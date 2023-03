Quelle est la place de l'accès à distance aux ordinateurs dans le nouveau paysage du nuage ?

Nous vivons dans un monde où l’accès à l’information est meilleur que jamais. Vous voulez savoir combien de personnes sont sur la planète, ou comment nouer une cravate? « Il suffit de googler ». Vous ne vous souvenez pas de l’anniversaire de votre oncle? Consultez Facebook. Besoin d’accéder à vos documents de travail tout en travaillant à domicile? Connectez-vous simplement à Dropbox.

Avec le travail dans le nuage, le contenu des entreprises peut être stocké sur des serveurs distants, disponibles à tout moment. Et avec la croissance simultanée des appareils mobiles (il y a près de 225 millions d'utilisateurs de smartphones rien qu'aux États-Unis), vous pouvez accéder à ces contenus depuis presque n'importe quel endroit dans le monde. C'est le nouveau paysage du "cloud computing" : les plateformes de stockage dans le nuage permettent d'accéder au travail aussi facilement à la maison qu'au bureau.

Quel est donc le rôle de l'accès à distance aux ordinateurs, dans un paysage de nuages où l'accès aux fichiers est plus facile que jamais ?

à condition qu'il soit connecté au même réseau. Avec l'accès à distance, un utilisateur a accès aux programmes, logiciels, fichiers et ressources du réseau sur l'ordinateur distant, le contrôlant comme s'il était assis juste en face de lui.

Dans cet article, nous allons examiner comment fonctionne l'accès à distance aux ordinateurs dans le nouveau paysage de l'informatique en nuage—et si votre entreprise est mieux servie en utilisant l'informatique en nuage ou l'accès à distance aux ordinateurs.

L'importance de l'accès à distance aux ordinateurs

Le cloud computing est peut-être l'un des plus grands changements commerciaux de mémoire récente. Lorsque l'on parle d'informatique dématérialisée, il est logique de faire référence à Office 365, la plateforme de productivité commerciale de Microsoft. Il s'agit du service de cloud computing d'entreprise le plus populaire sur le marché, offrant aux utilisateurs la possibilité d'effectuer la majorité de leurs tâches quotidiennes au sein d'une seule plateforme, du courrier électronique à la collaboration documentaire en passant par l'analyse des données.

Mais Office 365 offre-t-il plus de possibilités qu'un accès à distance à un ordinateur ? Bien que l'étendue de l'offre ne puisse être contestée, les entreprises qui investissent dans le cloud computing peuvent trouver des capacités supplémentaires, sans parler de la sécurité, avec l'accès à distance aux ordinateurs.

Économies de coûts

L'accès à distance à un ordinateur peut réduire les coûts des entreprises de plusieurs manières. Vous évitez d'investir dans des copies multiples des mêmes logiciels, car ils sont accessibles via une seule machine. En fait, tant que l'ordinateur hôte est très performant, les machines utilisées pour accéder à l'ordinateur hôte n'ont pas besoin d'être aussi puissantes (et coûteuses). De même, vous pouvez vous attendre à ce que les coûts de maintenance diminuent, car vous avez affaire à moins de logiciels en général.

Facilité d'accès

L'accès à distance aux ordinateurs offre une expérience plus transparente que l'accès aux fichiers dans le nuage, en particulier lorsqu'il s'agit de collaboration. L'accès à distance permet aux utilisateurs de se connecter directement à un appareil ou à un réseau commun, ce qui supprime le processus d'envoi et de réception des documents de travail. Quels que soient les programmes ou les fichiers nécessaires pour travailler, les utilisateurs peuvent le faire où qu'ils se trouvent sur l'appareil de leur choix.

Sécurité du contenu

L'informatique en nuage a toujours suscité des préoccupations en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les données sensibles des utilisateurs et des entreprises qui sont stockées sur des serveurs en nuage distants. Pour les organisations où la sécurité des informations personnelles identifiables (IPI) et des contenus sensibles pour les entreprises est primordiale, le nuage peut sembler être un risque tout simplement trop important, en particulier avec des réglementations comme l'HIPAA qui imposent des amendes aux entreprises incapables de protéger l'intégrité et la confidentialité des informations sensibles.

L'accès à distance à l'ordinateur empêche l'utilisateur (ou toute autre personne) d'avoir un accès direct au serveur de l'entreprise, créant au contraire une interface bidirectionnelle sécurisée entre l'individu et le contenu. Les solutions sophistiquées d'accès à distance aux ordinateurs mettent ce type de sécurité au premier plan et peuvent en fait aider les organisations à respecter les directives de l'HIPAA et d'autres réglementations concernant la confidentialité et la sécurité de l'accès à distance aux informations sensibles.

