Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations
Automatice las tareas rutinarias de TI y asegúrese de que sus endpoints estén seguros, actualizados y cumplan con la aplicación de parches, la visibilidad y el control en tiempo real en todos los endpoints.
Gestión de parches en tiempo real para complementar Intune y otros MDM
No espere a la próxima ventana de mantenimiento. Detecte y corrija las vulnerabilidades de día cero al instante, con visibilidad de CVE y control total sobre el sistema operativo y la aplicación de parches de aplicaciones de terceros. Cierre las brechas de seguridad y aplique el cumplimiento en tiempo real, antes de que las amenazas se conviertan en incidentes.
Visibilidad y control mejorados
Obtenga supervisión de TODOS los endpoints a través de un panel de control de un solo panel, lo que permite un fácil seguimiento de los activos, supervisa el estado de la seguridad y mantiene el cumplimiento de ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI y otras normativas.
Monitoreo y administración integrales de endpoints
Agiliza y facilita la gestión de entornos distribuidos con políticas de endpoints, alertas proactivas, herramientas de automatización y remediación, junto con un acceso remoto de alto rendimiento a cualquier dispositivo corporativo o BYOD (tráete tu dispositivo).
Resiliencia de TI preparada para el futuro
Refuerce la seguridad con análisis de vulnerabilidades asistido por IA, parches de software personalizados y corrección proactiva. Los servicios opcionales de EDR y MDR agregan una capa adicional de defensa, lo que ayuda a los equipos de TI a mantenerse preparados para las amenazas en evolución y mantener los sistemas seguros y actualizados.
Beneficios de Splashtop para Autonomous Endpoint Management
Plataforma consolidada para todo lo relacionado con TI
Ya sea que esté escalando o simplificando, Splashtop combina la administración de endpoints, la seguridad de endpoints y el acceso remoto. Integre con Active Directory, emisión de tickets, ITSM y otras herramientas para una experiencia de usuario perfecta.
Teletrabajo,
trabajando desde casa,
trabajando a distancia,
teletrabajo,. Integre con Active Directory, emisión de tickets, ITSM y otras herramientas para una experiencia de usuario perfecta.
Rentable y escalable
Reduzca los costos operativos con precios competitivos, mientras escala las operaciones de TI en equipos híbridos, entornos remotos y grandes flotas de dispositivos con múltiples sistemas operativos.
Mejor seguridad y capacidad de administración
Obtenga integración de SSO, registro avanzado y control de acceso granular para salvaguardar sus conexiones remotas y proteger su organización contra amenazas en evolución.
Servicio de atención al cliente inigualable
El equipo de soporte experto de Splashtop está disponible las 24 horas del día, los 5 días de la semana por teléfono, chat o correo electrónico para resolver problemas rápidamente, mantener sus conexiones remotas fluidas y las implementaciones optimizadas. Cuente con respuestas rápidas y orientación proactiva para que su entorno de TI se mantenga resistente y los empleados sigan siendo productivos.
Protección y seguridad de datos avanzada
Seguridad superior. Igual que la tranquilidad mental que tendrás.
Infraestructura segura
El alojamiento seguro en la cloud y local con detección de intrusiones de forma ininterrumpida y certificaciones SOC 2 y 3 significa que tus ordenadores, usuarios y datos permanecen protegidos.
Características de seguridad avanzadas
Con funciones como 2FA, MFA de punto final, registro de auditoría de sesión y cifrado E2E, tus equipos de TI tienen control total para proteger el acceso remoto.
Estándares y cumplimiento
Un énfasis continuo en cumplir con los más altos estándares de privacidad y seguridad (como ISO/IEC 27001, SOC2 y RGPD) concede la confianza de saber que estás protegido y en cumplimiento.
Nuestra dependencia de Intune para algunas funcionalidades de gestión de puntos finales se complementa con Splashtop, que solventa lagunas críticas, incluida una mejor visibilidad y un mayor control sobre las actualizaciones de software y una mejor documentación. En una sola plataforma, podemos solucionar problemas en cualquier dispositivo remoto, supervisar sistemas de manera proactiva, automatizar la aplicación de parches de software y garantizar el cumplimiento normativo.
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering