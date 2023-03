Comment les écoles peuvent offrir des laboratoires à distance en réutilisant de vieux ordinateurs

Ne recyclez pas encore ces vieux ordinateurs de laboratoire! Réutilisez-les pour que les élèves puissent utiliser à distance les ordinateurs, les applications et les données de n’importe où. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de Splashtop !

Les écoles, les universités et les collèges du monde entier ont tiré parti des laboratoires à distance au cours de la dernière année pour améliorer les expériences d’apprentissage de leurs étudiants et maximiser leur potentiel. Fournir aux étudiants la possibilité d’accéder aux ordinateurs de laboratoire à distance leur donne la possibilité de poursuivre leur travail de laboratoire quand ils le souhaitent, depuis leur dortoir ou leur domicile, en utilisant n’importe quel appareil qu’ils possèdent.

Les laboratoires à distance ont été un énorme succès pour les étudiants et les écoles, c’est pourquoi les écoles qui ont mis en place des laboratoires à distance pendant la pandémie continuent de le faire à mesure que les étudiants retournent sur le campus.

Alors, comment votre école peut-elle fournir aux élèves suffisamment d’ordinateurs de laboratoire pour les utiliser en personne et à distance?

Une excellente solution consiste à réutiliser les vieux ordinateurs de laboratoire que vous donneriez ou recycleriez normalement! Au lieu de vous débarrasser des vieux ordinateurs, configurez-les pour qu’ils soient accessibles à distance par les étudiants. Tout ce que vous avez à faire pour les réutiliser est de déployer une solution d’accès à distance comme Splashtop sur l’ancien ordinateur, c’est tout!

Un autre avantage de l’utilisation de vieux ordinateurs strictement pour les laboratoires distants est que vous n’avez pas à configurer des postes de travail et des moniteurs pour les ordinateurs. Au lieu de cela, vous pouvez empiler les ordinateurs les uns sur les autres dans un coin inutilisé d’une pièce ou dans un placard.

Vous pouvez offrir une plus grande valeur aux étudiants et économiser de l’argent en réutilisant les ordinateurs existants pour vos laboratoires distants et en utilisant un minimum d’espace pour héberger les ordinateurs.

Découvrez comment le College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) de la Wayne State University utilise ses ordinateurs pour des laboratoires strictement distants dans l’image ci-dessous!

« Maintenant, nous avons un laboratoire ouvert virtuel », a déclaré Chris Gilbert, analyste technique des applications au CFPCA, « les étudiants peuvent accéder à distance à nos laboratoires, peu importe quand. Nous avons environ 50 stations gratuites qui sont des laboratoires ouverts virtuels, et nous aurons toujours cela pour toujours. » En savoir plus sur la façon dont le CFPCA de Wayne State a bénéficié de l’utilisation de Splashtop pour donner aux étudiants un accès à distance aux ordinateurs du laboratoire.

En savoir plus sur Splashtop pour les laboratoires à distance

Les laboratoires informatiques sont une ressource vitale pour les étudiants car ils leur fournissent une combinaison d’outils matériels et logiciels dont ils ont besoin pour leur éducation. En activant les laboratoires distants, vous pouvez vous assurer que vos étudiants peuvent accéder aux ordinateurs du laboratoire à tout moment, de n’importe où et à partir de n’importe lequel de leurs propres appareils.

Découvrez pourquoi Splashtop pour les laboratoires distants est la meilleure solution pour les écoles et les établissements d’enseignement. Splashtop est rapide, fiable, sécurisé et facile à configurer / gérer. Contactez-nous pour en savoir plus.

