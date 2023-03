Les grandes entreprises adoptent le travail à distance à l’avenir

De nombreuses entreprises ont modifié en permanence leurs politiques de travail à distance pour permettre plus de flexibilité. Voici ce qu’ils font et comment votre entreprise peut faire de même.

La pandémie de COVID-19 a forcé de nombreuses entreprises à fermer leurs bureaux et à adopter rapidement un modèle de travail à distance. Malgré les défis, les chefs d’entreprise et les travailleurs ont découvert plusieurs avantages qu’offre le travail à domicile. Pour cette raison, de nombreuses entreprises ont modifié leurs politiques de travail à distance pour offrir aux employés plus de possibilités de travailler à distance.

Alors, à quoi ressemblera la nouvelle normalité? Le travail à distance est-il vraiment l’avenir ? Les entreprises vont-elles passer à un modèle de travail à distance complet ? Ou une sorte de modèle hybride?

Jetons un coup d’œil à la façon dont certaines des plus grandes entreprises mondiales ont modifié de manière permanente leurs politiques de travail à distance:

Facebook

Le 21 mai 2020, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que jusqu’à la moitié des 48 000 employés de l’entreprise pourraient travailler à distance de manière permanente au cours des 5 à 10 prochaines années. La décision a été prise après avoir interrogé les employés et les cadres sur leurs pensées du travail à domicile et après avoir découvert plusieurs avantages d’avoir une main-d’œuvre à distance.

Salesforce

Salesforce a récemment fait la une des journaux lorsque le président et directeur des ressources humaines, Brent Hyder, a déclaré que « la journée de travail de 9 h à 17h est morte ». L’entreprise a modifié sa politique de travail à distance avec la conviction qu’en permettant aux employés de mieux équilibrer le travail et la vie personnelle, ils verront une innovation accrue et de meilleurs résultats commerciaux. Selon leurs rôles, les employés pourront choisir entre travailler à distance à temps plein, travailler au bureau ou travailler « flexible », ce qui signifie qu’ils ne seront au bureau que quelques jours par semaine.

Microsoft

Le géant de l’informatique Microsoft permet aux employés de travailler à domicile pendant environ 50% de leur semaine de travail, certains employés pouvant faire approuver le travail à distance à temps plein. Cela fait partie de l’initiative de Microsoft visant à créer un lieu de travail hybride qui offre aux employés plus de flexibilité tout en leur permettant de profiter des avantages du travail à distance et au bureau.

Siemens

Contrairement aux autres entreprises de cette liste, Siemens n’est pas une entreprise de technologie. Il s’agit plutôt d’une entreprise mondiale d’ingénierie électrique comptant plus de 300 000 employés. Pourtant, l’entreprise voit la valeur du travail à distance et permet maintenant à environ 140 000 de ses employés de travailler à domicile pendant deux ou trois jours par semaine.

Twitter

Twitter a été la première grande entreprise américaine à annoncer sa nouvelle politique de travail à domicile. L’entreprise permet aux employés de choisir de travailler en permanence à domicile ou de travailler au bureau s’ils le souhaitent. Cette décision a été prise après avoir découvert plusieurs avantages au travail à distance.

Pourquoi les entreprises adoptent-elles le travail à distance ?

Les entreprises énumérées ci-dessus et beaucoup d’autres ont modifié leurs politiques de travail à distance en raison des avantages positifs dont bénéficient les employés et l’entreprise dans son ensemble grâce au travail à distance. Les employés sont en mesure de mieux gérer leur travail et leur vie personnelle et ne perdent pas de temps à se déplacer chaque jour. Les employés adorent la flexibilité qu’offre le travail à domicile.

Les entreprises sont en mesure de puiser dans un réseau plus large d’employés car le travail à distance élimine les obstacles imposés par l’emplacement physique des bureaux. La main-d’œuvre distribuée permet aux entreprises d’accéder à davantage de travailleurs possédant des compétences diverses.

Comment votre entreprise peut-elle adopter le travail à distance ?

Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent de nouvelles politiques de travail à distance, les demandeurs d’emploi commencent à cibler les entreprises qui offrent des environnements de travail plus flexibles. Donc, si vous envisagez de permettre aux employés de travailler à l’extérieur du bureau, que pouvez-vous faire pour vous préparer au succès?

La chose la plus importante à garder à l’esprit est que vous voulez que vos opérations continuent à fonctionner correctement comme si les employés étaient au bureau, par conséquent, vous devez vous assurer que vos employés ont accès à toutes les ressources qu’ils obtiendraient au bureau, même en travaillant à distance.

Tirez parti de l’accès à distance pour connecter les travailleurs distants aux ordinateurs de bureau

Le logiciel d’accès à distance permet aux employés d’utiliser leurs propres appareils personnels pour accéder à distance à leurs ordinateurs de travail et les contrôler comme s’ils étaient assis directement devant eux! Cela signifie qu’ils peuvent accéder à n’importe quel fichier et exécuter n’importe quelle application sur leur poste de travail.

En fait, avec un outil comme l'accès à distance Splashtop, les employés peuvent exécuter des applications telles que les outils Adobe Creative et les programmes de modélisation 3D tels qu'AutoCAD tout en accédant aux ordinateurs de travail depuis n'importe quel autre ordinateur, tablette ou appareil mobile.



