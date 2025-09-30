La plupart des équipes sécurisent l'accès au Wi-Fi, mais les prises Ethernet ouvertes restent présentes dans les salles de réunion, les bureaux et les laboratoires. Une simple connexion peut devenir un chemin direct vers des systèmes sensibles si l'accès filaire n'est pas autorisé.
RADIUS pour l'autorisation LAN câblée comble cette lacune. Avec Foxpass Cloud RADIUS, vous appliquez les mêmes contrôles basés sur l'identité utilisés pour le sans-fil à chaque connexion filaire, pour que seuls les utilisateurs et les appareils de confiance se connectent à votre réseau.
Dans ce guide, vous allez apprendre comment centraliser les politiques dans Foxpass simplifie le contrôle et vous offre une application cohérente et sans confiance sur le Wi-Fi et le LAN.
Pourquoi sécuriser l'accès LAN câblé est important
Quand on pense à la sécurité réseau, le Wi-Fi est généralement au centre de l'attention. Mais chaque port Ethernet non géré est une porte dérobée potentielle. Sans autorisation, quiconque a un accès physique peut s'y connecter et contourner entièrement vos contrôles sans fil.
Voici pourquoi l'autorisation LAN câblée est essentielle :
Empêcher les intrus non autorisés : Un visiteur, un contractuel, ou même un étudiant pourrait brancher un ordinateur portable et se connecter instantanément à des systèmes sensibles si les ports sont laissés ouverts.
Autoriser les appareils "simples" : Les imprimantes, tableaux blancs et syst�èmes de conférence manquent souvent de support de certificat, mais nécessitent tout de même une connectivité. Sans garde-fous, ils peuvent exposer le réseau.
Segmenter le trafic par fonction : Avec l'application des VLAN, vous pouvez donner aux appareils limités (comme les imprimantes ou les équipements de vidéoconférence) la connectivité dont ils ont besoin sans les mettre sur le même VLAN réseau que les ordinateurs portables des employés.
Ignorer les ports Ethernet crée un angle mort dans votre posture de sécurité. Ajouter une autorisation réseau câblée garantit que chaque appareil, filaire ou sans fil, doit être authentifié, inscrit, ou approuvé avant de rejoindre votre environnement.
Comment fonctionne l'autorisation LAN câblée
L'autorisation LAN câblée repose sur RADIUS soutenu par 802.1X pour valider qui et quoi se connecte au niveau du port. Cette approche étend la sécurité sans confiance jusqu'à l'interrupteur, garantissant qu'aucun appareil non géré ou non autorisé ne passe.
802.1X avec certificats : Les ordinateurs portables et de bureau gérés peuvent s'authentifier avec des certificats numériques (EAP-TLS) ou des identifiants sécurisés (EAP-TTLS). Cela offre un contrôle d'accès fort, sans mot de passe, et basé sur l'identité.
Bypass d'autorisation MAC (MAB) : Tous les appareils ne supportent pas 802.1X. Les imprimantes, systèmes de téléconférence, équipements de laboratoire, et points terminaux IoT peuvent être autorisés via leur adresse MAC. Avec Foxpass, vous pouvez a
jouter ces appareils à une liste blanche dans la console Foxpass, évitant ainsi la gestion des exceptions spécifiques aux commutateurs.
Modes de commutateurs hybrides : Les commutateurs d'entreprise peuvent essayer 802.1X d'abord, puis revenir à des vérifications basées sur MAC si l'appareil ne prend pas en charge les certificats. Cette approche en couches maintient la sécurité stricte sans bloquer les appareils nécessaires.
En utilisant RADIUS pour l'autorisation LAN câblée, les équipes TI créent un modèle d'accès cohérent à la fois sur le Wi-Fi et l'Ethernet. Le résultat : chaque connexion est vérifiée, chaque appareil est pris en compte, et les connexions malveillantes sont stoppées au port.
Gestion centralisée avec Foxpass Cloud RADIUS
Gérer l'autorisation LAN câblée signifie souvent jongler avec les configurations de commutateurs, listes MAC statiques, et politiques Wi-Fi séparées. Ce patchwork devient rapidement difficile à auditer et presque impossible à faire évoluer.
Foxpass Cloud RADIUS élimine cette complexité en servant de point de contrôle unique pour l'accès à la fois filaire et sans fil :
Application de politique unifiée : Appliquez les mêmes standards d'autorisation sur Wi-Fi et Ethernet pour qu'aucun appareil ne contourne les règles sans confiance.
Audits simplifiés : Au lieu de vérifier chaque commutateur et point d'accès, vous pouvez démontrer la conformité avec une console centralisée.
Moins de surcharge : Plus besoin de maintenir des ACL dispersées ou de mettre à jour manuellement les configurations de port. Les changements effectués dans Foxpass se propagent de manière cohérente dans votre environnement.
Résilient par conception : Avec une haute disponibilité et un temps de fonctionnement de 99,99 %, Foxpass assure que les services d'autorisation sont toujours actifs lorsque vos utilisateurs en ont besoin.
En centralisant le contrôle, Foxpass renforce non seulement votre sécurité LAN câblée mais réduit aussi la charge opérationnelle des équipes TI. Vous gagnez en visibilité, constance, et confiance que chaque connexion, filaire ou sans fil, est correctement autorisée.
Cas d'utilisation réels
L'autorisation LAN câblée n'est pas qu'une théorie, elle résout les défis quotidiens de sécurité à travers les industries :
Éducation K-12 et supérieure: Les étudiants essaient souvent de brancher des ordinateurs portables dans les prises Ethernet des salles de classe ou des campus. Avec Foxpass Cloud RADIUS, les écoles peuvent restreindre l'accès afin que seuls les appareils du personnel autorisé accèdent aux VLAN sensibles.
Bureaux d'entreprise : Les salles de réunion et espaces de travail ouverts ont souvent des ports Ethernet exposés. L'autorisation filaire empêche les visiteurs, contractuels, ou appareils malveillants de se connecter discrètement à votre réseau d'entreprise.
Industries réglementées : Les environnements de santé, finance, et laboratoires dépendent d'imprimantes câblées, équipements de diagnostic, ou appareils IoT qui ne supportent pas l'autorisation basée sur les certificats. En utilisant des listes blanches basées sur MAC, ces outils critiques restent en ligne tout en respectant les exigences strictes de conformité.
En appliquant RADIUS pour l'autorisation LAN câblée, les organisations de tous les secteurs peuvent combler une faille de sécurité cachée sans sacrifier l’utilisabilité ou l’efficacité opérationnelle.
Sécurisez vos réseaux filaires et sans fil dès aujourd'hui
L'autorisation LAN câblée n'a pas à être compliquée. Avec Foxpass Cloud RADIUS, vous pouvez déployer un contrôle d'accès basé sur le port en quelques minutes, unifier les politiques pour les connexions filaires et sans fil, et combler une des failles de sécurité les plus négligées dans les réseaux modernes.
Commencez votre essai gratuit maintenant ! Protégez chaque port avec un RADIUS de niveau entreprise.