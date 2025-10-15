Autonomous Endpoint Management recursos
Splashtop es una utilidad fundamental de mi negocio de MSP de TI
"Utilizo Splashtop Autonomous Endpoint Management para instalar automáticamente actualizaciones y parches en los puntos finales de las estaciones de trabajo de mis clientes. No pasa un día sin que me conecte de forma remota a un ordenador usando Splashtop. Facilita la gestión de actualizaciones en los puntos finales, la visualización de qué actualizaciones son necesarias, la visualización del inventario de hardware y software, y mucho más. También puedo acceder de forma remota a un símbolo del sistema y ejecutar comandos sin tener que acceder de forma remota al ordenador e interrumpir al usuario. Crear calendarios y políticas de actualización es muy fácil. ¡También funciona fantásticamente con Splashtop Endpoint Security! Splashtop Autonomous Endpoint Management facilita la programación de parches para estaciones de trabajo y servidores. He creado una política separada para servidores y estaciones de trabajo".
Tavis C.
Administrador de sistemas
Cómo Splashtop AEM nos ayuda a resolver problemas importantes con un pequeño equipo de TI
"Splashtop nos ha permitido en TI ser más eficientes en la prestación de soporte a nuestros usuarios finales, ya que no tenemos que perder valiosos minutos caminando de un escritorio a otro. Nos ha permitido automatizar la mayoría de nuestros parches básicos para nuestros sistemas operativos. También nos permite automatizar las implementaciones de software hasta los puntos finales".
Jonah F.
Administrador de TI
Splashtop Endpoint Security es una herramienta excelente como NINGUNA OTRA.
"Lo que más nos gusta es la facilidad de uso. Buscamos constantemente mejorar la seguridad y la implementación. El panel de seguridad de puntos finales es muy intuitivo y preciso. Enumera todos los dispositivos, las amenazas conocidas, las actualizaciones de definiciones de virus y el software AV que está instalado. También hay un gráfico que lo hace visualmente agradable. La facilidad de integración dentro de la red es perfecta. Antes de enviar esta revisión, escaneamos los 300 puntos finales y encontramos varias PC desprotegidas. Un trabajo excepcional con esta nueva función".
Usuario verificado
Aplicación de la ley
Una actualización imprescindible para cualquier usuario de Splashtop
"Lo que más me gusta de Splashtop Autonomous Endpoint Management es su poderosa combinación de características que convierten una gran solución de Acceso remoto en una plataforma de gestión de TI proactiva y completa que es muy fácil de usar y fácil de implementar. La perfecta integración con Splashtop Remote Support, junto con la gestión automatizada de parches, la implementación de antivirus y el monitoreo en tiempo real, ahorra a nuestro equipo mucho tiempo y esfuerzo. Nos permite pasar de un modelo de soporte reactivo a uno preventivo, asegurando que nuestros endpoints sean seguros y nuestras operaciones sean eficientes".
Ilan S.
Director de tecnología, director de informática
Una potente combinación de funciones
"Splashtop Autonomous Endpoint Management resuelve el principal problema de gestionar y proteger un entorno de puntos finales distribuidos. Nos ha ayudado a pasar de un modelo de soporte reactivo de "reparación de averías" a uno proactivo y automatizado. Esto ha reducido significativamente la carga de trabajo manual de nuestro equipo de TI al automatizar tareas críticas como la gestión de parches y actualizaciones de seguridad. Los principales beneficios son una mayor eficiencia operativa, una postura de seguridad mejorada y la capacidad de prevenir problemas antes de que afecten a nuestros usuarios, todo ello manteniendo nuestros costes manejables".
Ilan S.
Director de tecnología, director de informática
Autonomous Endpoint Management es un complemento increíble para Splashtop Enterprise
"Ya soy cliente de Splashtop Enterprise. Lo que más me gusta es que Autonomous Endpoint Management está integrado en mi versión actual de Splashtop, por lo que puedo realizar parches de SO y software de terceros desde la misma consola. También me gusta el informe Endpoint Security Overview que me muestra de forma sencilla los puntos finales que están en riesgo (protección de puntos finales deshabilitada, amenazas encontradas por punto final, etc.)".
Usuario verificado
Tecnologías de la información y servicios
Splashtop Autonomous Endpoint Management
"Como líder tecnológico, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es mantener la visibilidad y el control sobre un número cada vez mayor de puntos finales en equipos distribuidos. Splashtop Autonomous Endpoint Management resuelve este problema al ofrecer capacidades de automatización y supervisión centralizadas en tiempo real que reducen significativamente la sobrecarga manual. Nos ayuda a detectar y solucionar problemas de forma proactiva antes de que afecten a los usuarios, lo que mejora el tiempo de actividad y la calidad del servicio. La automatización de tareas rutinarias (como aplicación de parches, implementación de software y controles del estado del sistema) libera a nuestro equipo para que se concentre en iniciativas de mayor valor. También mejora nuestra postura de seguridad al garantizar que los puntos finales se actualicen constantemente y cumplan con las normas".
Joseph K.
Líder técnico
Splashtop AEM ha sido genial
"Realmente disfruto de la información que pueden proporcionar los paneles y le permiten ver rápidamente qué dispositivos se encuentran en ciertas categorías para tomar medidas. Una de las características que más hemos aprovechado hasta ahora es la aplicación de parches del sistema operativo. Ha sido útil obtener esa configuración y ahora que también tiene la capacidad de impulsar actualizaciones de Windows 11. Esto será muy útil a medida que nos acerquemos al EOL de Microsoft para Windows 10".
Usuario verificado
Tecnologías de la información y servicios
Splashtop es exactamente lo que necesitaba
"Lo que más me gusta de Splashtop Autonomous Endpoint Management es cómo se encarga de todo automáticamente sin que yo tenga que ocuparme de ello. La configuración fue sorprendentemente sencilla y ahora maneja todas las actualizaciones y parches en nuestros dispositivos sin ningún trabajo manual por mi parte. Valoro muchísimo el panel de control claro que me muestra el estado de todo de un vistazo: no está desordenado ni es confuso como otras herramientas que he probado. La supervisión automatizada detecta problemas antes de que se conviertan en problemas reales, lo que nos ha ahorrado varios dolores de cabeza potenciales. También ha sido totalmente fiable desde que comenzamos a usarlo y el coste es razonable en comparación con otras soluciones empresariales que analizamos. En general, funciona silenciosamente en segundo plano y me permite concentrarme en otras cosas en lugar de gestionar constantemente actualizaciones del dispositivo y parches de seguridad".
Usuario verificado
Construcción
La automatización de Splashtop me salvó la cordura
"Por fin podemos estar al tanto de las actualizaciones y amenazas a través de Endpoint Management. Lo usamos a diario para asegurarnos de que nuestro entorno esté parcheado y listo para funcionar. Estaríamos perdidos sin él".
Usuario verificado
Educación superior
Solución de gestión de puntos finales fiable y eficiente
"Splashtop Autonomous Endpoint Management nos ayuda a administrar y mantener puntos finales en múltiples ubicaciones sin la necesidad de visitas constantes al sitio. Los parches y actualizaciones automáticos garantizan que los sistemas se mantengan seguros y compatibles con un mínimo esfuerzo manual. El panel central nos da una visibilidad clara del estado y la actividad del dispositivo, lo que hace que el mantenimiento proactivo sea mucho más fácil. En general, ahorra tiempo, reduce los costos de viaje y mejora la productividad tanto del personal de TI como de los usuarios finales".
Linus E.
Técnico TI Biotecnología
Una forma agradable de gestionar la ciberseguridad y las actualizaciones de mi equipo de forma remota
"Está salvando a las personas que ejecutan versiones obsoletas de Windows y otro software que podría ser un riesgo para la seguridad. También ayuda con el cumplimiento de los seguros con algunos miembros del equipo que son remotos".
Kyle W.
Director de TI