Les architectes peuvent travailler à domicile, et c'est ce qu'ils font - avec Splashtop

« Les architectes ne peuvent pas travailler à domicile », affirme un article récent du journal UK Architect.

« Les entreprises n’ont pas assez d’ordinateurs portables; il est difficile de coordonner les dessins CAO à partir de chez vous – si vous avez même la CAO à la maison car les licences sont si chères; vous devez être capable d’imprimer des choses et d’esquisser des idées en collaboration; même si des ordinateurs portables de travail sont disponibles, vous ne pourrez pas utiliser Revit », ont déclaré les architectes du UK Architect’s Journal.

Cela a donné lieu à un débat assez animé sur Twitter. Nous croyons que ce que l’article voulait dire n’est pas que les architectes ne peuvent pas travailler à domicile; mais plutôt qu’ils ne peuvent pas sans la bonne configuration ou les bons outils de la FMH.

Comment les architectes peuvent-ils accéder à distance à Revit ou à d'autres logiciels gourmands en ressources et en CPU ?

Comment peuvent les architectes travailler de chez eux comme s'ils étaient au bureau ?

En tant que leader des solutions d'accès à distance, nous connaissons les réponses à cette question : Avec Splashtop Remote Access Solutions.

Mais ne nous croyez pas sur parole. Nous avons une histoire à l'appui.

Comment un grand cabinet d'architectes a permis à 1350 employés de travailler à domicile en 48 heures

BDP, un cabinet international et interdisciplinaire d’architectes, de designers, d’ingénieurs et d’urbanistes, a permis à tous les employés de travailler à distance en 48 heures avec Splashtop Remote Access Solutions.

L'entreprise a été confrontée a des défis similaires à ceux mentionnés ci-dessus:

> Les employés auraient-ils un ordinateur personnel auquel ils pourraient se connecter depuis leur domicile, ou auraient-ils seulement un ordinateur portable fourni par l'entreprise?

>Comment le BDP pourrait-il maintenir la stabilité, y compris l'utilisation de logiciels comme Revit ?

Outre ces défis, le COVID19 avait fait naître un sentiment d'urgence.

BDP avait une base d’environ 1 350 employés répartis dans 16 sites à travers le monde, qui comptait déjà 650 utilisateurs d’ordinateurs portables et qui pouvaient tous se connecter au réseau BDP à l’aide de Microsoft Direct Access, ce qui permettait de travailler au quotidien depuis n’importe quel endroit. Cependant, si ce système a fonctionné avec succès pour la majorité des architectes logiciels utilisés, il n’a pas fonctionné pour Revit. En plus de Revit, BDP avait plus de 400 titres de logiciels distincts qui devaient être installés sur la machine de chaque utilisateur s’ils devaient les utiliser pour travailler à distance.

« Il aurait été impossible d’installer tous ces éléments en mode natif, car beaucoup ne fonctionnaient pas du tout en dehors des réseaux locaux », a déclaré Alistair Kell, directeur et responsable des technologies de l’information et des processus chez BDP. Il aurait également été très coûteux d’acheter autant de licences supplémentaires pour 400 titres de logiciels.

Et c'est là que Splashtop est venue en aide.

Splashtop : Une solution d'accès à distance fiable, sûre, facile à utiliser et très abordable

Splashtop Business Access a permis à 1 350 architectes du BDP d'accéder à distance à leurs machines de travail comme s'ils étaient assis devant leurs machines. Il n'était donc plus nécessaire d'installer nativement des logiciels sur les ordinateurs portables, et le travail à distance pouvait être activé plus rapidement.

L'équipe informatique interne du BDP a déploya Splashtop sur toutes les machines et mis en place un personnel dans chaque site pour faire correspondre les identifiants des machines aux employés respectifs et pour faciliter l'enregistrement de

Splashtop, tandis qu'un groupe central aligna les utilisateurs sur leurs PC de travail.

Tout ce processus a duré une semaine, et une fois que le BDP a annoncé qu'il devait se mettre en mode de fonctionnement à distance, il n'a fallu que 48 heures pour que l'entreprise se mette en mode de fonctionnement à distance.

BDP utilise désormais Splashtop Business Access dans tous les endroits, de Toronto au Royaume-Uni, en passant par la région MENA, l’Inde et la Chine. Vous pouvez lire l’histoire complète du BDP ici.

La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un vous demander si les architectes peuvent travailler à domicile, vous connaîtrez la réponse : Avec Splashtop et une bonne installation, ils le peuvent.

Pourquoi les architectes et autres designers aiment Splashtop