Q&R avec l’équipe exécutive sur l’expansion de Splashtop dans l’UE

Avez-vous des questions concernant l’expansion de Splashtop dans la région EMEA ? Le PDG de Splashtop, Mark Lee, et Alexander Draaijer, le nouveau directeur général de la région EMEA, répondent à certaines des questions les plus courantes sur notre expansion dans la région EMEA.

Mark Lee et Alexander Draaijer répondent à nos questions sur l'EMEA

Q1 : Splashtop a récemment annoncé son intention d'étendre sa présence dans l'UE. Commençons par l'essentiel. Que faites-vous dans cette région ?

Mark Lee : Nous faisons plusieurs choses. Nous lançons une instance locale du logiciel d'accès à distance Splashtop dans le centre de données AWS en Allemagne, qui comprend une base de données d'utilisateurs locaux et une prise en charge de l'euro et des méthodes de paiement locales.

Alexander Draaijer : Nous avons également localisé les produits logiciels Splashtop en plusieurs langues et nous assurons la vente et l'assistance à la clientèle en plusieurs langues.

Q2 : En quoi ces capacités changeront-elles ce que vous êtes en mesure de faire là-bas ?

ML: Ces actions visent à réduire les obstacles pour les entreprises et les particuliers de l'UE qui souhaitent utiliser nos solutions d'accès et d'assistance à distance. La prise en charge de l'euro et des modes de paiement locaux préférés dans les différents pays facilite grandement l'achat de nos produits par les clients de l'UE. Et bien sûr, grâce aux versions localisées de nos logiciels et aux équipes de vente et d'assistance multilingues, les clients ne seront pas obligés d'utiliser l'anglais s'ils préfèrent travailler en français, en espagnol, en italien ou en allemand.

AD : L'exécution de notre logiciel dans un centre de données basé en Allemagne, ainsi que l'ajout de serveurs relais locaux, amélioreront les performances du logiciel Splashtop en réduisant la latence et en permettant des taux de trame plus élevés. La base de données des utilisateurs locaux permet de mieux prendre en compte le règlement général sur la protection des données en Europe (RGPD). Le fait que le logiciel soit installé dans un centre de données basé en Allemagne est important car tout le monde sait que l'Allemagne a les politiques les plus strictes de l'UE en matière de protection des données.

ML : De plus, pour les entreprises qui veulent le maximum en matière de sécurité et de contrôle des logiciels, nous proposons également une solution sur site. Tout se résume à supprimer les obstacles qui empêchent les gens de faire des affaires avec nous et à rencontrer les entreprises et les particuliers là où ils se trouvent.

Q3: Pourquoi se concentrer sur l'UE, et pourquoi maintenant ?

ML : Splashtop est basé dans la Silicon Valley, où se trouve notre siège mondial, mais nous avons également établi une forte présence en Asie. Nous faisons beaucoup d'affaires en Chine, au Japon et dans toute l'Asie, où nous avons créé un solide écosystème pour répondre aux exigences réglementaires de ces pays. Au début de l'année, nous avons commencé notre expansion en Europe en engageant Alex comme directeur général EMEA et en ouvrant notre siège EMEA à Amsterdam.

AD : Splashtop a déjà des clients en Europe, mais nous savions que pour vraiment servir les entreprises et les particuliers dans la région, nous avions besoin de choses comme l'aide au paiement en euros et local, des logiciels localisés et l'exécution de nos logiciels dans un centre de données en nuage basé dans l'UE. De plus, cette région a été durement touchée par la pandémie du COVID-19, et la demande de solutions efficaces, sécurisées et abordables de travail à domicile et d'assistance à distance a atteint des sommets jamais vu.

Q4 : Pour les entreprises et les personnes de l'UE intéressées par des capacités d'accès ou de soutien à distance, comment Splashtop répond-il à leurs besoins ?

ML : Les produits Splashtop cochent toutes les cases que vous attendez pour un accès à distance efficace : performance, facilité d'utilisation, sécurité, fiabilité, et tout le reste. Écoutez nos clients, et vous entendrez que Splashtop va bien au-delà de ce que l'on attend. Nos clients de partout dans le monde nous ont remerciés d'avoir permis à leur entreprise de poursuivre leurs activités lorsque les restrictions COVID-19 ont été mises en place. Les gens utilisent le mot "lifesaver" en référence à Splashtop. Même avant la pandémie, un pourcentage énorme de personnes qui ont fait des essais de nos produits sont presque immédiatement devenues des clients.

AD : Je peux vous dire, d'après mon expérience personnelle, que l'une des raisons pour lesquelles je suis si heureux de travailler pour Splashtop est l'expérience "wow" de l'utilisation de nos produits. Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé pour l'un des plus grands concurrents de Splashtop, je connais donc bien les produits d'accès et d'assistance à distance. La différence avec Splashtop n'est rien de moins qu'étonnante.

Bien sûr, le prix n’est qu’un facteur, mais la valeur financière de Splashtop est également assez étonnante. Non seulement Splashtop offre un accès à distance plus facile à utiliser et offrant de meilleures performances que les alternatives, mais nos prix sont jusqu’à 80% inférieurs à ceux de la concurrence. Et tandis que nos concurrents augmentent leurs prix chaque année, Splashtop s’engage à maintenir nos solutions abordables.

Q5 : Comment pensez-vous que la demande de solutions d'accès à distance va changer après COVID-19 ?

ML : Depuis un certain temps, de nombreuses entreprises envisagent des stratégies de travail à domicile, soit pour réduire leur empreinte écologique en diminuant les déplacements de leurs employés, pour offrir un environnement de travail plus attractif grâce à des horaires flexibles,pour réduire ou délocaliser leurs bureaux, ou pour attirer des travailleurs au-delà de leur rayon géographique. COVID-19 a poussé beaucoup d'entreprise à l'action, qu'elles soient prêtes ou non. Aujourd'hui, le génie du travail à domicile est définitivement sorti de la bouteille.

Le travail à domicile devenant véritablement une nouvelle norme, les entreprises de toutes tailles sont à la recherche de nouveaux outils et de nouvelles façons d'élever l'expérience du travail à domicile à un niveau supérieur. Nous sommes très heureux que Splashtop soit en mesure de fournir ce niveau supplémentaire, et nous sommes impatients d'étendre nos avantages à un plus grand nombre d'utilisateurs dans toute l'UE.

AD : Mark a dit quelque chose de très important lorsque j'ai passé mon entretien pour rejoindre la société. Je lui avais demandé quels étaient ses objectifs pour Splashtop, en particulier dans la région EMEA, et il m'a dit qu'il s'engageait à fournir les meilleurs produits d'accès à distance de leur catégorie pour le meilleur rapport qualité-prix aux utilisateurs du monde entier. Il a ajouté : "Nous voulons ravir nos utilisateurs dans le monde entier". Quelle que soit l'évolution de la situation après le COVID-19, il est clair que de nombreuses entreprises prévoient de proposer davantage d'options de travail à domicile qu'auparavant. Et si vous êtes une entreprise à la recherche de solutions de travail à domicile, ne seriez-vous pas attiré par un fournisseur dont l'objectif déclaré est de vous satisfaire, vous et vos employés ?