La clé d’une politique de travail à distance réussie : la flexibilité

Les chefs d’entreprise se rendent compte que le fait d’offrir aux employés des options de travail à distance flexibles peut conduire à de meilleurs résultats et à une main-d’œuvre plus heureuse.

Jusqu’à récemment, les politiques de travail avaient tendance à être définies et rigides. Les politiques exigent que les employés travaillent spécifiquement au bureau et pendant une période déterminée.

Malgré les progrès technologiques qui ont permis à de nombreux employés de bureau de faire leur travail de n’importe où, les entreprises ont été réticentes à changer leurs politiques. Les chefs d’entreprise craignaient que si les employés ne travaillaient pas au bureau pendant des heures précises, l’entreprise dans son ensemble connaîtrait une baisse d’efficacité.

Cependant, la pandémie de COVID-19 a forcé la main des entreprises. Comme beaucoup ont travaillé à domicile pendant une grande partie de 2020, les cadres et les employés ont découvert de nombreux avantages de la flexibilité du travail à distance et ont constaté que les employés pouvaient toujours être productifs tout en travaillant à distance.

En conséquence, de nombreuses grandes entreprises modifient maintenant leurs politiques de travail à distance pour se concentrer moins sur le moment et le lieu de travail des employés, et plus sur les résultats et la flexibilité.

Donner aux employés la flexibilité de choisir leur horaire de travail

Le géant de l’informatique Microsoft a fait la une des journaux avec une nouvelle politique de travail à distance qui embrasse la flexibilité des employés. Dans un article sur le blog de l’entreprise intitulé « Adopter un lieu de travail flexible », Microsoft a décrit l’objectif de sa nouvelle politique de travail à distance :

« La flexibilité peut signifier différentes choses pour chacun d’entre nous, et nous reconnaissons qu’il n’existe pas de solution universelle compte tenu de la variété des rôles, des exigences professionnelles et des besoins professionnels que nous avons chez Microsoft. Pour y remédier, nous avons fourni des conseils aux employés pour qu’ils prennent des décisions éclairées concernant des scénarios qui pourraient inclure des changements à leur lieu de travail, à leur lieu de travail et/ou à leurs heures de travail.

Ce que cela signifie, c’est que Microsoft permet à ses employés de prendre des décisions concernant l’endroit où ils travaillent et pendant quelles heures. La politique de travail à distance ne définit plus ces choses pour les employés, elle sert plutôt de guide pour aider les employés à prendre les meilleures décisions possibles concernant leurs propres horaires de travail.

L’adoption de la flexibilité sera la clé d’une politique de travail à distance réussie dans un monde post-COVID, car elle permet aux employés de définir leur horaire de travail de la manière qui leur convient le mieux. Chacun a ses propres obligations (tant dans sa vie professionnelle que personnelle) et ses propres préférences. Une politique de travail à distance flexible reconnaît que les approches à l’emporte-pièce ne fonctionnent pas pour tout le monde.

Les gestionnaires pourraient hésiter à accorder une telle flexibilité de peur que l’efficacité du travail ne diminue. Cependant, les gestionnaires peuvent éviter ces pièges en fixant des attentes claires lors de la mise en œuvre de politiques de travail à distance flexibles. Les attentes peuvent inclure :

La quantité / quantité de travail que l’employé devrait faire et à quel moment

Quand et par quels canaux les employés travaillant à distance devraient être disponibles pour communiquer avec d’autres employés

Jours et heures où la participation est obligatoire pour les réunions ou événements en personne ou virtuels

En fin de compte, les gestionnaires doivent permettre aux employés de prendre leurs responsabilités en main. Plutôt que de vous concentrer sur le moment et l’endroit où vos employés travaillent, donnez-leur la flexibilité de choisir eux-mêmes et de se concentrer sur leurs résultats.

Des politiques de travail à distance réussies conduiront à une main-d’œuvre plus heureuse, car vos employés seront en mesure de mieux équilibrer leur travail et leur vie personnelle. Cela vous aidera également à recruter les meilleurs employés, car la flexibilité du lieu de travail devient une priorité absolue pour les candidats à un emploi.

Solutions de travail à distance

Une autre clé pour permettre aux employés de travailler à distance est de s’assurer qu’ils ont accès à toutes les ressources dont ils ont besoin lorsqu’ils ne sont pas au bureau. Si vos employés ONT besoin d’accéder à leurs ordinateurs de travail pour pouvoir exécuter certaines applications logicielles ou accéder à des fichiers pour leur travail, vous pouvez les aider en mettant en œuvre un outil d’accès à distance comme Splashtop afin qu’ils puissent contrôler à distance leurs ordinateurs de travail depuis n’importe quel autre appareil et de n’importe où.

En savoir plus sur les solutions d’accès à distance à domicile de Splashtop.