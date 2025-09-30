Prévention des coronavirus à Hong Kong – Transformez votre maison en bureau

*Maintenant que la situation du coronavirus s'est améliorée à Hong Kong, le programme d'essai de 60 jours est terminé et les nouveaux essais seront de 7 jours.
Utilisez un logiciel d’accès à distance pour travailler depuis chez vous et rester productif. Splashtop offre 60 jours d’accès gratuit à Splashtop Remote Access aux habitants de Hong Kong.
Cet article est basé sur un article publié par 18hall écrit en chinois qui peut être trouvé ici.
Le coronavirus continue de se propager, et les principales organisations ont lancé des initiatives de travail à domicile pour faire face à l'épidémie et empêcher les employés d'être infectés. Cependant, de nombreuses personnes perdent leur productivité en travaillant à domicile !
En réponse à cela, Mark Lee, PDG de Splashtop, offre le logiciel de bureau à distance de Splashtop gratuitement pendant 60 jours pour aider les entreprises des zones gravement touchées à surmonter les difficultés, notamment Hong Kong. Splashtop aide les habitants de la ville de la région à travailler en toute sécurité depuis leur domicile, à gagner en efficacité et à collaborer dans la lutte contre l’épidémie !
Splashtop Remote Access est disponible gratuitement pendant 60 jours pour les habitants de Hong Kong afin d’encourager les entreprises à mettre en place des politiques de télétravail pour réduire la propagation des virus dans la communauté.
3 Avantages de l'utilisation de Splashtop pour travailler à domicile
Si vous ne pouvez pas travailler à domicile comme si vous étiez au bureau, votre productivité est considérablement réduite. Les logiciels d’accès à distance tels que Splashtop Remote Access vous permettent de travailler comme si vous étiez assis devant votre ordinateur professionnel.
Voici les trois avantages de l'utilisation de l'accès à distance Splashtop pour travailler à domicile :
1 – Accès à distance illimité et à tout moment à vos ordinateurs de travail
Le plus gros problème du travail à domicile est l'impossibilité d'utiliser votre ordinateur de travail et ses documents stockés, ce qui vous empêche d'effectuer certains flux de travail. En outre, la plupart des logiciels de bureau à distance souffrent de problèmes tels que des déconnexions fréquentes, une mauvaise qualité de connexion, etc.
Trop de temps est perdu à cause de ces problèmes de connexion.
Splashtop Remote Access résout les problèmes ci-dessus, en particulier lorsqu’il s’agit de connexions à distance. Les connexions rapides affichent l’écran et le son de l’ordinateur distant en haute définition. Vous aurez l’impression d’être assis dans votre bureau, devant votre ordinateur ! Avec Splashtop, vous pouvez utiliser votre ordinateur professionnel depuis n’importe quel appareil, à tout moment, où que vous soyez.
2 – Accès à partir de n'importe quel appareil, y compris les smartphones et les tablettes
À l’ère du numérique, nos appareils mobiles sont de plus en plus utilisés. Si vous pouvez utiliser un appareil mobile pour contrôler votre ordinateur professionnel, vous serez plus efficace ! Splashtop Remote Access est une plateforme unique qui prend en charge les systèmes d’exploitation les plus utilisés avec une compatibilité étendue !
Vous pouvez utiliser vos appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook pour accéder à vos ordinateurs Windows et Mac. Tout appareil peut contrôler votre ordinateur à distance, ce qui est très pratique ! En particulier, les grandes organisations utilisent les appareils mobiles comme principal outil de travail quotidien. Les employés peuvent utiliser leurs propres appareils pour contrôler leurs ordinateurs de travail depuis leur domicile ou sur la route.
3 – Transfert de fichiers rapide et facile à utiliser
Le problème le plus courant rencontré par les télétravailleurs est qu’ils dépendent des e-mails ou d’outils tiers pour transférer des fichiers entre eux. Les fichiers volumineux peuvent être difficiles à transférer, et l’utilisation d’outils tiers peut présenter un risque pour la sécurité. Splashtop Remote Access résout ces difficultés. Les utilisateurs peuvent simplement transférer des fichiers entre ordinateurs tout en utilisant Splashtop Remote Access. Le transfert de fichiers via Splashtop est facile, sécurisé et permet de gagner beaucoup de temps !
Un accès à distance simple et abordable
Est-il difficile de commencer à utiliser Splashtop Remote Access ? Non ! Les résidents de Hong Kong peuvent simplement s’inscrire pour un essai gratuit et bénéficier de 60 jours gratuits. Les principales fonctionnalités de Splashtop sont les suivantes :
Accès et contrôle à distance illimités
Accès à distance aux appareils Windows et Mac
Utilisation à distance de tout appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook
De multiples dispositifs de sécurité, dont le cryptage AES 256 bits et l'authentification à deux facteurs
Transfert de fichiers
Impression à distance
Soutien multi-moniteur
Partagez votre écran
Enregistrement de la session
Et plus encore !
60 jours d'accès à distance gratuit pour les habitants de Hong Kong
Puisque Hong Kong et la région Asie-Pacifique sont maintenant confrontés à des temps difficiles, Splashtop veut aider à combattre l'épidémie ! Actuellement, les particuliers en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan peuvent bénéficier d'un accès à distance gratuit pendant 60 jours !
Restez productif tout en travaillant à domicile ! Les habitants de Hong Kong peuvent tester gratuitement Splashtop Remote Access et bénéficier de 60 jours d’accès à distance.
Obtenez 60 jours gratuits Vous n’habitez pas à Hong Kong ? Splashtop propose des licences d’accès à distance en quantité à prix réduit pour les équipes entières afin de leur permettre de travailler depuis leur domicile.