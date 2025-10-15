Saltar al contenido principal
Splashtop
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177Prueba gratuita

Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations

Automatice las tareas rutinarias de TI y asegúrese de que sus endpoints estén seguros, actualizados y cumplan con la aplicación de parches, la visibilidad y el control en tiempo real en todos los endpoints.

ContáctenosPrograme una Demostración
  • Para TI
  • Para MSP
  • Características
  • Recursos

Gestión de parches en tiempo real para complementar Intune y otros MDM

No espere a la próxima ventana de mantenimiento. Detecte y corrija las vulnerabilidades de día cero al instante, con visibilidad de CVE y control total sobre el sistema operativo y la aplicación de parches de aplicaciones de terceros. Cierre las brechas de seguridad y aplique el cumplimiento en tiempo real, antes de que las amenazas se conviertan en incidentes.

Visibilidad y control mejorados

Obtenga supervisión de TODOS los endpoints a través de un panel de control de un solo panel, lo que permite un fácil seguimiento de los activos, supervisa el estado de la seguridad y mantiene el cumplimiento de ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI y otras normativas.

Three endpoints: A laptop, a tablet, and a smartphone.

Monitoreo y administración integrales de endpoints

Agiliza y facilita la gestión de entornos distribuidos con políticas de endpoints, alertas proactivas, herramientas de automatización y remediación, junto con un acceso remoto de alto rendimiento a cualquier dispositivo corporativo o BYOD (tráete tu dispositivo).

Resiliencia de TI preparada para el futuro

Refuerce la seguridad con análisis de vulnerabilidades asistido por IA, parches de software personalizados y corrección proactiva. Los servicios opcionales de EDR y MDR agregan una capa adicional de defensa, lo que ayuda a los equipos de TI a mantenerse preparados para las amenazas en evolución y mantener los sistemas seguros y actualizados.

Beneficios de Splashtop para Autonomous Endpoint Management

Plataforma consolidada para todo lo relacionado con TI

Ya sea que esté escalando o simplificando, Splashtop combina la administración de endpoints, la seguridad de endpoints y el acceso remoto para ambos: TI para brindar soporte y usuarios finales para brindar soporte y usuarios finales para brindar soporte y usuarios finales para brindar soporte y usuarios finales a Compartir desde casa.
Teletrabajo,
trabajando desde casa,
trabajando a distancia,
teletrabajo,. Integre con Active Directory, emisión de tickets, ITSM y otras herramientas para una experiencia de usuario perfecta.

Cost Savings icon

Rentable y escalable

Reduzca los costos operativos con precios competitivos, mientras escala las operaciones de TI en equipos híbridos, entornos remotos y grandes flotas de dispositivos con múltiples sistemas operativos.

Mejor seguridad y capacidad de administración

Obtenga integración de SSO, registro avanzado y control de acceso granular para salvaguardar sus conexiones remotas y proteger su organización contra amenazas en evolución.

Servicio de atención al cliente inigualable

El equipo de soporte experto de Splashtop está disponible las 24 horas del día, los 5 días de la semana por teléfono, chat o correo electrónico para resolver problemas rápidamente, mantener sus conexiones remotas fluidas y las implementaciones optimizadas. Cuente con respuestas rápidas y orientación proactiva para que su entorno de TI se mantenga resistente y los empleados sigan siendo productivos.

Precio inmejorable. ¡Rendimiento inigualable!

ContáctenosPrograme una Demostración

Protección y seguridad de datos avanzada

Seguridad superior. Igual que la tranquilidad mental que tendrás.

  • Infraestructura segura

    El alojamiento seguro en la cloud y local con detección de intrusiones de forma ininterrumpida y certificaciones SOC 2 y 3 significa que tus ordenadores, usuarios y datos permanecen protegidos.

    Conozca más

  • Características de seguridad avanzadas

    Con funciones como 2FA, MFA de punto final, registro de auditoría de sesión y cifrado E2E, tus equipos de TI tienen control total para proteger el acceso remoto.

    Conozca más

  • Estándares y cumplimiento

    Un énfasis continuo en cumplir con los más altos estándares de privacidad y seguridad (como ISO/IEC 27001, SOC2 y RGPD) concede la confianza de saber que estás protegido y en cumplimiento.

    Conozca más
Nuestra dependencia de Intune para algunas funcionalidades de gestión de puntos finales se complementa con Splashtop, que solventa lagunas críticas, incluida una mejor visibilidad y un mayor control sobre las actualizaciones de software y una mejor documentación. En una sola plataforma, podemos solucionar problemas en cualquier dispositivo remoto, supervisar sistemas de manera proactiva, automatizar la aplicación de parches de software y garantizar el cumplimiento normativo.

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

Recibe las últimas noticias de Splashtop
AICPA SOC icon
Copyright ©2025 Splashtop Inc. Todos los derechos reservados. Todos los precios en dólares se muestran en dólares.