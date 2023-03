Comment l’accès à distance peut aider les comptables à faire face à la saison fiscale 2022

La saison fiscale 2022 s'annonce frustrante pour les comptables. Découvrez comment Splashtop permet de télétravailler et facilite la comptabilité.

Les experts prévoient une nouvelle saison fiscale difficile cette année. Selon CBS News, lorsque l’IRS a tenté d’embaucher 5 000 collaborateurs supplémentaires pour la saison de 2022, moins de 200 ont postulé. En plus de la pénurie de personnel, l’organisme doit faire face à une explosion du nombre de retards de remboursement dus à la pandémie.

Dans une interview accordée à NPR, le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré : « La saison fiscale sera malheureusement difficile. Ce que cela signifie pour les contribuables, c’est qu’ils doivent s’assurer de remplir leur déclaration en ligne et de bien la préparer à l’avance, car en raison de la pandémie et du manque chronique de financement de l’IRS, l’organisme dispose de moins de personnel pour répondre aux appels téléphoniques et traiter les problèmes individuels. »

Il n’y a pas que l’IRS, les cabinets d’experts-comptables ont également du mal à conserver leurs effectifs. Avant la pandémie, le taux de rotation des comptables atteignait 20 %. Cette tendance s’est poursuivie tout au long de la pandémie. Pourquoi ? Comme dans d’autres secteurs confrontés à la « grande démission », les employés ont cité le développement de carrière, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la rémunération comme principales raisons de leur départ.

Comment retenir les talents ?

Pendant la saison des impôts, les comptables travaillent en moyenne 50 à 70 heures par semaine. La période s’étendant de janvier au 15 avril est éreintante pour eux. Ajoutez à cela les déplacements, et vous obtenez une formule garantie pour l’épuisement professionnel. Le secteur ne peut pas se permettre de perdre davantage de personnel, c’est pourquoi de nombreux cabinets se sont adaptés à un environnement virtuel. Avec le bon logiciel, les professionnels de la comptabilité peuvent gagner du temps et réduire leurs heures de travail.

Avantages de l’accès à distance sécurisé pour les professionnels de la comptabilité

Le partage des fichiers est un élément essentiel de la saison des impôts. Se rendre au domicile ou au bureau d’une personne pour accéder à ses fichiers prend du temps et n’est pas envisageable lorsque vous avez des clients dans tout le pays. Si l’envoi de fichiers par e-mail peut sembler une solution facile, il représente un risque majeur pour votre sécurité et celle de vos clients.

Au cours des deux dernières années, nous avons vu des secteurs qui nous semblaient incompatibles avec une main-d’œuvre flexible effectuer la transition. Pourquoi pas les comptables ?

L’accès à distance peut permettre aux comptables de partager et d’imprimer des fichiers en toute sécurité lorsqu’ils travaillent à distance. Splashtop Business Access fournit un accès facile, fiable et sécurisé aux ordinateurs de vos clients. Splashtop Business Access offre :

Impression à distance et partage de fichiers : imprimez à distance des fichiers de l’ordinateur de votre client sur votre imprimante locale, ou transférez en toute sécurité des documents importants de son ordinateur au vôtre. Nous proposons également un guide étape par étape pour vous aider à imprimer à distance des documents fiscaux importants.

Accès depuis n’importe quel appareil où que vous soyez : en plus de partager et d’imprimer des fichiers à distance, Splashtop Business Access permet aux comptables d’accéder de manière fluide à leurs postes de travail depuis n’importe quel appareil et peu importe la distance qui les sépare. Cela signifie que vous pouvez travailler dans un environnement détendu tel que votre domicile, réduire les heures perdues à vous rendre chez vos clients, travailler en dehors des horaires classiques et optimiser votre productivité lors de vos déplacements.

Sécurité : l’accès à distance Splashtop garantit votre sécurité. Entre les connexions chiffrées, l’authentification des appareils, la vérification en deux étapes, les multiples options de mot de passe à plusieurs niveaux et d’autres fonctions de sécurité, toutes les données partagées sont sécurisées. Vous et vos clients pouvez ainsi avoir l’esprit tranquille.

Une solution pratique qui permet de gagner du temps

Réduisez vos déplacements en accédant à distance aux fichiers de vos clients, à QuickBooks et aux logiciels de comptabilité, où que vous soyez. Vous n’avez pas votre ordinateur portable avec vous ? C’est facile, il vous suffit d’utiliser votre téléphone ou votre tablette en téléchargeant l’application Splashtop. Cette saison fiscale sera peut-être difficile, mais les outils que vous utilisez peuvent changer la donne.

Rejoignez nos plus de 30 millions d’utilisateurs et gagnez du temps pendant la saison des impôts.

Essayez Splashtop Business Access dès aujourd’hui ! Les forfaits commencent à partir de €4.58 par mois.

Essai gratuit