Joyeuses fêtes de la part de Splashtop – Bilan et perspectives pour 2020

Nous sommes heureux que les solutions d'accès à distance de Splashtop aient pu aider les organisations et les établissements d'enseignement du monde entier en cette période difficile.

En fait, l’utilisation quotidienne de Splashtop a augmenté de 400% en 2020 ! Non seulement cela, mais nous avons également ajouté des millions de nouveaux utilisateurs, qui à leur tour ont connecté des millions de nouveaux appareils à Splashtop cette année!

À tous nos clients, nous espérons que Splashtop a eu un impact positif sur votre vie cette année. Et nous sommes heureux de vous avoir avec nous pour ce voyage, alors que nous continuons à grandir et à nous améliorer.

Revue de l'année 2020 de Splashtop

Expansion en Europe, au Moyen-Orient et en Asie

En 2020, Splashtop a étendu sa présence dans l'UE et en Asie avec de nouveaux bureaux à Amsterdam et à Singapour, et de nouveaux partenariats dans la région EMEA, en Amérique du Sud et en Asie. Splashtop prend désormais en charge davantage de langues, propose des ventes et un support client multilingues et offre de meilleures performances dans la région de l'UE.

A aidé des milliers d'entreprises à s'orienter vers le travail à distance

Des milliers d'entreprises sont venues à Splashtop pour trouver une solution rapide et facile permettant aux employés d'accéder à distance à leur ordinateur de travail depuis leurs appareils personnels à la maison pendant cette pandémie soudaine.

Rien n’aurait pu nous préparer à l’augmentation soudaine des demandes, et l’équipe de Splashtop a travaillé dur pour fournir rapidement les solutions d’accès à distance nécessaires pour maintenir les stations de diffusion, les architectes et les entreprises de nombreux secteurs opérationnels pendant que les employés travaillaient à domicile.

Accès à l'ordinateur pour des centaines de milliers d'étudiants

Lorsque les écoles à travers le monde ont fermé à cause de COVID-19, elles nous ont demandé des solutions d'accès à distance pour permettre à leurs élèves (y compris ceux qui ont des ordinateurs et des tablettes à la maison), d'accéder aux ordinateurs de l'école. Notre équipe a travaillé 24 heures sur 24 pour offrir de nouvelles fonctionnalités, comme l'accès programmé aux ordinateurs de laboratoire, en un temps record. Des centaines d'écoles ont maintenant adopté l'accès à distance de Splashtop pour supporter des milliers d'étudiants, de professeurs et membres de leur personnel.

Nouveau Splashtop Enterprise

En 2020, nous avons eu le plaisir d'annoncer le nouveau Splashtop Enterprise, qui offre aux grandes entreprises une solution complète et tout-en-un d'accès et d'assistance à distance. Nous avons également annoncé le nouveau produit Splashtop On-Prem , qui offre aux entreprises une solution tout-en-un hébergée sur place.

Si vous souhaitez essayer l'un de nos nouveaux produits, contactez notre équipe dès aujourd'hui ! Nous sommes là pour vous aider !

Nouvelles fonctionnalités intéressantes

Splashtop a lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités en 2020, notamment l'accès à distance programmé et les autorisations d'accès par groupe. Splashtop a également étendu la prise en charge du contrôle à distance à tous les appareils fonctionnant sous Android 8.0 et plus, et l'accès à distance aux Chromebooks.

Nous avons également établi des partenariats avec plusieurs SSO fournisseurs d'identité et systèmes PSA/RMM pour vous offrir plus d'options d'intégration.

La sécurité est une priorité absolue

Nous scannons et vérifions constamment nos produits pour garantir leur intégrité et nous travaillons également avec des sociétés de sécurité de premier plan pour effectuer des audits quelques fois par an. Cette année, nous avons déployé notre infrastructure auprès de plusieurs fournisseurs de cloud computing afin de réduire le risque de dépendance de la disponibilité des services à un seul fournisseur. Nous avons également obtenu la certification SOC 2 de type 2 cette année et avons considérablement amélioré la sécurité de notre infrastructure en nuage.

Splashtop investit des millions de dollars par an dans pour assurer la sécurité, la fiabilité et la conformité de son infrastructure. Ce domaine restera l'un des principaux centres d'intérêt au cours de l'année à venir.

Quelles sont les prochaines étapes pour 2021 ?

Nous nous attendons à bien plus en 2021 ! Nous travaillons sur de nouvelles caractéristiques et améliorations de produits grâce aux commentaires utiles que nous avons reçus de nos utilisateurs. Nous envisageons également de nous étendre à d'autres régions du monde !

Consultez les nouvelles fonctionnalités passionnantes de sur lesquelles nous travaillons.

Merci et bonnes fêtes de fin d'année

Merci encore d'être la meilleure partie de Splashtop. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et nous sommes impatients de voir où nous mènera 2021 !

Tous nos vœux,

Mark Lee, PDG & l'équipe de Splashtop