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Media professionals remotely accessing radio stations with low latency and 4K resolution

Une station de radio qui produit son contenu en dehors de son studio d'enregistrement | Les médias aussi s'adaptent au COVID19

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
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Five images show people working remotely or in an office setting, using laptops, phones, and headsets. The text reads: “Remotely Access and Control Computers from Anywhere at Any Time.”.

Plus de 30 millions de professionnels utilisent Splashtop. Avec l'accès à distance Splashtop, n'importe qui peut accéder à distance à ses PC et Mac depuis son smartphone, sa tablette ou un autre ordinateur - comme s'il était assis juste devant son ordinateur. Grâce à COVID19, travailler à la maison est maintenant "la nouvelle normalité." Au milieu de cette tendance croissante au WFH, nous avons remarqué une augmentation de la demande d'accès à distance dans un segment particulier : l'industrie des médias et du divertissement.

Serait-il l'heure des stations de radiodiffusion à distance?

Patrick Evans, KESQ News Channel 3 meteorologist and Host of Eye on the Desert

Patrick Evans, météorologue de la chaîne d'information KESQ 3 et animateur de l'émission "Eye on the Desert"

Pour mieux comprendre comment les professionnels des médias et du divertissement utilisent Splashtop, nous nous sommes entretenus avec Patrick Evans, météorologue de KESQ News Channel 3 et animateur de Eye on the Desert. Patrick Evans utilise Splashtop Remote Desktop pour accéder à sa station météo et continuer à la faire fonctionner à distance.

Q : Comment utilises-tu le bureau à distance de Splashtop ?

Patrick : Je me connecte à notre système Baron Weather à la station en utilisant Splashtop sur un ordinateur portable IBM ThinkPad. Splashtop fonctionne très bien. Je me connecte au système météo, je prépare des graphiques, je mets en place des séquences pour mes émissions et je fais fonctionner le système météo entièrement à distance.

Q : La crise COVID-19 est-elle la première fois que vous travaillez à distance avec ce dispositif ? Si ce n'est pas le cas, quand et pourquoi l'avez-vous utilisé dans le passé ?

Patrick : C'est la première fois que nous faisons de la météo à distance. J'ai utilisé Splashtop pour les transferts de fichiers dans le cadre de mon autre emploi dans une station de radio locale (CV 104.3 FM), où je téléchargeais des fichiers audio. J'ai recommandé Splashtop parce que je le connais bien. À KESQ, notre service informatique l'a acheté pour tous les utilisateurs météo. Je crois que toute notre équipe météo l'utilise, ainsi que plusieurs de nos reporters qui travaillent à distance.

Q : Avez-vous une citation à partager sur la résilience pendant la crise COVID19 ?

Patrick : Splashtop a permis à notre département météo d'opérer à distance tout en utilisant toutes les ressources de notre système météo.

Le télétravail: un sens renouvelé de la liberté ?

Bien que l'utilisation de Splashtop Remote Desktop par Patrick soit inhabituelle, elle n'est pas si impensable. Le matériel de radio et de studio est connu pour être assez cher. Imagine-toi ramener un appareil de 10K à la maison et le casser ou devoir acheter plusieurs machines pour donner aux utilisateurs la possibilité de travailler à distance ? C'est non seulement risqué mais aussi très coûteux.

Bryan Hughes Meteorologist at WOWK, credits: TVSpy

Bryan Hughes Météorologue à WOWK, crédits : TVSpy

Avec Splashtop, les professionnels des médias et du divertissement n'ont pas besoin de transporter leurs appareils couteux. Ils peuvent facilement et en toute sécurité se connecter à distance à leurs studios et leurs stations de radio, tout en conservant une faible latence et en bénéficiant d'une résolution 4K, et ce pour seulement 8 CA$ mois. Cela offre une certain flexibilité qui procure a beaucoup un sentiment de liberté renouvelé. Les stations de radiodiffusion contrôlée a distance pourraient donc être là pour rester?

Bryan Huges de WOWK est un autre météorologue qui est passé entièrement à distance grâce à COVID19. Bryan a porté son installation à distance à un autre niveau : en transformant son bateau en salle de rédaction à distance en utilisant Splashtop pour exécuter les graphiques de Weather Lynx ! Dans une interview avec TVSpy, Brian a déclaré avec enthousiasme que ". C'est comme un rêve devenu réalité."

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