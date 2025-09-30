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Student experiencing enhanced distance learning with Splashtop's Remote Computer Access software

Améliorer l'enseignement à distance grâce à l'accès à distance aux ordinateurs

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
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Les établissements d'enseignement du monde entier sont passés de l'apprentissage en classe à des classes en ligne. Les écoles maternelles et secondaires, les collèges et les universités comme le Laney College et la Wayne State University ont utilisé Splashtop pour permettre à leurs étudiants, à leurs professeurs et à leurs administrateurs informatiques d'accéder à distance à des ordinateurs et à des appareils mobiles en cas de besoin.

Avec Splashtop, ils ont pu:

  • Permettre aux étudiants d’accéder à distance à leurs ordinateurs de laboratoire sur le campus qui transportent des applications de bureau spécifiques. En savoir plus sur Splashtop pour les laboratoires distants.

  • Donner aux membres du corps enseignant un accès à distance à leur poste de travail et la possibilité de se connecter à distance aux appareils des étudiants pour fournir des instructions 1:1

  • Permettre aux administrateurs informatiques de gérer et de mettre à jour à distance les ordinateurs des salles informatiques, ainsi que de prendre en charge à distance les appareils des étudiants et des professeurs

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En savoir plus sur la façon dont l’accès à distance à un ordinateur avec Splashtop peut améliorer votre expérience d’apprentissage à distance (PDF). 

Faites-nous savoir comment votre établissement gère actuellement l’apprentissage à distance en raison du COVID-19, et nous vous diront comment Splashtop peut vous aider.

Pour mettre en place un accès à distance pour vos salles informatiques, contactez notre équipe

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