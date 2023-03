Comment les équipes informatiques composent-elles avec la diversité des dispositifs ?

Aujourd’hui, la main-d’œuvre distribuée s’appuie sur une grande diversité d’appareils. Découvrez comment les équipes informatiques prennent en charge un large éventail de périphériques AVEC en plus des équipements de leur entreprise.

En 2022, les entreprises de toutes tailles doivent gérer une multitude d’appareils pour répondre aux besoins de leurs employés, clients et partenaires.

Bien qu’ils soient beaucoup plus petits que les ordinateurs portables et les tablettes, les appareils mobiles ont rattrapé leur retard en termes de capacité à exécuter des applications, à tirer parti des services basés sur le cloud et à interagir avec les logiciels d’arrière-plan. L’utilisation d’appareils mobiles permet aux utilisateurs de travailler où et quand ils le souhaitent, tout en leur donnant accès aux ressources de l’entreprise.

Les appareils mobiles optimisent également les workflows en prolongeant les processus métier et en les rendant plus efficaces. Selon une récente enquête d’Oxford Economics, 80 % des responsables informatiques et des responsables métier estiment que les employés ont besoin d’un smartphone pour travailler efficacement. Dans la même enquête, 75 % ont déclaré que les appareils mobiles sont essentiels aux workflows de leur entreprise. Il est facile de comprendre pourquoi à travers quelques exemples.

Les responsables de comptes utilisent maintenant couramment des applications mobiles pour :

Passer des commandes

Mettre à jour les informations client

Consulter les prix et les taux de remise

Partager les informations produit et les nouveautés avec les clients

Les ressources humaines permettent aux employés de rester impliqués et de garder le cap. Les employés utilisent couramment les applications RH pour :

Enregistrer leurs heures

Soumettre leurs relevés d’heures et leurs notes de frais

S’inscrire à et suivre une formation

Se tenir au courant des annonces de l’entreprise et des autres actualités

Même des applications d’entreprise aussi complexes que un ERP répondent désormais aux besoins des utilisateurs d’appareils mobiles. Selon l’article d’ITProPortal sur les ERP en 2022, « avec les ERP mobiles, les utilisateurs ont la possibilité d’accéder à leur application via leur appareil mobile, avec les mêmes fonctionnalités que depuis leur ordinateur de bureau. »

Une main-d’œuvre AVEC

Les employés, en particulier ceux qui travaillent dans un environnement AVEC (pour « apportez votre équipement personnel de communication »), veulent choisir des appareils auxquels ils font confiance et qu’ils trouvent faciles à utiliser. Ils considèrent qu’il s’agit d’un facteur essentiel de productivité et de satisfaction professionnelle, car l’utilisation de l’appareil de leur choix leur apporte flexibilité et autonomie. Une enquête mondiale menée par Gartner auprès de plus de dix mille employés a révélé que 55 % des personnes interrogées utilisent au moins une fois par jour un smartphone ou un ordinateur portable personnel pour leur travail. Cela inclut les ordinateurs de bureau et portables Mac, Windows et Linux, les smartphones Android et Apple, les tablettes et les phablettes, et bien d’autres encore.

Comment les services informatiques prennent-ils en charge la diversité des appareils ?

Lorsqu’un employé rencontre un problème avec son appareil personnel ou avec une application qu’il utilise, il a besoin du même niveau d’assistance que celui offert pour les appareils gérés par l’entreprise. Cela représente une charge supplémentaire pour l’équipe informatique. La plupart d’entre elles disposent d’un outil d’assistance à distance qui permet d’accéder aux ordinateurs gérés, mais qui ne répond pas aux besoins de prise en charge de la multitude d’appareils AVEC utilisés aujourd’hui.

Afin de répondre aux besoins des télétravailleurs concernant leurs appareils AVEC, les services informatiques modernes ont évolué vers des capacités de support en temps réel pour tout appareil (géré ou non) en cas de problème technique. Pour ce faire, le moyen le plus rapide est de mettre en place une solution d’assistance sous surveillance.

Qu’est-ce que l’assistance sous surveillance ?

L’assistance sous surveillance est une forme avancée d’assistance à la demande. Elle permet au service informatique d’accéder à distance à tout ordinateur, tablette ou appareil mobile en présence de l’utilisateur, sans installation préalable. Cela signifie que les techniciens peuvent aider tout utilisateur sur son appareil professionnel ou personnel (y compris les appareils Windows, Mac, iOS et Android), au moment précis où il en a besoin. Avec l’assistance sous surveillance, les techniciens peuvent prendre le contrôle de l’appareil de l’utilisateur pour résoudre le problème, comme ils le feraient en personne.

Combiner MDM et assistance sous surveillance

Avant même la pandémie, les services informatiques ont constaté le pic d’utilisation des appareils mobiles par les employés et ont réagi en mettant en place des solutions MDM (gestion des appareils mobiles). Selon Wireless Watchdogs, les solutions MDM peuvent contrôler l’accès à distance aux données hautement sensibles, assurer l’authentification des utilisateurs et même proposer la suppression à distance des données des appareils en cas de perte ou de vol. En outre, la gestion des appareils mobiles peut être utilisée pour s’assurer que ceux-ci sont à jour en ce qui concerne les correctifs logiciels susceptibles de remédier aux failles de sécurité connues.

Pour utiliser une solution MDM, le service informatique déploie un agent sur chaque appareil géré par l’entreprise au sein de son réseau. Ces logiciels rapportent l’utilisation des données de chaque appareil et les protocoles établis imposent des actions spécifiques dès que l’un d’entre eux présente des signes de menace potentielle pour sa sécurité.

Cependant, le MDM ne peut à lui seul prendre en charge tous les appareils AVEC utilisés aujourd’hui. Surtout si l’on considère que, selon les estimations, chaque télétravailleur utilise entre 1,7 et 2,3 appareils. Par conséquent, de nombreuses entreprises ajoutent une assistance sous surveillance à leur solution MDM existante via une simple intégration. L’assistance sous surveillance de Splashtop s’intègre facilement à de nombreuses solutions MDM et de sécurité.

L’assistance sous surveillance améliore le ROI du MDM

Samsung estime qu’un MDM sur site coûte à une entreprise 12 000 $ par an, en moyenne, pour prendre en charge 100 utilisateurs. Même si une entreprise utilise un MDM basé sur le cloud, elle devra payer plus de 10 000 $ pour 100 utilisateurs (5 000 $ pour un MDM basique). Il est donc très rentable d’ajouter une assistance sous surveillance pour une fraction de ce coût. Avec Splashtop SOS, vous pouvez prendre en charge un nombre illimité d’utilisateurs pour seulement 199 dollars par licence de technicien.

Splashtop SOS permet également de gérer les techniciens, d’organiser des sessions simultanées, de personnaliser l’application selon votre image de marque et d’intégrer les systèmes de ticketing/ITSM. Les responsables informatiques ont déjà investi beaucoup de ressources pour offrir des capacités de télétravail, et la possibilité de prendre en charge tous les appareils utilisés par les employés (sans limite de volume) est une nécessité évidente.

L’assistance sous surveillance de Splashtop est facile à gérer

Tant les services informatiques que les employés ont adopté l’assistance sous surveillance de Splashtop en raison de sa simplicité. Il suffit aux employés de générer un code de session unique à 9 chiffres, qu’ils envoient ensuite au personnel du service d’assistance. Le technicien utilise le code pour se connecter à l’appareil de l’employé et prend instantanément le contrôle. Une fois aux commandes, il peut transférer des fichiers, imprimer à distance, dialoguer, partager des écrans et bien plus encore. Des téléphones portables personnels aux ordinateurs de l’entreprise, l’assistance sous surveillance permet aux équipes informatiques de gérer en toute sécurité les appareils des employés.

Vous cherchez un moyen simple et sécurisé de gérer les différents appareils de votre entreprise ? Essayez Splashtop SOS dès aujourd’hui !

