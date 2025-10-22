Meilleure alternative à AeroAdmin - Splashtop Business Access

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Meilleure alternative AeroAdmin – Splashtop Accès à distance

Splashtop Team
Temps de lecture : 3 min
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Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
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Splashtop est le meilleur logiciel de bureau à distance pour les particuliers et les entreprises. Splashtop coûte moins cher et est doté de plus de fonctionnalités que les logiciels AeroAdmin similaires.

Splashtop est utilisé par des dizaines de milliers d'entreprises pour permettre à leurs employés d'accéder à distance à leurs ordinateurs de bureau depuis leurs propres appareils. En plus d'être rapide et sûr, Splashtop coûte moins cher que d'autres outils tels que TeamViewer et AeroAdmin.

Voici pourquoi Splashtop Accès à distance est la meilleure alternative à chacun des forfaits d'AeroAdmin pour le travail à distance.

Splashtop contre AeroAdmin gratuit

Si vous avez l'intention d'utiliser un logiciel de bureau à distance pour travailler à distance, il est préférable de ne pas utiliser le logiciel gratuit AeroAdmin. Bien que le produit indique qu'il peut être utilisé à des fins commerciales, il existe plusieurs limitations qui peuvent entraver votre productivité :

  • Le temps de connexion par ID est limité à 17 heures par mois.

  • La version gratuite contient des publicités et des écrans d'affichage.

  • Pas de transfert de fichiers.

D'autre part, Splashtop Accès à distance vous offre un accès à distance illimité à vos ordinateurs, et contient les principales fonctionnalités dont vous avez besoin, y compris le transfert de fichiers par glisser-déposer.

Splashtop en face de AeroAdmin Pro

Splashtop Accès à distance Pro et AeroAdmin Pro ont des prix presque identiques. Cependant, AeroAdmin Pro manque d'une fonctionnalité très importante que l'on trouve dans Splashtop Accès à distance Pro.

Les journaux de bord, ou rapports de session, vous permettent de connaître l'activité de vos utilisateurs au sein de l'application. Avec Splashtop, vous verrez les journaux des connexions à distance, des transferts de fichiers, des appareils utilisés, etc. Les rapports de session ne sont cependant pas disponibles dans AeroAdmin Pro. Il s'agit d'une fonctionnalité importante pour les propriétaires de comptes qui souhaitent conserver des journaux pour des raisons de conformité, d'audit et de sécurité.

Splashtop contre AeroAdmin Business

Splashtop Remote Access Pro, à partir de 130 CA$ par utilisateur et par an, peut vous faire économiser sur vos coûts d'abonnement par rapport au forfait AeroAdmin Business (à partir de 119,90 $ par utilisateur et par an).

Là où Splashtop Accès à distance Pro surpasse AeroAdmin Business est la fonction d'accès géré centralisé.

Pour les comptes à utilisateurs multiples, les propriétaires de compte Splashtop peuvent définir les autorisations d'accès de chacun de leurs utilisateurs afin de contrôler quels utilisateurs peuvent accéder à quels ordinateurs. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans AeroAdmin Business. Pour bénéficier de cette fonctionnalité avec AeroAdmin, vous devez acheter le package le plus cher, AeroAdmin Corporate.

Splashtop en face d'AeroAdmin Corporate

AeroAdmin Corporate se rapproche le plus de Splashtop Accès à distance Pro en termes de fonctionnalités. Cependant, Splashtop commence à 130 CA$ /an tandis que le forfait AeroAdmin Corporate commence à $139.90/an. Splashtop vous offre des économies significatives chaque année !

Un coup d'œil rapide: le prix de Splashtop vs AeroAdmin

Encore une fois, pour obtenir la plupart des fonctionnalités trouvées dans Splashtop Remote Access Pro, vous devez choisir soit le forfait Business, soit le forfait Corporate d'AeroAdmin. Voici une comparaison des prix entre les forfaits :

A comparison chart shows starting prices per user per year: Splashtop Business Access at $99 (green), AeroAdmin Business at $119.90 (red), and AeroAdmin Corporate at $139.90 (red).

De plus, Splashtop propose des tarifs réduits pour les comptes de 10 utilisateurs ou plus, à partir de 4,54 dollars par mois et par utilisateur. Si vous avez une grande équipe qui a besoin de logiciels de bureau à distance, vous pouvez économiser beaucoup en choisissant Splashtop!

Pourquoi choisir Splashtop?

Splashtop est le meilleur logiciel de bureau à distance haute performance pour les travailleurs à distance. Avec lui, vous aurez un accès à distance sécurisé à vos ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

En plus d'accéder et de contrôler à distance vos ordinateurs, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités offertes par Splashtop:

  • Accès à distance rapide avec qualité HD et streaming 4K

  • Audio

  • Enregistrement

  • Gestion des utilisateurs et des ordinateurs

  • Autorisations d'accès

  • Groupement

  • Transfert de fichiers

  • Impression à distance

  • Réveil à distance

  • Redémarrage à distance

  • Chat

  • Partager mon bureau

  • ... et plus encore !

Splashtop offre aussi un support multilingue et est entièrement localisé pour de nombreux pays et langues.

Commencez votre essai gratuit maintenant pour essayer Splashtop Accès à distance par vous-même. Aucune carte de crédit requise pour s'inscrire.

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