Home Farm Family Medicine aprovecha Splashtop para establecer un consultorio de atención médica de primera línea durante COVID-19
Consulta cómo un equipo de profesionales sanitarios utilizó el acceso remoto para establecer una nueva consulta con recursos limitados
Resumen
Home Farm Family Medicine utiliza el acceso remoto de Splashtop para permitir a las personas procesar documentos y otras tareas de este tipo desde sus casas, cumpliendo con la ley HIPAA. Además, desde COVID-19, los miembros del personal que son ligeramente sintomáticos pero no demasiado enfermos para trabajar, utilizan Splashtop para trabajar desde sus casas sin exponer a otros miembros del personal y pacientes.
Hablamos con Jake Harrelson, de Home Farm Family Medicine. Su trabajo consiste en ayudar a los pacientes a superar los obstáculos que puedan tener en la asistencia sanitaria. Además, es administrador de la red, coordinador del programa de vacunas y persona de contacto para diversas tareas de la oficina.
De Home Farm Family Medicine
¡Este proyecto ha sido un éxito sin precedentes y todos sois personas fantásticas y cualificadas! No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy por haber tenido la oportunidad de conocer y utilizar Splashtop en los últimos meses. Ha sido la culminación de un sueño mío de la infancia disponer de un software de acceso remoto tan fiable y firme; la experiencia ha sido realmente sublime.
Jake Harrelson, Patient Navigator
El reto: Encontrar una solución de acceso remoto que cumpla con la HIPAA y dé prioridad al servicio al cliente
Hasta ahora, Home Farm Family Medicine ha sido financiada por el Dr. Morrison, que agotó sus ahorros y sus cuentas de jubilación para poner en marcha la consulta. Varios miembros del equipo siguen siendo voluntarios y han estado apuntando horas en previsión de un futurible día de cobro. La consulta necesita ayuda económica hasta que esté acreditada ante las aseguradoras y pueda facturarles.
Debido a unos presupuestos bastante limitados, Home Farm Family Medicine se puso en contacto con muchas empresas para que le ayudaran con distintas soluciones de software. Jake Harrelson es administrador de redes, coordinador del programa de vacunas y persona de contacto para varias tareas de oficina, incluida la búsqueda de la solución adecuada para su equipo.
Jake dijo: "Una semana antes de abrir y configurar una intranet para compartir archivos, me di cuenta de que necesitaríamos un mecanismo de acceso remoto debido a nuestros planes de ampliación de plantilla y al espacio limitado. Y luego, cuando el COVID-19 llegó a nuestro estado, la necesidad de acceso remoto se amplió para permitir a los miembros sintomáticos del equipo trabajar desde casa. Por supuesto, teníamos que asegurarnos de que la solución cumplía las leyes de la HIPAA". Las tareas a distancia incluían la implantación de su sistema de historial clínico electrónico, la acreditación con las aseguradoras, la facturación y mucho más.
Jake estaba familiarizado con LogMeIn y TeamViewer como proveedores de software de acceso remoto y los había usado en el pasado. Sin embargo, en su experiencia, carecían del apoyo íntimo al cliente que era importante para Home Farm Family Medicine.
La solución: Home Farm Family Medicine encuentra Splashtop, una solución de acceso remoto segura y de alto rendimiento con un servicio de atención al cliente sin igual
Home Farm Family Medicine estaba tratando de ampliar el personal sin tener que alquilar ningún espacio adicional, así como proporcionar a los miembros del personal la oportunidad de trabajar desde casa en un esfuerzo por ayudar a frenar la propagación de COVID-19.
En su búsqueda de soluciones alternativas a LogMeIn y TeamViewer, Jake se topó con Splashtop, que estaba muy bien valorada y cumplía con la HIPAA. Me dijo: "Lo más importante es que vuestro equipo respondió rápida y eficazmente a mi comunicado con un amable correo electrónico que me hizo sentir que erais la elección correcta".
Jake destacó aún más las características únicas de Splashtop:
Facilidad de implementación y uso: "El proceso de configuración e implementación fue increíblemente fácil y estaba bien descrito en vuestros artículos de ayuda. La facilidad de configuración y uso ha permitido a todos los miembros del personal acceder por igual a la red de nuestra oficina y al sistema de archivos de forma remota.
Los miembros del personal están utilizando su software después de las horas de trabajo o los fines de semana. También tenemos una estación de trabajo configurada exclusivamente para el acceso remoto durante las horas de trabajo. Esto se utiliza regularmente, ya que estamos en nuestra ubicación inicial que no es tan grande como necesitamos en los días en que estamos ocupados. También puedo acceder al servidor y a la mayoría de los ordenadores de la oficina de forma remota y corregir cualquier problema que pueda ocurrir sin tener que ir a la oficina en mi tiempo libre."
Amplia compatibilidad de dispositivos: Home Farm Family Medicine tiene actualmente cuatro PC como puntos finales en la oficina a los que los miembros del personal se conectan con diversos dispositivos personales desde casa. Los dispositivos domésticos incluyen PC con Windows, teléfonos Android, iPhone y ordenadores Mac. Jake dijo: "Splashtop funciona perfectamente en todos los dispositivos en los que lo hemos utilizado".
Rendimiento: "Splashtop tiene un rendimiento inigualable. Utilizamos Splashtop de forma habitual sin ningún problema. No he recibido incidencias sobre conectividad, uso o cualquier otro problema de ningún miembro del personal, ni yo mismo he observado ninguno".
Seguridad: Home Farm Family Medicine necesitaba una solución de acceso remoto con una seguridad potente. Jake dijo: "Splashtop utiliza estrictos procedimientos de seguridad que mantienen seguras nuestras sesiones remotas y nuestros datos".
Atención al cliente:"¡El equipo de atención al cliente de Splashtop ha sido toda una maravilla! Su amabilidad y determinación han afianzado a Splashtop como nuestro software de acceso remoto preferido. Me quito el sombrero ante todos vosotros".
Resultados: Ahorro de costes y aumento de la eficiencia
Home Farm Family Medicine ahorró dinero al no tener que alquilar espacio adicional y evitó la propagación de enfermedades sin perder a miembros clave del equipo. Jake dijo: "Diría que somos capaces de ahorrar al menos 1000 $ mensuales al no necesitar espacio adicional y hemos conseguido un aumento incalculable de la eficacia en el lugar de trabajo. También podemos ayudar a evitar emisiones innecesarias de combustibles fósiles y hemos ahorrado muchas horas de desplazamiento al permitir el trabajo a distancia".
Detalles
Acerca de Home Farm Family Medicine
Home Farm Family es una consulta de medicina de familia de reciente creación en los suburbios de Brattleboro, VT. A partir de junio de 2020, cuentan con un equipo variopinto: un médico, un auxiliar médico, dos enfermeras diplomadas (una de las cuales actúa como gestora de casos), un asesor certificado en salud mental, un auxiliar médico, un gestor de consultas, un orientador de pacientes y un puñado de estudiantes y oficinistas variados. En una consulta pequeña, todos los miembros del equipo tienen múltiples responsabilidades.