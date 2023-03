ISTE 2017 Preview - Miroir d'écran et partage d'écran pour la salle de classe

L'ISTE est l'un des principaux événements éducatifs de l'année et Splashtop se réjouit de faire une démonstration de Mirroring360 Pro à l'ISTE 2017.

Expérience de mise en miroir et de partage d'écran pour la salle de classe

Splashtop sera présent au stand n°3157 dans le quadrant arrière droit du hall d'exposition

Passez au stand Splashtop pour apprendre comment vous pouvez utiliser Mirroring360 Pro pour accroître l'engagement des étudiants:

Mirror iPad, tablette Android, smartphone et écrans Chromebook à l'ordinateur que vous utilisez pour projeter dans la classe

Enseignez aux quatre coins de la classe et contrôlez la leçon depuis votre tablette

Faire participer les élèves en leur permettant de partager facilement leur travail avec la classe

Améliorer l'accessibilité en permettant aux étudiants de visualiser votre écran d'ordinateur et de suivre les leçons sur leur propre appareil à leur bureau

Vous souhaitez utiliser Mirroring360 Pro gratuitement dans votre classe?

En exclusivité à l'ISTE 2017, vous pouvez visiter notre stand pour voir comment vous pouvez obtenir gratuitement une licence complète d'un an de Mirroring360 Pro jusqu'à épuisement des stocks. Il vous suffit de nous donner vos coordonnées lors de l'événement et de répondre à quelques questions rapides.

Mirroring360 est utilisé dans des dizaines de milliers de salles de classe et d'écoles dans le monde entier et de nombreux enseignants et éducateurs l'ont d'abord appris par le bouche à oreille. Nous espérons que les utilisateurs de l'ISTE 2017 qui reçoivent des licences gratuites partageront leurs expériences avec d'autres personnes dans leurs écoles et districts et en ligne.

Mirroring 360 Pro - Screen Mirroring et Screen Sharing de Splashtop Inc

À propos de l'ISTE

L'ISTE 2017 est votre destination pour des stratégies testées par les éducateurs et des ressources extraordinaires pour transformer l'apprentissage et l'enseignement. C'est aussi l'endroit où vous pourrez vous mettre en contact avec les plus brillants esprits de la technologie de l'éducation, puis établir un réseau avec eux tout au long de l'année. Cliquez sur l'image ci-dessous pour en savoir plus sur l'événement.

Pour plus d'information à propos de Mirroring360 Pro