Splashtop Endpoint Management: Product Demo
Splashtop Endpoint Management: Product Demo

Funciones de Autonomous Endpoint Management

Sistema operativo y parche de terceros

Protégete contra las vulnerabilidades automatizando las actualizaciones de los sistemas operativos y el software de terceros y teniendo un mayor control sobre las versiones implementadas.

Información sobre CVE basada en IA

Identifica rápidamente los riesgos, evalúa el impacto y prioriza las vulnerabilidades con resúmenes de CVE (vulnerabilidades y exposiciones comunes) impulsados por IA y acciones de reparación recomendadas.

Marco de políticas

Personaliza y aplica políticas en todos los puntos finales para mantener el cumplimiento y proteger las redes.

Alertas y soluciones proactivas

Identifica y resuelve problemas rápidamente con alertas en tiempo real y correcciones automatizadas a través de acciones inteligentes.

Información del panel de control

Supervisa el estado de los puntos finales, el estado de los parches y el cumplimiento a través de un panel centralizado con información útil y registros detallados.

Scripts y tareas

Ejecuta acciones masivas como comandos remotos, secuencias de comandos, transferencia de archivos, reinicio del sistema y actualizaciones de Windows para múltiples puntos finales.

Acciones en segundo plano

Accede a las herramientas del sistema, como el administrador de tareas, el editor del registro, el administrador de dispositivos, el administrador de servicios y el comando remoto sin interrumpir al usuario final.

Informes de inventario

Accede a informes detallados sobre el inventario del sistema, hardware y software para mejorar la visibilidad, la auditoría y el cumplimiento.

Panel de seguridad de puntos finales

Centraliza la protección de puntos finales con detección de amenazas en tiempo real, respuesta automatizada, gestión antivirus para Splashtop AV y otros.

sin supervisión de acceso y control

Acceda de forma remota a Windows, Mac, Linux, servidores y máquinas virtuales desde cualquier dispositivo.

Unifica aún más con complementos

asistencia supervisada vía SOS

Admite dispositivos móviles y no administrados ilimitados con facilidad utilizando un código de sesión de 9 dígitos. Controle de forma remota dispositivos Windows, Mac y Android, y proporcione soporte de solo lectura para iOS y versiones anteriores de Android.

End-User Remote Access icon

Acceso remoto del usuario final

Permita que los usuarios finales trabajen de forma remota con Acceso remoto de alto rendimiento a las computadoras administradas por usted.

Antivirus y EDR

Mantenga sus endpoints seguros con soluciones de protección de endpoints potentes y flexibles, que incluyen antivirus de última generación, EDR o defensa gestionada 24/7. Más información.

Sube de nivel con funciones avanzadas

SSO and SAML integration key icon

Integración SSO/SAML

Autenticación con Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite y más para una gestión de acceso simplificada.

Controles de acceso y seguridad avanzados

Mejora la seguridad y el cumplimiento con la grabación de sesiones en la cloud, controles de acceso granulares, integración SIEM para supervisión en tiempo real y listas blancas de IP.

Controles avanzados de sesión remota

Redirige dispositivos USB y herramientas de lápiz (tarjetas inteligentes, llaves de seguridad y más) o usa tu micrófono local como entrada en tu ordenador remoto. Experimenta el modo de color 4:4:4 con audio de alta fidelidad para flujos de trabajo fluidos y envolventes.  

Controles avanzados de sesión remota

Intégrate con plataformas de tickets y otras para tener un soporte remoto sin inconvenientes y aprovecha las API abiertas para automatizar los flujos de trabajo y mejorar las operaciones de TI.

Splashtop Augmented Reality (RA)

Conéctate a ubicaciones fuera de las instalaciones y resuelve problemas en directo compartiendo cámaras y anotaciones AR. Más información

Connected dots icon

Splashtop Connector

Conecta de forma segura conexiones RDP, VNC y SSH a ordenadores y servidores sin usar VPN ni instalar ningún agente de acceso remoto. Más información

