Home Farm Family Medicine aprovecha Splashtop para establecer un consultorio de atención médica de primera línea durante COVID-19

Home Farm Family Medicine estaba tratando de ampliar el personal sin tener que alquilar ningún espacio adicional, así como proporcionar a los miembros del personal la oportunidad de trabajar desde casa en un esfuerzo por ayudar a frenar la propagación de COVID-19.

En su búsqueda de soluciones alternativas a LogMeIn y TeamViewer, Jake se topó con Splashtop, que estaba muy bien valorada y cumplía con la HIPAA. Me dijo: "Lo más importante es que vuestro equipo respondió rápida y eficazmente a mi comunicado con un amable correo electrónico que me hizo sentir que erais la elección correcta".

Jake destacó aún más las características únicas de Splashtop:

Facilidad de implementación y uso: "El proceso de configuración e implementación fue increíblemente fácil y estaba bien descrito en vuestros artículos de ayuda. La facilidad de configuración y uso ha permitido a todos los miembros del personal acceder por igual a la red de nuestra oficina y al sistema de archivos de forma remota.

Los miembros del personal están utilizando su software después de las horas de trabajo o los fines de semana. También tenemos una estación de trabajo configurada exclusivamente para el acceso remoto durante las horas de trabajo. Esto se utiliza regularmente, ya que estamos en nuestra ubicación inicial que no es tan grande como necesitamos en los días en que estamos ocupados. También puedo acceder al servidor y a la mayoría de los ordenadores de la oficina de forma remota y corregir cualquier problema que pueda ocurrir sin tener que ir a la oficina en mi tiempo libre."

Amplia compatibilidad de dispositivos: Home Farm Family Medicine tiene actualmente cuatro PC como puntos finales en la oficina a los que los miembros del personal se conectan con diversos dispositivos personales desde casa. Los dispositivos domésticos incluyen PC con Windows, teléfonos Android, iPhone y ordenadores Mac. Jake dijo: "Splashtop funciona perfectamente en todos los dispositivos en los que lo hemos utilizado".

Rendimiento: " Splashtop tiene un rendimiento inigualable. Utilizamos Splashtop de forma habitual sin ningún problema. No he recibido incidencias sobre conectividad, uso o cualquier otro problema de ningún miembro del personal, ni yo mismo he observado ninguno".

Seguridad: Home Farm Family Medicine necesitaba una solución de acceso remoto con una seguridad potente. Jake dijo: "Splashtop utiliza estrictos procedimientos de seguridad que mantienen seguras nuestras sesiones remotas y nuestros datos".

Atención al cliente:"¡El equipo de atención al cliente de Splashtop ha sido toda una maravilla! Su amabilidad y determinación han afianzado a Splashtop como nuestro software de acceso remoto preferido. Me quito el sombrero ante todos vosotros".