous soyez.

Et il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la sécurité. Chaque connexion à distance est cryptée avec TLS et AES 256 bits. Vous pouvez également activer l'authentification du dispositif et la vérification en deux étapes.

En matière de connexions à distance, vous pouvez faire confiance à Splashtop. Plus de 30 millions d'utilisateurs le font déjà. Commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui.

