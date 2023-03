Rapide et fluide : les petites et moyennes entreprises gagnent grâce à l’accès et à l’assistance à distance

L’année 2020 – et tous ses défis – a lancé la course au travail hybride. Aujourd’hui, plus de personnes que jamais travaillent à distance. L’étude PEW 2020 sur les adultes américains « Comment le coronavirus a – et n’a pas – changé la façon dont les Américains travaillent » a révélé que seulement 20% des Américains travaillaient à domicile avant le coronavirus et 57% veulent travailler à domicile après la fin de l’épidémie de coronavirus. À la lumière de cela, de nombreuses petites et moyennes entreprises savent qu’elles doivent agir rapidement pour que les travailleurs hybrides restent performants, productifs, en sécurité et soutenus.

Quel est le moyen le plus simple de participer au défi du travail hybride et de prendre le drapeau à damier? Utilisez une solution d’accès et d’assistance à distance simple et sécurisée. L’achat et l’utilisation d’un devrait être rapide et sans friction, une fois que vous savez ce dont vous avez besoin.

Voici l’essentiel... et quelques extras légaux de rue à considérer:

Votre moteur doit fonctionner avec des pièces vitales

Rien n’est plus rapide et plus fluide qu’une voiture avec le nécessaire sous le capot. Dans le monde du travail à distance, cela signifie donner à vos employés à la fois un accès et uneassistance à distance. Après tout, lorsque vos employés travaillent à distance, le service informatique doit de toute façon fournir les deux. Vous simplifiez le flux de travail de votre service d’assistance grâce à l’assistance à distance à la demande et vous permettez aux employés de travailler à domicile sans aucun compromis grâce à un accès à distance haute performance.

Pourquoi les petites et moyennes entreprises ajouteraient-elles de la complexité en acquérant et en exécutant l’accès à distance séparément du support à distance ? Ce serait comme faire deux arrêts aux stands – 1 pour des problèmes de moteur et 1 pour les changements de pneus.

Tous les appareils de rue sont les bienvenus

Dominic Toretto aurait-il jamais dit à un coureur de rue avec une course unique qu’il ne peut pas concourir? Hélas non, et votre équipe informatique non plus. Une solution d’accès et d’assistance à distance sans friction n’impose aucune limite sur les types d’appareils, ce qui rend le BYOD (Bring Your Own Device) encore plus efficace. Cela permet à vos employés d’utiliser les appareils qu’ils veulent, sans risquer la sécurité ou les performances.

Prise en charge de n’importe quel appareil? C’est juste. Les leaders de cette course l’appellent « soutien assisté ». Grâce à l’assistance assistée, votre équipe informatique est l’équipe de ravitaillement ultime. Ils peuvent réparer un appareil en panne à partir de n’importe quel endroit. Soudainement, vous pouvez prendre en charge n’importe quel utilisateur final sur ses appareils professionnels ou personnels, y compris les appareils Windows, Mac, iOS et Android, dès qu’il a besoin d’aide. Les équipes du service d’assistance prennent simplement le contrôle de l’appareil de l’utilisateur final pour dépanner, comme elles le feraient « sur la piste » en personne.

Des extras haute performance tiennent sous le capot

De nombreuses solutions d’accès à distance tombent en panne sous la pression des stations de travail hautes performances et des applications spéciales, telles que celles utilisées dans Media & Entertainment. Votre expérience utilisateur doit être très performante, même lorsque vous augmentez votre puissance avec 120 Go de RAM ou des cartes graphiques comme la Quadro RTX 8000. Sans oublier d’autres goodies comme les logiciels de Maya, Nuke, Adobe Suite, Toon Boom, Modo et plus encore.

Avant d’acheter votre trajet d’accès à distance, assurez-vous que les utilisateurs et les systèmes géographiquement dispersés fonctionnent à un niveau élevé sur des distances énormes. Les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas se permettre une solution qui tombe en panne ou manque d’essence lorsqu’elles traversent le pays.

Une sécurité meilleure qu’une cage de sécurité

De par sa nature même, l’accès à distance est beaucoup plus sécurisé qu’un VPN, car vos employés ne peuvent pas saisir ce qui se trouve « sous le capot » et le vendre pour des pièces sur le marché noir. Les gangs de hackers infâmes non plus. Au minimum, une solution idéale d’accès et de support à distance devrait offrir 2FA, TLS 1.2 avec cryptage AES 256 bits. Il doit également répondre aux normes de conformité telles que SOC 2, disposer d’une intégration d’authentification unique, d’un contrôle granulaire des privilèges et d’une autorisation d’accès basée sur le groupe.

Nous allons faire notre propre corne ici, parce que Splashtop fournit tout cela et plus encore. Nous avons même formé notre propre Conseil consultatif sur la sécurité parce que nous croyons que la sécurité est quelque chose qui n’est jamais « fait ». Chez Splashtop, nous donnons la priorité à la sécurité turbocompressée à chaque étape du processus.

Prenez-le pour un tour avant de vous engager

Une expérience utilisateur fluide commence au moment où vous souhaitez évaluer une solution d’accès et de support à distance. Vous devriez être autorisé par votre fournisseur à le prendre pour un tour. Lisez et demandez des détails sur l’expérience utilisateur depuis le début, y compris la simplicité et la rapidité de l’essai, jusqu’à l’acquisition réelle de la licence.

Vous devriez également pouvoir modifier votre trajet sans tracas. Chez Splashtop, par exemple, lorsque vous devez ajouter des « passagers » à votre « véhicule », cliquez simplement sur « ajouter des utilisateurs » et les modifications sont effectuées instantanément.

Un pace car pour gérer tous les appareils

Une solution d’accès à distance doit vous permettre de gérer et de planifier simultanément les mises à jour pour tous vos appareils gérés. De plus, vous devriez pouvoir sélectionner l’heure et la date pour le faire. Nous avons toute une gamme de petites et moyennes entreprises qui gèrent la majorité de leur infrastructure informatique avec cette fonctionnalité pratique de Splashtop.

Splashtop reconnaît que chaque équipe a son propre style et peut vouloir modifier les capacités du stock. Nous fournissons donc des alertes configurables. Maintenant, vous pouvez décider de la configuration idéale pour vos alertes concernant l’état de l’appareil, l’installation du logiciel, l’utilisation de la mémoire, les journaux d’événements Windows et plus encore.

Prenez le volant dès aujourd’hui, c’est gratuit!

Commencez dès maintenant avec un essai gratuit pour découvrir par vous-même pourquoi les petites et moyennes entreprises et les analystes de l’industrie s’extasient sur Splashtop. Il n’y a pas de carte de crédit ou d’engagement requis et l’inscription ne prend que quelques minutes.

