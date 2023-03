Meilleures applications d'accès à distance et de partage d'écran pour l'iPad à l'école

Avec le nouvel iPad bon marché d'Apple destiné aux étudiants, voici les meilleures applications d'accès à distance et de partage d'écran à usage éducatif.

Les iPads peuvent être de formidables outils pour les enseignants et les élèves en classe. Ils fonctionnent rapidement, possèdent de nombreuses fonctionnalités et sont faciles à utiliser pour les enseignants et les élèves.

Et cette semaine encore, Apple a annoncé un nouvel iPad bon marché compatible avec Apple Pencil. Cet iPad à bas prix est principalement destiné aux étudiants et peut être un excellent complément pour la salle de classe. Il a été démontré que des appareils tels que les iPads contribuent à améliorer l'engagement en classe et facilitent l'apprentissage lorsqu'ils sont utilisés correctement.

Si l'utilisation des iPads par les élèves et les enseignants en classe peut être une bonne chose, il est également important de disposer des bonnes applications pour maximiser l'apprentissage et l'engagement.

Les solutions d'accès à distance et de partage d'écran pour iPad de Splashtop sont parfaites pour les enseignants et les étudiants. Avec Splashtop, vous pourrez partager les écrans de l'iPad avec l'ordinateur de la classe (et vice versa), utiliser un iPad pour contrôler la leçon, et même laisser un élève contrôler la leçon depuis son propre iPad !

En plus de fournir les meilleures solutions d'accès à distance et de partage d'écran depuis plus de 10 ans, les produits primés de Splashtop sont proposés à une fraction du coût d'autres produits similaires. C'est pourquoi Splashtop est déjà utilisé dans des centaines d'établissements d'enseignement à travers le pays.

Voici les meilleures solutions Splashtop pour le partage d'écran des iPads et l'accès à distance en classe :

Mirroring360 Diffusez et partagez l'écran de votre iPad avec d'autres appareils. Visualisez les écrans partagés d'autres appareils sur votre iPad. Idéal pour la collaboration et les présentations ! Les étudiants n'auront pas besoin de fixer un écran qui pourrait être lointain, ils ont juste besoin de leur iPad pour tout voir.

Splashtop Classroom Les enseignants peuvent partager leur écran d'ordinateur avec les iPads de leurs élèves. Les enseignants peuvent alors laisser un élève prendre le contrôle de la leçon, et même l'annoter, le tout à partir de son propre iPad. Les enseignants peuvent également utiliser leur iPad pour contrôler l'ordinateur, ce qui leur évite de s'asseoir derrière leur bureau et leur permet de s'engager davantage.



Chacune de ces solutions offre de grands avantages et il a été prouvé qu'elles augmentent l'engagement en classe. En fait, vous pouvez lire nos études de cas sur les succès que de nombreux districts scolaires et établissements d'enseignement ont connus grâce à Splashtop.

Voici tout ce que vous devez savoir sur chacune de ces deux solutions. Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit.

Mirroring360

La meilleure application de partage d'écran pour l'iPad. Faites un miroir sans fil de l'écran de votre iPad (ou de tout autre Mac, Windows, iOS, Android et Chromebook) sur votre ordinateur Mac ou Windows sans avoir besoin de fils ou de câbles. Enregistrez votre écran partagé et conservez-le pour plus tard. Utilisez Mirroring360 Pro pour partager l'écran de votre ordinateur Mac ou Windows avec un maximum de 40 iPads à la fois. Idéal pour partager des leçons avec des élèves ayant des besoins particuliers ! En savoir plus, cliquez ici.

Splashtop Classroom

Le meilleur outil de collaboration pour l'iPad. Partagez votre bureau et vos applications avec les iPads (et autres appareils) de vos élèves. Les étudiants peuvent se connecter avec un simple code QR. Une fois connectés, les élèves peuvent visualiser, contrôler et annoter le contenu des leçons sur leur propre iPad pour que le reste de la classe puisse le voir. Transformez n'importe quel iPad en tableau blanc interactif avec Splashtop Classroom. En savoir plus, cliquez ici.

Une dernière chose

Comme vous l'avez peut-être remarqué, les produits Splashtop ne sont pas uniquement destinés à l'iPad. Mirroring360 et Splashtop Classroom sont compatibles avec la plupart des appareils Mac, Windows, iOS, Android et Chromebook. Splashtop est donc parfait pour les initiatives "BYOD" (Bring Your Own Device).