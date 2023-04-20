Enhance Your Security with Splashtop Antivirus

Renforcez votre sécurité avec Splashtop Antivirus
En tant que client de Splashtop, vous nous faites déjà confiance pour vos besoins d’accès et de support à distance. Désormais, vous bénéficiez d’une protection intégrée pour vos appareils grâce à Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender.
Commencez en quelques étapes
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Achetez Splashtop Antivirus directement depuis votre console.
Navigation :
Accédez à Gestion > Antivirus ou Gestion > Sécurité des terminaux pour commencer.
Installation :
Sélectionnez les ordinateurs et/ou les groupes d’ordinateurs sur lesquels vous souhaitez effectuer l’installation. Ensuite, cliquez sur Actions > Installer le logiciel antivirus.
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Créez des politiques et exécutez des analyses directement dans votre console Splashtop.
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Fonctionnalités avancées pour votre sécurité
Protection en temps réel
Gardez l’esprit tranquille grâce à la protection continue de vos appareils, avec une surveillance active qui empêche les virus, les logiciels malveillants et les autres menaces de nuire.
Analyse anti-malware
Bénéficiez d’un environnement sûr et non compromis, grâce aux capacités complètes d’analyse et de détection de Bitdefender qui neutralisent efficacement un large éventail de malwares.
Programmation des analyses et paramètres d’exclusion
Optimisez votre productivité et les performances de votre système en personnalisant vos analyses de sécurité. Vous pouvez ainsi les programmer à des moments opportuns et définir des exclusions pour des fichiers ou des dossiers spécifiques, ce qui vous garantit une expérience de travail harmonieuse et sans interruption.
Sécurité du trafic Web
Naviguez en toute confiance sur Chrome, Firefox et d’autres navigateurs, grâce à notre sécurité renforcée du trafic Web qui filtre et analyse ce dernier pour vous protéger des tentatives de phishing, des sites Web malveillants et d’autres menaces potentielles en ligne.
Pourquoi nous avons choisi Bitdefender
La collaboration de Splashtop avec Bitdefender offre une solution antivirus de premier ordre, fournissant aux clients des fonctions de protection complètes pour une expérience numérique sécurisée. Bénéficiez d’une protection en temps réel, d’un contrôle avancé des menaces, d’une analyse anti-malware et de la sécurité du trafic Web, le tout adapté à vos besoins grâce à une programmation personnalisable des analyses et des paramètres d’exclusion.