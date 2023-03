Améliorer l'enseignement à distance grâce à l'accès à distance aux ordinateurs

Les établissements d'enseignement du monde entier sont passés de l'apprentissage en classe à des classes en ligne. Les écoles maternelles et secondaires, les collèges et les universités comme le Laney College et la Wayne State University ont utilisé Splashtop pour permettre à leurs étudiants, à leurs professeurs et à leurs administrateurs informatiques d'accéder à distance à des ordinateurs et à des appareils mobiles en cas de besoin.

Avec Splashtop, ils ont pu:

Permettre aux étudiants d’accéder à distance à leurs ordinateurs de laboratoire sur le campus qui transportent des applications de bureau spécifiques. En savoir plus sur Splashtop pour les laboratoires distants.

Donner aux membres du corps enseignant un accès à distance à leur poste de travail et la possibilité de se connecter à distance aux appareils des étudiants pour fournir des instructions 1:1

Permettre aux administrateurs informatiques de gérer et de mettre à jour à distance les ordinateurs des salles informatiques, ainsi que de prendre en charge à distance les appareils des étudiants et des professeurs

En savoir plus sur la façon dont l’accès à distance à un ordinateur avec Splashtop peut améliorer votre expérience d’apprentissage à distance (PDF).

Faites-nous savoir comment votre institution gère actuellement l'apprentissage à distance grâce à COVID-19, et nous pourrons vous dire comment Splashtop peut vous aider.

Pour mettre en place un accès à distance pour vos salles informatiques, contactez notre équipe

Contactez-nous

Essayez Splashtop Business Access pour accéder à distance aux postes de travail

Découvrez la technologie avec une licence d’essai pour 2 utilisateurs

Essai gratuit de Splashtop Business Access

Essayez Splashtop SOS pour une assistance à distance pour les ordinateurs et les appareils mobiles

Essai gratuit de SOS