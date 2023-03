Politique et procédures pour le télétravail

La pandémie de coronavirus COVID-19 a obligé de nombreuses entreprises à demander soudainement à leurs employés de travailler à distance. Voici comment vous pouvez rapidement mettre en place une politique efficace de travail à domicile.

Il y a deux choses dont votre entreprise a besoin pour que les opérations continuent à fonctionner aussi efficacement que possible lorsque les membres de l'équipe travaillent à domicile :

Une politique de travail à domicile clairement définie. La mise en place des nécessaire outils de télétravail

Même si votre société ne permet pas toujours aux employés de travailler à distance, la mise en place d'une politique de télétravail avec les bons outils permet aux travailleurs de rester productifs au cas où ils seraient soudainement incapables de se rendre au bureau.

C'est particulièrement vrai compte tenu de la récente crise du Coronavirus qui a obligé des entreprises entières à se mettre au télétravail dans des délais extrêmement courts.

Si c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez, ne paniquez pas. Nous avons inclus dans cet article tout ce que vous devez savoir pour pouvoir mettre en place rapidement une politique efficace de travail à domicile ainsi qu'une liste des meilleures outils pour travailler à distance.

Créer une politique de travail à domicile

Une politique de travail à domicile n'a pas besoin d'être longue ou complexe. Elle doit simplement définir clairement les règles d'une manière qui soit facile à comprendre pour toutes les parties prenantes. Voici ce que vous devez inclure dans votre politique de télétravail :

Définir à qui la stratégie s’applique – Faire savoir quels membres de l’entreprise sont capables de travailler à domicile.

Énumérer les règles pour quand on peut travailler à domicile Qu’il s’agisse de congés de maladie, de rendez-vous chez le médecin, de garde d’enfants ou de toute autre raison, faites savoir quand il est acceptable de travailler à domicile.

Définir les attentes – Combien d’heures les travailleurs à distance devraient-ils consacrer chaque jour? Assurez-vous que leurs objectifs et leurs attentes sont clairs. Vous voudrez également que les employés communiquent trop lorsqu’ils travaillent à distance pour maintenir une productivité élevée, ce qui dis-le.

Communiquer comment les employés travailleront à domicile – Les employés devraient-ils emporter leurs ordinateurs de bureau à la maison ou les laisser au bureau? Y a-t-il un outil de bureau à distance que vous avez en place qu’ils peuvent utiliser pour accéder à leurs ordinateurs à distance? Quelles applications les membres de l’équipe doivent-ils utiliser pour communiquer entre eux ? Quels que soient les outils que vous avez en place, assurez-vous que tout le monde sait ce qu’ils sont et comment les utiliser.

Veiller à ce que la sécurité soit une priorité – Rappeler aux employés l’importance de la sécurité. Dressez la liste de toutes les règles de votre entreprise concernant la sécurité des données et des appareils.

Une fois que votre politique a abordé tous les points ci-dessus, vous êtes prêt à commencer à la tester sur un petit groupe d'employés. Après l'avoir testée et affinée, vous pouvez la déployer dans le reste de l'entreprise.

Si vous mettez en œuvre une politique de travail à domicile pour l'ensemble de l'entreprise dans un délai très court en raison d'une crise comme le coronavirus, vous pouvez rapidement élaborer une politique qui intègre les éléments ci-dessus et la distribuer à votre équipe. Au fil du temps, soyez attentif à la manière dont votre équipe réagit et adaptez la politique en fonction des besoins.

Mettre en place les bons outils de travail à domicile

Comme mentionné au début de cet article, vous devez également donner à vos employés les outils dont ils ont besoin pour être aussi productifs que possible lorsqu'ils travaillent à domicile.

Souvent, le plus grand défi auquel sont confrontés les travailleurs à distance est qu'ils ne peuvent pas accéder aux fichiers et applications qui se trouvent sur leur ordinateur de travail.

De nombreuses entreprises utilisent le VPN pour donner un accès à distance a leurs employés, mais il s'agit d'une solution lente et dépassée qui augmente le risque de sécurité de votre entreprise.

Cela dit, le meilleur outil pour travailler à domicile est le logiciel d’accès à distance. Grâce à elle, vos employés peuvent accéder à leurs ordinateurs de travail à partir de n’importe quel autre appareil (y compris les tables et les smartphones) et l’utiliser comme s’ils étaient assis dans leur bureau.

Vous pouvez en savoir plus sur la possibilité de travailler à domicile grâce à un logiciel d'accès à distance et de créer rapidement votre entreprise.

Consultez également le Top 5 des outils pour le travail à domicile.

Intéressé à obtenir le meilleur logiciel d’accès à distance? Splashtop est une solution d’accès à distance rapide, fiable et sécurisée pour les travailleurs à distance et les services informatiques. Splashtop est utilisé par 200 000+ entreprises et plus de 30 millions d’utilisateurs aujourd’hui! Découvrez pourquoi avec un essai gratuit. De plus, obtenez jusqu’à 50% de réduction car Splashtop réduit les prix pour soutenir les initiatives de travail à domicile. En savoir plus.