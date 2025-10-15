Funciones de Autonomous Endpoint Management
Sistema operativo y parche de terceros
Protégete contra las vulnerabilidades automatizando las actualizaciones de los sistemas operativos y el software de terceros y teniendo un mayor control sobre las versiones implementadas.
Información sobre CVE basada en IA
Identifica rápidamente los riesgos, evalúa el impacto y prioriza las vulnerabilidades con resúmenes de CVE (vulnerabilidades y exposiciones comunes) impulsados por IA y acciones de reparación recomendadas.
Marco de políticas
Personaliza y aplica políticas en todos los puntos finales para mantener el cumplimiento y proteger las redes.
Alertas y soluciones proactivas
Identifica y resuelve problemas rápidamente con alertas en tiempo real y correcciones automatizadas a través de acciones inteligentes.
Información del panel de control
Supervisa el estado de los puntos finales, el estado de los parches y el cumplimiento a través de un panel centralizado con información útil y registros detallados.
Scripts y tareas
Ejecuta acciones masivas como comandos remotos, secuencias de comandos, transferencia de archivos, reinicio del sistema y actualizaciones de Windows para múltiples puntos finales.
Acciones en segundo plano
Accede a las herramientas del sistema, como el administrador de tareas, el editor del registro, el administrador de dispositivos, el administrador de servicios y el comando remoto sin interrumpir al usuario final.
Informes de inventario
Accede a informes detallados sobre el inventario del sistema, hardware y software para mejorar la visibilidad, la auditoría y el cumplimiento.
Panel de seguridad de puntos finales
Centraliza la protección de puntos finales con detección de amenazas en tiempo real, respuesta automatizada, gestión antivirus para Splashtop AV y otros.
sin supervisión de acceso y control
Acceda de forma remota a Windows, Mac, Linux, servidores y máquinas virtuales desde cualquier dispositivo.
Unifica aún más con complementos
asistencia supervisada vía SOS
Admite dispositivos móviles y no administrados ilimitados con facilidad utilizando un código de sesión de 9 dígitos. Controle de forma remota dispositivos Windows, Mac y Android, y proporcione soporte de solo lectura para iOS y versiones anteriores de Android.
Acceso remoto del usuario final
Permita que los usuarios finales trabajen de forma remota con Acceso remoto de alto rendimiento a las computadoras administradas por usted.
Antivirus y EDR
Mantenga sus endpoints seguros con soluciones de protección de endpoints potentes y flexibles, que incluyen antivirus de última generación, EDR o defensa gestionada 24/7. Más información.
Sube de nivel con funciones avanzadas
Integración SSO/SAML
Autenticación con Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite y más para una gestión de acceso simplificada.
Controles de acceso y seguridad avanzados
Mejora la seguridad y el cumplimiento con la grabación de sesiones en la cloud, controles de acceso granulares, integración SIEM para supervisión en tiempo real y listas blancas de IP.
Controles avanzados de sesión remota
Redirige dispositivos USB y herramientas de lápiz (tarjetas inteligentes, llaves de seguridad y más) o usa tu micrófono local como entrada en tu ordenador remoto. Experimenta el modo de color 4:4:4 con audio de alta fidelidad para flujos de trabajo fluidos y envolventes.
Controles avanzados de sesión remota
Intégrate con plataformas de tickets y otras para tener un soporte remoto sin inconvenientes y aprovecha las API abiertas para automatizar los flujos de trabajo y mejorar las operaciones de TI.
Splashtop Augmented Reality (RA)
Conéctate a ubicaciones fuera de las instalaciones y resuelve problemas en directo compartiendo cámaras y anotaciones AR. Más información
Splashtop Connector
Conecta de forma segura conexiones RDP, VNC y SSH a ordenadores y servidores sin usar VPN ni instalar ningún agente de acceso remoto. Más información