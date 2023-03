Prévention des coronavirus à Hong Kong – Transformez votre maison en bureau

*Maintenant que la situation du coronavirus s'est améliorée à Hong Kong, le programme d'essai de 60 jours est terminé et les nouveaux essais seront de 14 jours.

Le coronavirus continue de se propager, et les principales organisations ont lancé des initiatives de travail à domicile pour faire face à l'épidémie et empêcher les employés d'être infectés. Cependant, de nombreuses personnes perdent leur productivité en travaillant à domicile !

En réponse à cela, Mark Lee, PDG de Splashtop, offre gratuitement le logiciel de bureau à distance de Splashtop pendant 60 jours pour aider les entreprises des régions gravement touchées à surmonter les difficultés, y compris Hong Kong. Splashtop aide les habitants de Hong Kong à travailler en toute sécurité chez eux, à travailler efficacement et à travailler ensemble pour lutter contre l'épidémie !

Splashtop Business Access est disponible gratuitement pour les habitants de Hong Kong pendant 60 jours afin d'encourager les entreprises à mettre en œuvre des politiques de travail à domicile pour réduire la propagation des virus dans la communauté.

3 Avantages de l'utilisation de Splashtop pour travailler à domicile

Si tu ne peux pas travailler à la maison comme si tu travaillais au bureau, alors ta productivité est fortement réduite. Le logiciel d'accès à distance comme Splashtop Business Access te permet de travailler comme si tu étais assis devant ton ordinateur de travail.

Voici les trois avantages de l'utilisation de l'accès à distance Splashtop pour travailler à domicile :

1 – Accès à distance illimité et à tout moment à vos ordinateurs de travail

Le plus gros problème du travail à domicile est l'impossibilité d'utiliser votre ordinateur de travail et ses documents stockés, ce qui vous empêche d'effectuer certains flux de travail. En outre, la plupart des logiciels de bureau à distance souffrent de problèmes tels que des déconnexions fréquentes, une mauvaise qualité de connexion, etc.

Trop de temps est perdu à cause de ces problèmes de connexion.

Splashtop Business Access résout les problèmes susmentionnés, notamment en ce qui concerne les connexions à distance. Les connexions rapides présentent l'écran et le son de l'ordinateur distant en qualité haute définition. Vous aurez l'impression d'être assis dans votre bureau et de travailler sur l'ordinateur en personne ! Avec Splashtop, vous pouvez utiliser votre ordinateur de travail depuis n'importe quel appareil, à tout moment, et de n'importe où.

2 – Accès à partir de n'importe quel appareil, y compris les smartphones et les tablettes

À l'ère du numérique, nos appareils mobiles sont de plus en plus utilisés. Si vous pouvez utiliser un appareil mobile pour contrôler votre ordinateur de travail, vous serez alors plus efficace ! Splashtop Business Access est une plate-forme unique qui prend en charge les systèmes d'exploitation les plus utilisés et qui est entièrement multi-plateforme !

Vous pouvez utiliser vos appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook pour accéder à vos ordinateurs Windows et Mac. Tout appareil peut contrôler votre ordinateur à distance, ce qui est très pratique ! En particulier, les grandes organisations utilisent les appareils mobiles comme principal outil de travail quotidien. Les employés peuvent utiliser leurs propres appareils pour contrôler leurs ordinateurs de travail depuis leur domicile ou sur la route.

3 – Transfert de fichiers rapide et facile à utiliser

Le problème le plus courant rencontré par les travailleurs à distance est qu'ils dépendent du courrier électronique ou d'outils tiers pour transférer des fichiers entre eux. Les fichiers volumineux peuvent être difficiles à transférer et l'utilisation d'outils tiers peut constituer un risque pour la sécurité. Splashtop Business Access résout ces problèmes. Les utilisateurs peuvent simplement transférer des fichiers entre ordinateurs tout en utilisant Splashtop Business Access. Le transfert de fichiers via Splashtop est facile à effectuer, sécurisé et permet de gagner beaucoup de temps !

Un accès à distance simple et abordable

Est-il difficile de démarrer avec Splashtop Business Access? Non ! Les résidents de Hong Kong peuvent simplement s'inscrire à un essai gratuit pour bénéficier de 60 jours d'accès gratuit. Voici les principales caractéristiques de Splashtop:

Accès et contrôle à distance illimités

Accès à distance aux appareils Windows et Mac

Utilisation à distance de tout appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook

De multiples dispositifs de sécurité, dont le cryptage AES 256 bits et l'authentification à deux facteurs

Transfert de fichiers

Impression à distance

Soutien multi-moniteur

Partagez votre écran

Enregistrement de la session

Et plus encore !

60 jours d'accès à distance gratuit pour les habitants de Hong Kong

Puisque Hong Kong et la région Asie-Pacifique sont maintenant confrontés à des temps difficiles, Splashtop veut aider à combattre l'épidémie ! Actuellement, les particuliers en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan peuvent bénéficier d'un accès à distance gratuit pendant 60 jours !

Restez productif tout en travaillant à la maison ! Les habitants de Hong Kong peuvent commencer un essai gratuit de Splashtop Business Access pour obtenir un accès à distance gratuit pendant 60 jours.

Obtenir 60 jours gratuits Tu ne vis pas à Hong Kong ? Splashtop offre des licences en volume d'accès à distance à prix réduit pour des équipes entières afin de permettre le travail à domicile. Centre de ressources pour le travail à distance sur le coronavirus