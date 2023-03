L'accès à distance et la fracture numérique

L'accès à distance aux laboratoires d'informatique pourrait-il contribuer à égaliser les chances des étudiants dans le domaine de l'apprentissage en ligne ?

Par Mark Lee, évangéliste en chef à Splashtop

Pour l'instant, l'éducation est plutôt difficile, car COVID-19 oblige les écoles à adopter différents niveaux d'apprentissage à distance. Et l'éducation est particulièrement difficile pour les élèves qui ne disposent pas des outils technologiques nécessaires pour faire leurs devoirs à distance.

L'un des aspects du défi de l'apprentissage à distance souvent négligé est le manque d'accès aux ressources des laboratoires informatiques.

J'ai été surpris par la gamme de logiciels spécialisés qui est devenue vitale pour toutes sortes de domaines d'études. Les laboratoires d'informatique ne sont plus réservés aux seuls étudiants en ingénierie ou en informatique.

Les cours dans des domaines aussi divers que l'architecture, la musique, le théâtre, la chimie, les beaux-arts, les études de communication, la création de mode et la biologie s'appuient sur des—logiciels spécialisés tels que Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, Avid et bien d'autres encore, qui nécessitent des postes de travail très spécifiques compatibles avec les GPU de Mac ou de Windows. En outre, les étudiants qui ne peuvent s'offrir que des Chromebooks ou d'autres ordinateurs portables bon marché dépendent souvent de ces laboratoires informatiques performants pour faire leurs devoirs.

La pandémie gardant les portes de nombreux laboratoires informatiques verrouillées ou limitant considérablement l'accès physique, les écoles recherchent des moyens créatifs de fournir à tous leurs étudiants—et enseignants—l'accès aux ressources informatiques dont ils ont besoin pour terminer leurs cours ou leurs recherches, obtenir leur diplôme exigences et progrès dans leur parcours éducatif.

Les préoccupations liées à la pandémie font monter en flèche la demande de logiciels d'accès à distance dans le domaine de l'éducation

Splashtop, concepteur de solutions d'accès à distance, est en activité depuis 2007. Nous avons connu des poussées périodiques de croissance des ventes au cours de ces années, mais rien de comparable à ce que nous avons connu en 2020.

Au cours des trois mois de juin à août de cette année—les mois d'été où les universités, les collèges et les écoles maternelles et primaires se préparaient à la nouvelle année scolaire dans un contexte de pandémie persistante—le nombre de nos clients dans le secteur de l'éducation a été multiplié par huit. En outre, de nombreux clients existants du secteur de l'éducation ont augmenté leurs achats.

En discutant avec nos clients, nous avons confirmé que cette croissance était en grande partie alimentée par le désir de fournir un accès à distance au matériel et aux logiciels des laboratoires informatiques. Dans un sens très réel, les logiciels d'accès à distance sont devenus une bouée de sauvetage essentielle pour les étudiants et les enseignants qui dépendent des ressources des laboratoires informatiques.

Alléger la pression sur les départements informatiques de l'éducation

Dans les écoles et les universités d'aujourd'hui qui dépendent du numérique, les demandes adressées aux départements informatiques de l'éducation étaient déjà intenses bien avant que COVID-19 ne soit lancé. Imaginez la pression lorsque non seulement les professionnels de l'informatique devaient soudainement mettre en place des processus d'apprentissage à distance, mais que le personnel des services d'assistance devait également résoudre les problèmes informatiques à distance.

En ce qui concerne l'accès aux laboratoires informatiques à distance, l'approche VPN familière aux IT présente de sérieuses limitations qui rendent les VPN inadaptés à l'enseignement à distance à long terme et à l'accès aux laboratoires informatiques à distance. Par exemple, en raison de la façon dont ils sont conçus, les VPN :

N’évoluez pas bien. Il est difficile d’ajouter rapidement tous les étudiants qui doivent soudainement accéder aux logiciels sur le campus depuis leur domicile ou leur dortoir. La mise à niveau du matériel VPN est une entreprise coûteuse et longue.

Ne pas bien performer. Le besoin des VPN de backhaul trafic réseau, en particulier, crée une expérience utilisateur lente qui rend difficile la productivité.

Ne permettez pas aux élèves d’utiliser leurs propres appareils informatiques. Les VPN nécessitent l’utilisation d’appareils fournis par l’école ou l’installation d’un logiciel de sécurité pour empêcher les appareils informatiques compromis de se connecter directement au réseau de l’école.

Introduire des problèmes de sécurité. Cela s’explique en grande partie par le fait que les VPN ne font pas la distinction entre le trafic officiel de l’école et le trafic personnel des utilisateurs, et parce que les passerelles et les logiciels VPN fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils ne sont souvent pas corrigés.

Les logiciels d'accès à distance de classe entreprise basés sur le cloud constituent une meilleure alternative, car ils permettent de surmonter les limites des VPN en termes de performances, d'évolutivité, de sécurité et de matériel spécialisé.

Grâce à des solutions modernes d'accès à distance, les départements informatiques de l'éducation peuvent mettre en place et soutenir l'accès des étudiants et des enseignants aux ressources du laboratoire informatique, y compris les fonctions de connexion unique (SSO) et de programmation qui améliorent la sécurité et la convivialité des ressources. De plus, les logiciels d'accès à distance permettent cet accès de n'importe où, à tout moment, même pour les étudiants qui dépendent de dispositifs informatiques peu coûteux.

Vers des conditions plus équitables en matière d'éducation

Bien entendu, faciliter l'accès à distance des étudiants et des enseignants aux ressources des laboratoires informatiques ne peut pas résoudre tous les problèmes liés à la fracture numérique. Mais je continue de croire que cela peut faire une différence significative.

Parmi les avantages que nous avons constatés :

De plus en plus d'étudiants, quel que soit leur niveau de revenus, peuvent être certains que même si leur campus ne leur permet pas d'accéder physiquement au logiciel dont ils ont besoin dans les laboratoires informatiques, ils peuvent continuer à suivre leurs cours et suivre leur cursus à temps.

Grâce à l'accès à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les étudiants peuvent en fait passer plus de temps avec des applications cruciales que lorsqu'ils devaient accéder physiquement aux laboratoires informatiques—et ils peuvent éviter les problèmes de sécurité liés au fait de traverser le campus tard dans la nuit.

Cet accès à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 signifie également que les administrateurs informatiques et les administrateurs scolaires peuvent maximiser l'utilisation des précieuses ressources des laboratoires informatiques.

Grâce à des fonctionnalités de planification avancées désormais disponibles dans notre logiciel d'accès à distance, les enseignants peuvent planifier des heures prévisibles pour tenir des cours qui utilisent un logiciel de laboratoire informatique.

Des fonctions multi-utilisateurs avancées permettent aux enseignants d'aider les élèves à distance sans être physiquement à côté d'eux.

À toute heure du jour ou de la nuit, les étudiants et les professeurs peuvent s'asseoir à une table de la salle à manger, sur le canapé du salon ou dans une chambre à coucher et utiliser les ressources informatiques du campus.

À Splashtop, nous sommes fiers et enthousiastes de proposer une solution qui contribue à uniformiser les règles du jeu en matière d'accès numérique pour tous les élèves.