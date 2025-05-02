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Sandman wearing sunglasses and a Santa hat with 'Happy Holidays from Splashtop' message

Joyeuses fêtes de la part de Splashtop

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
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Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
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Meilleurs vœux et quelle année cela a été

En 2019, nous avons introduit de nouvelles fonctionnalités et intégrations passionnantes dans nos outils d'accès à distance, élargi notre équipe, mis l'accent sur un service de haut niveau et poursuivi notre rythme de croissance rapide. Merci d'en faire partie!

Plus de nouveautés qu'on ne peut en compter

Two tablets display a spreadsheet, connected by an arrow to a desktop monitor showing the same spreadsheet, with a blue Splashtop logo in the center, illustrating remote desktop sharing.

Cette année, nous avons fourni des centaines de nouvelles fonctionnalités à nos solutions d’accès à distance. Les favoris des clients incluent le transfert de fichiers par glisser-déposer, l’enregistrement de session, le transfert de fichiers plus rapide, la prise en charge Linux, l’application Android totalement repensée, les intégrations avec ServiceNow, Freshdesk, Zendesk et plus encore. Nous avons également lancé une nouvelle édition sur site de Splashtop Enterprise Remote Support.
Principales nouveautés de 2019

Un service et une assistance de haut niveau

A browser window displays the Splashtop Business Support page, featuring a smiling woman with a headset. A search bar and a blue “Help” button are visible in the foreground.

En 2019, nous avons ajouté une nouvelle équipe de réussite client axée sur le succès de nos clients. Nous avons élargi notre équipe d’assistance à notre siège social aux États-Unis et à l’international afin de pouvoir offrir des temps de réponse plus rapides sans frais de support. Nous avons ajouté des représentants de compte dédiés pour fournir un service personnalisé à nos plus grands abonnés. Et nous avons repensé et mis à jour notre site de support.

Site web de Business Support

Croissance et expansion

A stylized world map with blue dots on each continent connected by lines, illustrating global connections or a network across different regions.

À tous les égards, l'année a été importante. Notre équipe a presque doublé en taille l'année dernière. Nous avons franchi une nouvelle étape, celle des 600 millions de sessions d'accès à distance. Nous avons parrainé trois fois plus d'événements et de salons. Et nous couvrons désormais plus de pays et plus de langues que jamais auparavant!

Plus à venir en 2020

Minimalist illustration of a road leading toward brown hills under a blue sky with the sun partially visible in the top right corner, all within a circular frame.

Nous avons de grands projets pour la grande année 2020. Nous travaillons sur de nouvelles fonctionnalités et améliorations du produit que beaucoup d'entre vous ont demandées, y compris le one-to-many et un nouveau tableau de bord dans Remote Support Premium, l'authentification unique, une prise en charge supplémentaire de la plate-forme Linux et plus d'intégrations. Nous allons également poursuivre rapidement notre croissance mondiale, en commençant par la région EMEA.

Aidez à faire passer le message

Two simple human figures with a speech bubble above them containing a blue splash symbol and a red heart, representing communication or sharing emotions.

Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez prendre quelques minutes pour recommander Splashtop à vos amis et collègues. Et avec le programme de parrainage Splashtop, vous pouvez être récompensé pour cela. Lorsque vos filleuls s’abonnent, ils reçoivent un bonus de 30 jours ajouté à la première année de leur nouvel abonnement. Et vous obtenez une carte-cadeau Amazon pour chaque référence éligible. Cliquez pour en savoir plus et commencer.
Programme de parrainage Splashtop

Merci encore de participer à notre succès en 2019. Nous vous souhaitons les plus belles vacances et tout le meilleur pour une année 2020 exceptionnelle!

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