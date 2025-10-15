Haga más con menos: Autonomous Endpoint Management for MSPs
Asegure, supervise y gestione fácilmente los endpoints de los clientes y automatice las tareas rutinarias de TI sin el coste y la complejidad de las herramientas tradicionales de RMM.
Automatice y ahorre tiempo
Cada hora dedicada a las actualizaciones manuales es tiempo perdido con los clientes. Splashtop AEM MSPs proporciona control en tiempo real sobre el sistema operativo y los parches de terceros, lo que facilita la solución de vulnerabilidades de día cero y la automatización de actualizaciones en miles de dispositivos para mantener seguros todos los puntos finales.
Visibilidad y control mejorados
Obtenga supervisión de TODOS los endpoints a través de un panel de control de un solo panel, lo que permite un fácil seguimiento de los activos, supervisa el estado de la seguridad y mantiene el cumplimiento de ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI y otras normativas. Con visibilidad en tiempo real, MSPs puede detectar rápidamente riesgos, demostrar el cumplimiento y ofrecer un mayor valor a los clientes.
Monitoreo y administración integrales de endpoints
Haga que sea rápido y fácil administrar entornos de clientes distribuidos con políticas de endpoints, alertas proactivas, secuencias de comandos y herramientas de corrección, junto con acceso remoto de alto rendimiento para computadoras y dispositivos móviles administrados y no administrados.
Gestión inteligente de riesgos
Gestionar el riesgo del cliente significa actuar antes de que las amenazas causen interrupciones. Con el análisis asistido por IA para sacar a la luz vulnerabilidades críticas, la aplicación de parches basada en políticas para cerrar brechas rápidamente y secuencias de comandos flexibles para la corrección, MSPs puede mantener los sistemas seguros y estables. La protección opcional de endpoints a través de EDR y MDR agrega otra capa de defensa para los clientes que la necesitan.
Beneficios de Splashtop para Autonomous Endpoint Management
Plataforma consolidada para el crecimiento de MSP
Simplifique las operaciones y escale de manera más inteligente con una única solución para la administración de endpoints, la seguridad de endpoints y el acceso remoto tanto para el soporte de TI como para los clientes de TI.
Teletrabajo,
trabajando desde casa,
trabajando a distancia,
Splashtop reemplaza los RMM heredados, reduce la expansión de herramientas y se integra con Active Directory, plataformas PSA y más, lo que facilita la vida de MSPs.
Costos más bajos, márgenes más altos
Mejore los márgenes de beneficio con precios competitivos, al tiempo que escala las operaciones de TI en entornos de clientes híbridos y remotos, y grandes flotas de dispositivos con múltiples sistemas operativos.
Mejor seguridad y capacidad de administración
Obtenga integración de SSO, registro avanzado y control de acceso granular para salvaguardar sus conexiones remotas y proteger a sus clientes contra amenazas en evolución.
Servicio de atención al cliente inigualable
El equipo de soporte experto de Splashtop está disponible las 24 horas del día, los 5 días de la semana por teléfono, chat o correo electrónico para resolver problemas rápidamente, mantener sus conexiones remotas fluidas y las implementaciones optimizadas. Cuente con respuestas rápidas y orientación proactiva para que su negocio nunca pierda el ritmo y, a su vez, brinde una experiencia de TI superior a sus clientes.
Protección y seguridad de datos avanzada
Seguridad superior. Igual que la tranquilidad mental que tendrás.
Infraestructura seguraConozca más
El alojamiento seguro en la cloud y local con detección de intrusiones de forma ininterrumpida y certificaciones SOC 2 y 3 significa que tus ordenadores, usuarios y datos permanecen protegidos.
Características de seguridad avanzadasConozca más
Con funciones como 2FA, MFA de punto final, registro de auditoría de sesión y cifrado E2E, tus equipos de TI tienen control total para proteger el acceso remoto.
Estándares y cumplimientoConozca más
Un énfasis continuo en cumplir con los más altos estándares de privacidad y seguridad (como ISO/IEC 27001, SOC2 y RGPD) concede la confianza de saber que estás protegido y en cumplimiento.
Splashtop es la mejor herramienta que tengo en mi haber. Lo usé para control remoto, soporte al usuario final, parcheo de todas mis aplicaciones y gestión de inventario. Sois la solución más rentable y sencilla con la mejor atención al cliente. Sin lugar a dudas, la recomendaría a cualquiera que busque soporte remoto y gestión de puntos finales. Solía tardar hasta 20 minutos por tarea en solucionar problemas y ahora, con Splashtop, me lleva menos de 5 minutos hacerlo
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC