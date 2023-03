Splashtop Etend sa Présence dans l'UE Pour Soutenir les Stratégies de Télétravail Dans la Région

Ajout d'un support pour l'euro, d'un data center dédié à l’Europe, d'une équipe de vente et de support multilingue

SAN JOSE, Californie, 29 juin 2020—Splashtop Inc., une société de logiciels d’accès à distance de premier plan, a annoncé aujourd’hui qu’elle renforçait sa présence dans l’Union européenne (UE) afin de permettre aux entreprises et aux particuliers de la région de travailler plus facilement et de manière productive à domicile et de fournir une assistance informatique à distance. Splashtop lance une instance de sa solution d’accès à distance dans un centre de données cloud basé en Allemagne, avec une base de données d’utilisateurs locaux et un support pour l’euro.

« La pandémie de COVID-19 fait du travail à domicile une nouvelle norme, tout en augmentant la demande pour des choses comme le support informatique à distance et l’accès à distance aux laboratoires informatiques des salles de classe », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Par conséquent, il est plus important que jamais de réduire les obstacles au travail à domicile et à l’assistance à distance. En plus de localiser les produits dans plusieurs langues, nous avons réalisé que fournir un paiement local en euros, respecter la conformité et offrir un support client et des équipes de vente multilingues permettrait à davantage d’entreprises et de particuliers dans l’UE de bénéficier de nos offres. »

En plus de son siège mondial dans la Silicon Valley, Splashtop a établi sa présence en Asie et créé un écosystème solide pour soutenir les exigences réglementaires pour faire des affaires en Chine, au Japon et dans toute l'Asie. Au début de cette année, Splashtop a ouvert son siège EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) à Amsterdam et a nommé Alexander Draaijer au poste de directeur général pour la région EMEA.

Un nouveau datacenter européen pour une conformité RGPD et des sessions en 4k

De nombreux pays de l’UE, dont l’Italie, l’Espagne et la France, ont été durement touchés par la COVID-19, poussant les entreprises à se démener pour assurer la continuité de leurs activités et créer des stratégies efficaces de travail à domicile. Avec des produits Splashtop plus faciles à acheter et à utiliser, davantage d’entreprises et de particuliers de l’UE pourront profiter des solutions d’accès à distance abordables et faciles à utiliser de Splashtop, basées sur le cloud et sur site, qui offrent une sécurité et une fiabilité de niveau entreprise.

« D’un point de vue professionnel, Splashtop s’est avéré particulièrement utile à l’ère du Coronavirus », a déclaré Aurélien Freudenreich, responsable informatique d’IMED Conseil, une société française spécialisée dans l’informatisation des cabinets médicaux et dentaires. « Par exemple, nous avons créé un certain nombre de comptes d’utilisateurs « invités » pour donner aux médecins un accès direct à leurs ordinateurs de cabinet à distance, ce qui leur permet d’accéder à leurs dossiers patients à partir de chez eux et de facturer les consultations de télémédecine lorsque les cabinets sont fermés. »

