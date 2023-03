Meilleure alternative à AeroAdmin - Splashtop Business Access

Splashtop est le meilleur logiciel de bureau à distance pour les particuliers et les entreprises. Splashtop coûte moins cher et est doté de plus de fonctionnalités que les logiciels AeroAdmin similaires.

Splashtop est utilisé par des dizaines de milliers d'entreprises pour permettre à leurs employés d'accéder à distance à leurs ordinateurs de bureau depuis leurs propres appareils. En plus d'être rapide et sûr, Splashtop coûte moins cher que d'autres outils tels que TeamViewer et AeroAdmin.

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles Splashtop Business Access est la meilleure alternative à chacun des packages d'AeroAdmin pour le travail à distance.

Splashtop contre AeroAdmin gratuit

Si vous avez l'intention d'utiliser un logiciel de bureau à distance pour travailler à distance, il est préférable de ne pas utiliser le logiciel gratuit AeroAdmin. Bien que le produit indique qu'il peut être utilisé à des fins commerciales, il existe plusieurs limitations qui peuvent entraver votre productivité :

Le temps de connexion par ID est limité à 17 heures par mois.

La version gratuite contient des publicités et des écrans d'affichage.

Pas de transfert de fichiers.

D'autre part, Splashtop Business Access vous donne un accès à distance illimité à vos ordinateurs, et est doté des meilleures fonctionnalités dont vous avez besoin, y compris le transfert de fichiers par glisser-déposer.

Splashtop en face de AeroAdmin Pro

Splashtop Business Access Pro et AeroAdmin Pro ont des prix presque identiques. Cependant, il manque à AeroAdmin Pro une fonctionnalité très importante que l'on trouve dans Splashtop Business Access Pro.

Les journaux de bord, ou rapports de session, vous permettent de connaître l'activité de vos utilisateurs au sein de l'application. Avec Splashtop, vous verrez les journaux des connexions à distance, des transferts de fichiers, des appareils utilisés, etc. Les rapports de session ne sont cependant pas disponibles dans AeroAdmin Pro. Il s'agit d'une fonctionnalité importante pour les propriétaires de comptes qui souhaitent conserver des journaux pour des raisons de conformité, d'audit et de sécurité.

Splashtop contre AeroAdmin Business

Splashtop Business Access Pro, à partir de €90 par utilisateur et par an, peut vous faire économiser sur le coût de votre abonnement par rapport à AeroAdmin Business Package (à partir de 119,90 $ par utilisateur et par an).

Là où Splashtop Business Access Pro bat AeroAdmin Business, c'est la fonction de gestion centralisée de l'accès.

Pour les comptes à utilisateurs multiples, les propriétaires de compte Splashtop peuvent définir les autorisations d'accès de chacun de leurs utilisateurs afin de contrôler quels utilisateurs peuvent accéder à quels ordinateurs. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans AeroAdmin Business. Pour bénéficier de cette fonctionnalité avec AeroAdmin, vous devez acheter le package le plus cher, AeroAdmin Corporate.

Splashtop en face d'AeroAdmin Corporate

AeroAdmin Corporate se rapproche le plus de Splashtop Business Access Pro en termes de fonctionnalités. Cependant, Splashtop commence à €90 /an alors que le forfait AeroAdmin Corporate commence à 139,90 $/an. Splashtop vous permet de réaliser des économies importantes chaque année !

Un coup d'œil rapide: le prix de Splashtop vs AeroAdmin

Là encore, pour bénéficier de la plupart des fonctionnalités de Splashtop Business Access Pro, vous devez vous procurer le pack Business ou Corporate d'AeroAdmin. Voici une comparaison des prix entre les deux formules:

De plus, Splashtop propose des tarifs réduits pour les comptes de 10 utilisateurs ou plus, à partir de 4,54 dollars par mois et par utilisateur. Si vous avez une grande équipe qui a besoin de logiciels de bureau à distance, vous pouvez économiser beaucoup en choisissant Splashtop!

Pourquoi choisir Splashtop?

Splashtop est le meilleur logiciel de bureau à distance haute performance pour les travailleurs à distance. Avec lui, vous aurez un accès à distance sécurisé à vos ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

En plus d'accéder et de contrôler à distance vos ordinateurs, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités offertes par Splashtop:

Accès à distance rapide avec qualité HD et streaming 4K

Audio

Enregistrement

Gestion des utilisateurs et des ordinateurs

Autorisations d'accès

Groupement

Transfert de fichiers

Impression à distance

Réveil à distance

Redémarrage à distance

Chat

Partager mon bureau

...et plus

Splashtop offre aussi un support multilingue et est entièrement localisé pour de nombreux pays et langues.

Commencez votre essai gratuit dès maintenant pour essayer vous-même Splashtop Business Access. Aucune carte de crédit n'est nécessaire pour s'inscrire.

Passez à Splashtop