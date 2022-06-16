Splashtop Anuncia a los Miembros de su Consejo Asesor de Seguridad
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Expertos en seguridad de gran prestigio ayudan a Splashtop a alcanzar sus objetivos de seguridad y cumplimiento
SAN JOSÉ, California, 17 de diciembre de 2020 - Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto y asistencia remota, ha reunido a destacados expertos en ciberseguridad y cumplimiento para formar un Consejo Asesor de Seguridad para la empresa. Este grupo de asesores ayuda a guiar a Splashtop hacia sus rigurosos objetivos de seguridad y cumplimiento.
"La naturaleza de nuestro negocio—el acceso remoto y el soporte remoto—depende de la confianza de nuestros clientes en nuestra capacidad de proteger sus datos y su privacidad, por lo que hemos hecho de la seguridad nuestro principal objetivo desde el primer día", dijo Mark Lee, co-fundador y CEO de Splashtop. "El aumento del trabajo y el aprendizaje a distancia con la pandemia de COVID-19 no ha hecho más que aumentar los riesgos de seguridad cibernética. Con el rápido y continuo crecimiento de Splashtop, queríamos formalizar nuestros lazos con algunos de los expertos de seguridad externos en los que confiamos, no sólo para ayudar a proteger nuestros productos y plataforma, sino también para compartir el conocimiento y la experiencia en seguridad con nuestros clientes de TI y de proveedores de servicios gestionados (MSP)".
Los miembros del Consejo Asesor de Seguridad de Splashtop tienen una amplia experiencia en diversas cuestiones de seguridad y cumplimiento. Los miembros actuales son:
Ronn Brashear, Vicepresidente de Ingeniería, Hewlett Packard Enterprise (HPE) — Un vicepresidente con experiencia en ingeniería y desarrollo de productos para compañías como Fortinet, Pertino, Cradlepoint y Oracle, así como HPE, Brashear proporcionan información sobre la integración de fuertes prácticas de seguridad en el ciclo de vida de desarrollo de productos de Splashtop. También participa en revisiones periódicas de la arquitectura e infraestructura general de productos de Splashtop.
David Hahn, Director de Seguridad de la Información, CDK Global, un proveedor líder de SaaS para la industria automotriz — Hahn tiene un profundo conocimiento y experiencia liderando la seguridad en bancos y tecnología de servicios financieros como Wells Fargo Bank, Silicon Valley Bank, e Intuit, fabricantes de TurboTax y Quickbooks. Hahn también fue CISO en Hearst, una de las mayores empresas privadas de medios y datos, y es asesor de la junta directiva de varias empresas tecnológicas de reciente creación. Aporta a Splashtop su amplio conocimiento de los marcos de seguridad y conformidad de los bancos.
Michael McAndrews, VP de Servicios de Seguridad de Redes, PacketWatch — Ex agente especial del FBI, así como arquitecto de seguridad senior, ingeniero de seguridad de redes senior y director de servicios de seguridad de redes de numerosas empresas, McAndrews es un especialista en ciberseguridad. Aporta al Consejo Asesor de Seguridad de Splashtop su experiencia y conocimientos en áreas como la amenaza persistente avanzada (APT por sus siglas en inglés), los ataques patrocinados por el estado y otros desafíos complejos de seguridad cibernética.
Terry O'Daniel, Jefe de Garantía de Seguridad, Netflix — Con una formación que abarca la ingeniería de seguridad de redes, la auditoría de TI, la gestión de riesgos tecnológicos y la ciberseguridad, O'Daniel se centra en áreas de evaluación de riesgos y cumplimiento.
Rick Orloff, Asesor de Seguridad Estratégica — Desde hace mucho tiempo director de seguridad, director de seguridad de la información, director de privacidad y asesor estratégico de empresas como Apple, eBay y Kaseya, así como del Estado de California, Orloff imparte una visión a nivel empresarial de las cuestiones de seguridad y cumplimiento.
Rob Ragan, Investigador Principal de Seguridad, Bishop Fox — La profunda experiencia de Ragan con las pruebas de penetración en Bishop Fox, además de su pericia en una amplia variedad de soluciones y estrategias de seguridad, ha sido inestimable para que Splashtop siga desplegando capacidades y técnicas adicionales para mejorar su postura de seguridad.
Justin Somaini, Director de Seguridad, Unity Technologies — Somaini tiene una amplia experiencia ejecutiva y en seguridad de la información de nivel C en empresas como Verisign, Symantec, Yahoo!, Box, SAP y Charles Schwab, y se ha desempeñado como asesor de seguridad para Palo Alto Networks, Raytheon, Alcatraz AI, Orca Security, YL Ventures y otras. Su variada formación le permite ayudar a Splashtop con una amplia gama de cuestiones de seguridad.
Los miembros del Consejo Asesor de Seguridad proporcionan orientación sobre prácticas de seguridad; recomiendan herramientas específicas, como para la seguridad avanzada de puntos finales; y ayudan a establecer procesos adecuados de evaluación de riesgos y cumplimiento.
Además, Splashtop complementa sus procesos y herramientas internas con consultoría y servicios de empresas de seguridad externas como AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike y A-LIGN—además de los aportes de Bugcrowd—para llevar a cabo auditorías y análisis continuos de los sistemas y productos de Splashtop.
"La seguridad es algo que nunca 'termina'; es un esfuerzo constante para mantenerse al día con las amenazas en constante evolución", dijo Lee. "Le debemos a nuestros clientes actuales y futuros hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el acceso remoto y las ofertas de soporte remoto de Splashtop sean tan seguras como puedan serlo".
Más información sobre las políticas y soluciones de seguridad de Splashtop y de conformidad .
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota para instituciones académicas, profesionales de empresa, MSP, departamentos de TI y help desks. Splashtop es una alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway y otros programas de acceso remoto. Más de 30 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.