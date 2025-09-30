5 raisons de tester la version bêta de Splashtop Connector (la sécurité d’abord)

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5 raisons d’utiliser Splashtop Connector (la sécurité d’abord)

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
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Splashtop Connector est une nouvelle fonctionnalité qui permet d’accéder à distance à des ordinateurs qui ne sont généralement accessibles qu’en réseau local. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de se connecter à des ordinateurs compatibles avec le protocole RDP directement depuis l’application Splashtop Business, sans utiliser de VPN ni installer d’agent d’accès à distance.

Qu’est-ce que le RDP ?

RDP est un protocole propriétaire créé par Microsoft qui permet aux utilisateurs de se connecter à des ordinateurs, des serveurs, des machines virtuelles Windows, des applications, etc. sans avoir besoin d’un logiciel d’accès à distance supplémentaire sur le système hôte. Cependant, le RDP ne fonctionne qu’en se connectant sur le même réseau local, c’est pourquoi de nombreux utilisateurs doivent d’abord établir une connexion VPN lorsqu’ils sont à distance. Certains utilisateurs adoptent une approche en série pour accéder aux appareils et les gérer dans une zone de sécurité distincte, en se connectant d’abord à un ordinateur du réseau à l’aide d’un outil d’accès à distance tiers, puis en lançant des sessions RDP à partir de celui-ci.

Le protocole RDP offre des fonctionnalités très pratiques, et facilite notamment le télétravail et le support à distance. Toutefois, si cette technologie est désormais utilisée par des millions de personnes dans le monde, elle suscite des inquiétudes croissantes en matière de cybersécurité, notamment en ce qui concerne le risque de servir de vecteur d’attaque pour des ransomwares.

Les protocoles ouverts tels que RDP n’ont tout simplement pas été conçus pour répondre aux besoins actuels en matière de télétravail, ni aux exigences et préoccupations accrues en matière de sécurité. De plus, les appareils AVEC des employés connectés au VPN de l’entreprise posent des risques de sécurité supplémentaires et peuvent permettre la propagation de logiciels malveillants.

Raisons d’essayer Splashtop Connector

Notre logiciel d’accès et de support à distance est conçu pour gérer un volume de trafic élevé et offre un accès complet aux fichiers et applications des ordinateurs distants, quel que soit l’environnement réseau. Son contrôle granulaire des autorisations et l’utilisation de ports de communication Web standard le rendent plus sûr et plus adapté que le VPN et le RDP pour les environnements de télétravail ou hybrides.

Voici 5 raisons d’utiliser Splashtop Connector :

  1. Sécurité

    Les connexions RDP via Splashtop Connector utilisent un chiffrement de bout en bout et les connexions sur Internet sont protégées par le protocole TLS/AES-256.

  2. Pas besoin de VPN

    Les utilisateurs n’ont pas besoin de disposer d’une connexion VPN ou d’être connectés au même réseau pour accéder à un ordinateur via le RDP.

  3. Support à distance amélioré

    Les administrateurs informatiques peuvent prendre en charge à distance les ordinateurs des réseaux internes qui ne disposent pas nécessairement d’un accès à Internet ou qui ne peuvent pas être équipés d’un logiciel d’accès à distance tiers.

  4. Utilisateurs simultanés

    Plusieurs utilisateurs peuvent se connecter simultanément au même serveur et disposer de leur propre session de bureau virtuel (via serveur RDS/terminal). Ceci n’est pas possible avec la grande majorité des logiciels d’accès à distance ou avec la version standard de Splashtop.

  5. Utilisation d’applications isolées à distance

    Les utilisateurs peuvent exécuter à distance une application spécifique plutôt que de se connecter à l’ensemble du bureau virtuel, ce qui rend l’expérience plus conviviale.

Comment utiliser Splashtop Connector

Splashtop Connector est disponible dans le package Splashtop Enterprise, une solution tout-en-un d’accès et de support à distance avec des options de licence flexibles. Démarrez un essai gratuit de Splashtop Enterprise dès maintenant pour découvrir les avantages de Splashtop Connector par vous-même.

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