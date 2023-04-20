Enhance Your Security with Splashtop Antivirus

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Renforcez votre sécurité avec Splashtop Antivirus

En tant que client de Splashtop, vous nous faites déjà confiance pour vos besoins d’accès et de support à distance. Désormais, vous bénéficiez d’une protection intégrée pour vos appareils grâce à Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender.

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Fonctionnalités avancées pour votre sécurité

Protection en temps réel

Gardez l’esprit tranquille grâce à la protection continue de vos appareils, avec une surveillance active qui empêche les virus, les logiciels malveillants et les autres menaces de nuire.

Analyse anti-malware

Bénéficiez d’un environnement sûr et non compromis, grâce aux capacités complètes d’analyse et de détection de Bitdefender qui neutralisent efficacement un large éventail de malwares.

Programmation des analyses et paramètres d’exclusion

Optimisez votre productivité et les performances de votre système en personnalisant vos analyses de sécurité. Vous pouvez ainsi les programmer à des moments opportuns et définir des exclusions pour des fichiers ou des dossiers spécifiques, ce qui vous garantit une expérience de travail harmonieuse et sans interruption.

Sécurité du trafic Web

Naviguez en toute confiance sur Chrome, Firefox et d’autres navigateurs, grâce à notre sécurité renforcée du trafic Web qui filtre et analyse ce dernier pour vous protéger des tentatives de phishing, des sites Web malveillants et d’autres menaces potentielles en ligne.

A mobile device and computer using secure remote desktop software by Splashtop

Pourquoi nous avons choisi Bitdefender

La collaboration de Splashtop avec Bitdefender offre une solution antivirus de premier ordre, fournissant aux clients des fonctions de protection complètes pour une expérience numérique sécurisée. Bénéficiez d’une protection en temps réel, d’un contrôle avancé des menaces, d’une analyse anti-malware et de la sécurité du trafic Web, le tout adapté à vos besoins grâce à une programmation personnalisable des analyses et des paramètres d’exclusion.

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