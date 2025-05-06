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Ad for Experience IT series with Splashtop's CTO Philip Sheu

Voir Splashtop lors de l’événement Experience IT Online de Freshworks

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
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Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
Essai gratuit

Plus de 30 leaders de l'industrie et visionnaires technologiques se réunissent dans une série d'entretiens vidéo perspicaces à Experience IT, organisé par Freshworks. Rejoignez Splashtop à l'événement pour explorer l'évolution du comportement des utilisateurs, l'importance de concevoir des services informatiques qui interagissent avec les humains, et les avantages de fournir des expériences de classe mondiale.

Il s'agit d'un événement en ligne, avec inscription gratuite. Une fois inscrit, vous aurez accès à toutes les interviews à la demande à partir du 26 mars. Vous pourrez les regarder à votre guise.

S'inscrire maintenant

Format de l'événement

L'ordre du jour et les sujets sont conçus par un groupe d'experts ITSM. Les sujets comprennent :

  • Experience-as-a-Service (EAAS) - Retour à l’essentiel

  • Débloquer la réalité de l'IA, et sa valeur croissante

  • L'automatisation comme levier pour amplifier le meilleur des capacités humaines

  • N’importe quand, n’importe où - créer une expérience de prestation de services omnicanal

Ces sujets et d'autres encore seront abordés dans le cadre de trois pistes :

Piste 1 : Principes de base de la stratégie informatique
Explorer l’évolution de l’informatique à travers les attentes changeantes de l’expérience client

Volet 2 : Humaniser l’informatique
Explorer des stratégies axées sur la gestion de l’expérience de l’utilisateur final

Volet 3 : Libérer le potentiel informatique
Explorer les moyens de tirer parti de l’IA pour maximiser le potentiel de l’informatique

Intervenants

Au nom de Splashtop, Phil Sheu, cofondateur et directeur technique, nous parlera de la création d'une expérience de prestation de services omnicanal pour les clients, et de la manière dont son équipe s'y prend.

Vous verrez également quelques-uns des 25 meilleurs leaders d’opinion de HDI en matière de support technique et de gestion des services pour 2020, ainsi que d’autres experts du secteur :

  1. Paul Wilkinson

  2. Claire Agutter

  3. Dave Snowden

  4. Karen Ferris

  5. Stuart Rance

  6. Doug Tedder

  7. Suzanne van Hove

  8. Greg Sanker

  9. Suzanne Van Hove

  10. Mark Smalley, et bien d'autres encore !

Inscrivez-vous maintenant et participez gratuitement à l'événement !

Le partenariat Freshworks-Splashtop

En plus d'être le partenaire commun de Freshworks pour la mise sur le marché, Splashtop offre également une intégration avec Freshworks. Les utilisateurs de Freshdesk et Freshservice peuvent lancer une session de contrôle/accès à distance/assistance à distance à partir de leur ticket. Pendant la session, les utilisateurs peuvent prendre le contrôle de leur ordinateur en toute sécurité avec un simple code, et effectuer des actions telles que le transfert de fichiers, le redémarrage à distance, l'écran vide, le partage du bureau, le chat, l'enregistrement de la session et plus encore ! Une fois la session terminée, les détails de la session sont automatiquement enregistrés dans le ticket.

En savoir plus sur l'intégration de Splashtop avec Freshworks Freshservice

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