Les cybermenaces cherchent toujours de nouvelles opportunités pour compromettre votre réseau et voler des données sensibles. Lorsque vous avez plusieurs endpoints à distance dans votre organisation, les protéger et les sécuriser est d'une importance vitale. Avec la complexité croissante des environnements TI et le passage au travail à distance/hybride, une protection robuste des endpoints est devenue essentielle.
Cependant, la remédiation manuelle des points de terminaison peut être une tâche chronophage et sujette aux erreurs humaines. La remédiation automatisée, en revanche, offre une surveillance et une protection cohérentes, vous permettant de résoudre rapidement les problèmes et de maintenir des points de terminaison sécurisés.
Avec cela à l'esprit, regardons la remédiation automatique des points de terminaison, pourquoi c'est important et comment choisir le bon outil de remédiation des points de terminaison pour votre entreprise.
Qu'est-ce que la Remédiation des Endpoints ?
La remédiation des points de terminaison est le processus d'identification et de résolution des lacunes de sécurité, des vulnérabilités et des manquements à la conformité aux exigences de sécurité sur les appareils de point de terminaison. Ceci est essentiel pour résoudre rapidement les problèmes, ainsi que pour maintenir la sécurité organisationnelle et la conformité TI.
Ces problèmes incluent généralement des vulnérabilités, des logiciels malveillants, des logiciels obsolètes et des appareils mal configurés. Avec un outil de remédiation automatique performant, de nombreux problèmes peuvent être résolus automatiquement grâce à des actions basées sur la politique. Si un outil de remédiation des terminaux n'est pas automatisé, une fois qu'il identifie une menace, il fournira des solutions que les équipes TI peuvent mettre en œuvre pour aborder et résoudre rapidement le problème.
Remédiation Manuelle vs. Automatisée des Points de Terminaison
Bien que la remédiation des terminaux comporte plusieurs éléments importants et variations, la plus grande différence réside dans l'utilisation par l'outil de la remédiation manuelle ou automatisée.
La remédiation manuelle des endpoints peut détecter des problèmes et des vulnérabilités, mais les équipes IT doivent évaluer et traiter les menaces manuellement. C'est un processus plus lent, car il nécessite que les agents prennent le temps d'investiguer le problème et de le remédier manuellement. Cependant, il comporte également un élément de jugement humain et de flexibilité que la remédiation automatisée peut ne pas avoir.
La remédiation automatique des terminaux, par contre, est un processus rapide, évolutif et efficace. Les outils automatisés surveillent continuellement de nombreux terminaux en parallèle, fournissant une détection quasi en temps réel et une réponse automatique. Ces outils peuvent également résoudre automatiquement les problèmes détectés, par exemple en installant des mises à jour correctives s'ils détectent des systèmes obsolètes ou en supprimant les logiciels malveillants détectés.
Bien que la remédiation manuelle des points de terminaison puisse offrir plus de flexibilité grâce à l'élément humain, elle est également plus sujette aux erreurs humaines et peut consommer temps et ressources. La remédiation automatisée, en revanche, offre des temps de réponse nettement meilleurs et peut s'adapter à la croissance de votre entreprise.
Remédiation Automatisée des Points de Terminaison : Impact sur la Conformité & Coût
Alors, examinons la remédiation automatique des points de terminaison, ses avantages et son impact. Les outils de remédiation automatique peuvent améliorer la sécurité globale des points de terminaison et minimiser les risques en fournissant une détection et une réponse en temps réel, ce qui entraîne plusieurs avantages. Ceux-ci incluent :
Atténuation des menaces plus rapide: l'un des plus grands avantages de la remédiation automatisée des terminaux est la vitesse et l'efficacité qu'elle apporte à la détection et à l'atténuation des menaces. Les outils automatisés peuvent constamment scanner les terminaux et les réseaux pour identifier les menaces et les traiter ou alerter les équipes TI, conduisant à une réponse beaucoup plus rapide.
Réduction des temps d'arrêt: La capacité à résoudre rapidement et automatiquement les problèmes peut réduire considérablement les temps d'arrêt. Non seulement les outils de remédiation automatisée des endpoints résolvent les problèmes potentiels avant qu'ils ne causent des temps d'arrêt, mais ils peuvent également protéger et maintenir le bon fonctionnement des endpoints pour éviter les problèmes futurs qui pourraient causer des temps d'arrêt.
Amélioration de la scalabilité: Lorsque votre entreprise se développe, vous ajoutez de nouveaux terminaux qui nécessiteront détection et gestion. Si vous utilisez une remédiation manuelle des terminaux, cela nécessite souvent l'embauche et la formation d'agents TI supplémentaires pour répondre à la demande accrue. Avec une solution automatisée, toutefois, la scalabilité est bien plus facile, car l'outil de remédiation peut se connecter aux nouveaux terminaux et fournir avec facilité les mêmes fonctionnalités de détection et de remédiation.
Économies de temps et de ressources: La remédiation automatique des points de terminaison peut conduire à des économies significatives de temps et de ressources. La détection et la résolution automatiques des problèmes potentiels permettent aux agents TI d'économiser du temps qui serait autrement passé à rechercher et à corriger manuellement les vulnérabilités et autres problèmes. Cela les libère pour des tâches plus critiques, permettant ainsi aux entreprises de résoudre les problèmes rapidement et de mieux utiliser leurs ressources TI.
Conformité TI améliorée: La remédiation automatisée aide à maintenir les niveaux de correctifs et les configurations de base en accord avec les cadres et exigences réglementaires communs.
3 Étapes de la Rémédiation Automatisée des Endpoints
La remédiation automatisée des terminaux comprend trois étapes clés :
1. Détection : Identification des menaces potentielles sur les terminaux
La première étape consiste à détecter les menaces potentielles. Cela se fait généralement via un outil de surveillance des points de terminaison remarquant une activité suspecte ou une application obsolète, mais peut aussi inclure des scans de sécurité réguliers ou les utilisateurs finaux signalant des problèmes.
2. Analyse : Comprendre la nature et la gravité des menaces
Une fois qu'un problème ou une menace est identifié, sa gravité est évaluée. Par exemple, s'il s'agit d'une nouvelle vulnérabilité affectant un processus essentiel pour l'entreprise ou mettant en danger des données sensibles, alors c'est une menace de haute priorité qui doit être traitée aussi rapidement que possible. Cependant, s'il s'agit d'un problème mineur qui ne cause qu'un inconvénient, il peut être une priorité moindre.
3. Réponse/Remédiation : Correction automatique des problèmes détectés
Après identification et évaluation de la menace, l'outil de remédiation automatisée peut la traiter. Ceci peut prendre plusieurs formes, selon le problème en question, y compris l'installation de correctifs (ou le rétro-pédalage sur des correctifs, si l'un d'eux est la cause), la suppression de fichiers malveillants, la modification des configurations, ou même la restauration à partir de sauvegardes. Les outils de remédiation automatisée peuvent être programmés pour effectuer ces correctifs selon les besoins, bien que des problèmes plus graves puissent encore nécessiter une intervention et une confirmation manuelles.
Sélectionner le bon outil de remédiation des terminaux pour la sécurité
Étant donné l'importance de la cybersécurité et de la remédiation rapide de tout problème ou menace potentielle, il est vital de trouver un outil de remédiation des terminaux qui puisse soutenir votre réseau. Cependant, tous les outils de remédiation ne sont pas conçus de la même manière, donc vous voudrez chercher une solution qui réponde à tous les besoins de votre organisation.
Considérez les éléments suivants lorsque vous examinez les outils de remédiation des endpoints :
Détection automatique des menaces: Un bon outil de rémédiation doit être capable d'identifier une grande variété de menaces et de vulnérabilités, y compris les comportements suspects qui pourraient indiquer une menace inconnue.
Évolutivité: lorsque vous ajoutez de nouveaux terminaux, votre outil de remédiation des terminaux devrait pouvoir les gérer sans tracas supplémentaires. Une solution évolutive peut suivre la croissance de votre entreprise, ce qui est essentiel pour les entreprises en expansion.
Contrôles d'automatisation flexibles: L'outil doit prendre en charge les flux de travail d'approbation, les fenêtres de maintenance, et la délimitation granulaire pour éviter les changements non souhaités.
Intégrations: Un bon outil de remédiation automatisée des endpoints doit être capable de se connecter parfaitement à tous vos endpoints et aux applications qu'ils utilisent pour une protection et une couverture complètes. Assurez-vous d'utiliser un outil qui peut s'intégrer correctement à votre réseau, à vos appareils et à vos applications ; sinon, vous risquez de laisser des angles morts dans votre sécurité.
Un fournisseur de confiance: Lors de l'examen de vos options, assurez-vous de considérer le fournisseur, sa réputation, et le support qu'il offre. Trouver un fournisseur fiable avec un solide historique vous aidera à garantir l'obtention d'un outil fiable avec un support actif.
Un bon outil de remédiation des endpoints automatisé peut réduire la charge de travail TI et minimiser les perturbations tout en protégeant votre réseau, et peut évoluer selon les besoins pour répondre à vos besoins croissants. Se contenter de moins peut laisser votre réseau vulnérable.
Automatiser la Remédiation des Endpoints avec Splashtop : Alertes Proactives & Corrections en Temps Réel
Si vous recherchez une solution avec une remédiation automatisée puissante des endpoints, vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux que Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM automatise parfaitement la remédiation des endpoints avec une surveillance continue, des alertes en temps réel et des correctifs via Smart Actions, garantissant la sécurité des endpoints et des réseaux.
Splashtop AEM s'intègre également avec les plateformes EDR de premier plan, y compris Bitdefender GravityZone et CrowdStrike Falcon, améliorant ainsi la détection et la réponse aux menaces. Comme Splashtop AEM fonctionne sur plusieurs systèmes d'exploitation et appareils, il est facile de connecter et de gérer chacun de vos points de terminaison depuis un seul écran.
Splashtop AEM donne aux équipes IT les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les endpoints, traiter de manière proactive les problèmes, et réduire leur charge de travail. Cela comprend :
Patching automatique pour les systèmes d'exploitation, les applications tierces et personnalisées.
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE et alimentées par l'IA.
Cadres de politiques applicables et personnalisables.
Suivi et gestion des inventaires sur tous les points de terminaison.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Actions en arrière-plan pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires de périphériques sans interrompre les utilisateurs.
Prêt à essayer Splashtop AEM par vous-même ? Commencez aujourd'hui avec un essai gratuit.