Splashtop annonce les membres de son Conseil MSP

Contribuer à l'orientation et à l'amélioration des produits d'assistance à distance pour la communauté MSP.

SAN JOSE, Californie, 25 mars 2021 - Splashtop Inc., un leader de l’accès à distance de nouvelle génération et de l’assistance à distance, a réuni les principaux fournisseurs de services gérés (MSP) dans un conseil consultatif MSP. Ce groupe de conseillers aide à tenir Splashtop au courant des derniers défis informatiques auxquels sont confrontés les MSP, tout en fournissant des commentaires et des conseils sur les fonctionnalités et la feuille de route des produits Splashtop.

"Les MSP représentent un marché important pour nos solutions de support à distance, et profiter des expériences des principaux MSP nous aide à affiner et à améliorer nos offres pour cette communauté de support informatique ", a déclaré Mark Lee, cofondateur et PDG de Splashtop. "En outre, les MSP peuvent nous fournir des informations précieuses sur l'évolution des besoins de leurs clients, qui peuvent potentiellement bénéficier de nos solutions d'accès à distance sécurisé de nouvelle génération, notamment pour soutenir le travail à distance pendant la pandémie de COVID-19."

Splashtop Remote Support et Splashtop On-Demand Support ont été adoptés par plus de 30 000 MSP à l’échelle nationale. En plus d’être vendue directement aux MSP, la technologie de contrôle à distance Splashtop est également intégrée aux principales plateformes de surveillance et de gestion à distance (RMM), notamment Datto, NinjaOne, Atera, Naverisk, et d’autres, que les MSP utilisent pour assister leurs clients. De plus, Splashtop offre une intégration transparente avec les systèmes d’automatisation des services professionnels (PSA) et les plateformes de service d’assistance les plus populaires, notamment ServiceNow, Freshworks, Zendesk et Atlassian Jira.

Les membres du conseil consultatif de Splashtop MSP sont les suivants :

Craig Cohen, président et chef de la direction , HCS Technology Group – HCS fournit une gestion de projets informatiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et une assistance à un large éventail de clients, spécialisés dans les systèmes Apple. Cohen, un formateur certifié Apple, a fondé HCS en 1990.

Ralph Joedicke, cofondateur et PDG, goCloudOffice – Joedicke a fondé goCloudOffice en 2003 (sous le nom d’AUCCESS) pour agir comme « votre bureau dans le cloud » pour les petites entreprises. Il a travaillé dans des industries liées aux technologies de l’information, notamment chez Ricoh Business Systems and Applied Materials, depuis 1981.

Evan Jones, PDG , Jones IT —Spécialiste du support informatique de premier plan à San Francisco, Jones IT fournit un support technique à des clients allant des startups aux entreprises établies. Evan Jones détient les certifications CompTIA en informatique et en réseau et est l’ingénieur principal de Jones IT.

Ramin Keyvan, président et chef de la direction, Rhino Network Solutions – Rhino travaille dans le domaine de l’informatique et des services gérés dans la Silicon Valley depuis près de 20 ans. Keyvan a précédemment fait partie du personnel technique de Teknekron Software Systems et de TIBCO Finance Technology.

Sarah Tenisi, PDG , TenisiTech – À l’aide d’un processus éprouvé, TenisiTech fournit des services informatiques entièrement externalisés et co-sourcés, un soutien à la conformité informatique et des services de conseil en DSI. Avant de fonder le MSP, Tenisi a passé 15+ ans dans des rôles d’administrateur système et de bureau informatique chez Hewlett Packard, Adobe Systems et WageWorks.

Steven Walker, président et fondateur, Fast Break Tech – Depuis 1999, Fast Break Tech fournit des services informatiques gérés pour tous les systèmes d’exploitation Microsoft, dans le but de maintenir ses clients opérationnels. Walker dirige une équipe de sept techniciens aux compétences communes et uniques.

Pour plus d’informations sur les offres de Splashtop pour les MSP, visitez www.splashtop.com/msp.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. fournit des logiciels et services d’accès à distance et de télécommande de nouvelle génération aux entreprises, aux établissements universitaires et de recherche, aux agences gouvernementales, aux petites entreprises, aux MSP, aux services informatiques et aux particuliers. L’approche d’accès à distance basée sur le cloud, sécurisée et facile à gérer de Splashtop remplace de plus en plus les approches héritées telles que les réseaux privés virtuels (VPN) tout en obtenant un superbe score de promoteur net (NPS) de 93, une norme pour évaluer la satisfaction des clients. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde. Visitez www.splashtop.com pour plus d’informations.