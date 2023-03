Splashtop est prêt à soutenir les équipes informatiques, les équipes d'assistance et les MSP avec la meilleure solution d'accès informatique à distance, sûre et fiable, pour la nouvelle année.

Que vous cherchiez à générer plus de revenus pour votre entreprise MSP ou que vous cherchiez des moyens de soutenir votre équipe et les employés de votre organisation dans le cadre d’une équipe informatique, lisez la suite pour voir pourquoi Splashtop Remote Support peut être un choix technologique stratégique cette année.

Commencez un essai gratuit de Splashtop Remote Support Voirles options d’abonnement

1. Être prêt en cas de situation inattendue

Si les membres de votre équipe technique ne peuvent pas se rendre au bureau à cause du mauvais temps ou s'ils doivent s'occuper d'un enfant malade, Splashtop Remote Support leur permet de se connecter à distance à vos ordinateurs gérés depuis leur ordinateur personnel ou leur appareil mobile afin de prendre en charge les tâches d'assistance essentielles même s'ils ne sont pas au bureau. De nombreuses entreprises choisissent également Splashtop comme solution d'accès à distance secondaire à bas prix en cas de panne de leur système principal.

2. Réduisez les coûts des outils jusqu’à 80 % lorsque vous passez d’une autre solution d’accès à distance

Les entreprises qui passent à Splashtop peuvent économiser 50% ou plus par rapport à d’autres outils d’accès à distance et d’assistance à distance comme TeamViewer et jusqu’à 80% par rapport à LogMeIn.

3. Ajoutez facilement des membres et augmentez le nombre d'ordinateurs à mesure que votre entreprise se développe

Lorsque vous choisissez Splashtop Remote Support, vous pouvez mettre à jour votre compte à tout moment via votre tableau de bord en ligne my.splashtop.com. Il est toujours gratuit d'ajouter des licences de technicien supplémentaires à votre compte existant. Et vous pouvez facilement changer de plan à mesure que vous ajoutez des ordinateurs et des appareils gérés ou si vous souhaitez ajouter des fonctionnalités comme les alertes, la gestion de Windows Update, les scripts 1-to-many et le déploiement en masse. Vous bénéficiez d'un prix proportionnel qui vous donne un crédit complet pour votre abonnement actuel.

Avec le forfait Splashtop Remote Support Premium, vous pouvez également permettre à 50 de vos utilisateurs finaux d'accéder à distance à leurs propres ordinateurs gérés sous votre compte.

4. Splashtop est là pour vous aider

Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour choisir la meilleure solution d'accès à distance pour vos besoins ou si vous avez des questions, notre équipe commerciale est là pour vous aider. Si vous avez besoin d'aide pendant votre essai ou votre abonnement, notre équipe d'assistance est à votre disposition en un clic ou par téléphone. Et vous pouvez être assuré que vous utilisez une solution et une technologie sûres qui ont fait leurs preuves avec des centaines de millions d'utilisateurs d'accès à distance et des milliers d'évaluations à cinq étoiles sur les principaux sites d'évaluation et magasins d'applications.

