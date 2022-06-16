Splashtop marca hitos significativos en su recorrido hacia la valoración de 1.000 millones de dólares.
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El año 2020 se caracterizó por la expansión de los ingresos, los beneficios, los clientes y el alcance geográfico
SAN JOSÉ, California, 27 de enero de 2021-Splashtop Inc. líder emergente en acceso remoto y asistencia a distancia de nueva generación, narra un año de hitos significativos que allanaron el camino hasta el anuncio de hoy de una ronda de financiación de 50 millones de dólares que elevó la valoración de la empresa a más de 1000 millones de dólares.
Entre sus logros en el 2020, Splashtop:
Obtuvo una puntuación de 93 de NPS (Net Promoter Score), un estándar para evaluar la satisfacción del cliente basado en un informe de terceros de G2, siendo el más alto de cualquier empresa en el negocio del acceso remoto.
Ha prestado servicio al 85 % de las empresas de la lista Fortune 500 —entre ellas, FedEx, GE, Marriott y Toyota— así como a instituciones gubernamentales y educativas como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., la Universidad de Harvard, Stanford Healthcare y un laboratorio de investigación que permite la investigación de la vacuna del COVID-19 por parte de importantes empresas farmacéuticas.
Ayudó a miles de empresas a cambiar al trabajo a distancia durante la pandemia de la COVID-19, permitiendo a los empleados acceder a distancia a sus computadoras de trabajo, datos y aplicaciones de software desde sus dispositivos personales en casa.
Permitió a cientos de miles de estudiantes, tanto en instituciones de educación primaria y secundaria como de educación superior, acceder a aplicaciones de software que se ejecutan en los laboratorios de computación de las escuelas desde sus hogares utilizando sus ordenadores portátiles, tabletas y Chromebooks.
Al lograr superar el requerimiento de la auditoría SOC2/SOC3 de seguridad y estar lista para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de Europa.
Entre las actividades importantes de Splashtop en el 2020 se incluyen:
El establecimiento de nuevas asociaciones mundiales en las regiones de Europa, Oriente Medio y África, América del Sur y Asia.
La apertura de una sede de la EMEA en Ámsterdam y la incorporación de su moneda, el Euro, con soporte local multilingüe en Europa.
La apertura de una sede del canal APAC en Singapur que brinda soporte a cientos de socios de canal que generan ingresos, y la creación de canales empresariales en múltiples países, incluido el Japón.
El estableciendo un Consejo Asesor de Seguridad para ayudar a guiar a Splashtop hacia sus rigurosos objetivos de seguridad y cumplimiento.
La integración de Inicio de sesión único (SSO, Single Sign On) en su línea de productos de acceso remoto, permitiendo a las organizaciones autenticar centralmente a los usuarios y dispositivos para mejorar la ciberseguridad.
El anuncio del soporte a la transmisión en flujo de calidad 4K a 40 cuadros por segundo (fps) y el iMac Pro Retina 5K, a baja latencia. Esto permite a los editores de video, desarrolladores de juegos, usuarios de CAD/CAM y otras personas que realizan actividades de procesamiento intensivo trabajar desde casa, sin necesidad de acceso físico a las estaciones de trabajo de alta gama de sus lugares de trabajo.
El lanzamiento de Splashtop Enterprise, una solución integral de acceso remoto y soporte remoto que ofrece a las empresas opciones de licencia flexibles para satisfacer las necesidades de su personal de TI, su servicio de asistencia técnica y el acceso remoto de los usuarios finales, y de Splashtop Enterprise for Remote Labs, que permite a las instituciones educativas gestionar mejor el acceso de los estudiantes y el personal docente a los recursos informáticos ubicados en los laboratorios de computación del campus.
"Crear clientes satisfechos es una parte integral de cómo hacemos negocios", dijo Mark Lee, cofundador y CEO de Splashtop. "Ya sea a través de nuevos productos y características, la ampliación del alcance geográfico o haciendo aún más fácil la compra y el uso de nuestro software de acceso remoto y de soporte remoto, la satisfacción de los clientes está en el centro de todo lo que hacemos".
El blog Splashtop proporciona más detalles sobre el camino de Splashtop hasta su valoración de 1000 millones de dólares y su estatus de unicornio.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece software y servicios de acceso remoto y soporte remoto de última generación para empresas, instituciones académicas y de investigación, organismos gubernamentales, pequeñas empresas, MSPs, departamentos de TI y particulares. El enfoque de acceso remoto cloud de Splashtop, seguro y fácil de gestionar, está sustituyendo cada vez más a los enfoques heredados, como las redes privadas virtuales (VPN), al tiempo que obtiene una impresionante puntuación de 93 Net Promoter Score (NPS), un estándar para evaluar la satisfacción del cliente. Más de 30 millones de usuarios, incluido el 85 % de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita www.splashtop.com para más información.