Cómo Splashtop se convirtió en el unicornio más reciente de la tecnología con una valoración de mil millones de dólares
Por Mark Lee, asesor en jefe
Splashtop acaba de cerrar una ronda de financiación de 50 millones de dólares en nuevos fondos, liderada por nuestro inversor de larga data Sapphire Ventures, ¡lo que eleva nuestra valoración a más de 1.000 millones de dólares!
El recorrido hasta convertirse en unicornio no ha sido una línea recta y suave ascendente. Hemos zigzagueado y transformado nuestro negocio varias veces con diferentes productos y modelos de negocio. Sin embargo, un tema común es que siempre buscamos innovar y ofrecer los mejores productos y servicios para satisfacer a nuestros clientes.
Hay muchas maneras de contar la historia de Splashtop. He aquí algunas de ellas.
Splashtop utilizó algunas innovaciones tecnológicas y conocimientos del mercado clave para construir una empresa ágil, receptiva y sólida.
Un resumen cronológico de la historia de Splashtop:
Los comienzos de Splashtop se remontan al 2006, con el nombre de DeviceVM, porque muchos de nosotros nos sentíamos frustrados por el tiempo que Windows tardaba en arrancar en nuestras computadoras de escritorio, y por cómo Windows se había vuelto cada vez más lento a medida que instalábamos más aplicaciones y controladores (conocido como "Windows Rot"). Así que diseñamos y vendimos el primer sistema operativo (SO) de navegador de la industria, un sistema operativo de navegador seguro e instantáneo que permitía a los usuarios conectarse en línea en menos de 5 segundos.
Ese producto del sistema operativo se llamó Splashtop, que combinaba el término para la pantalla "splash" de la BIOS, que arranca antes de que arranque el sistema operativo, y "top" de "desktop" por escritorio en inglés. Más tarde, Splashtop se convirtió en el nombre de la empresa.
Nuestro sistema operativo de navegación instantánea fue muy popular, y entre 2007 y 2011 se instaló en más de 300 millones de computadoras de escritorio y computadoras portátiles de los principales fabricantes de equipos originales, incluyendo ASUS (Express Gate), Acer (Instant View), HP (QuickWeb), Dell (Latitude ON), Lenovo (Quick Start), LG (Smart On), Sony (VAIO Quick Web Access), entre otros.
A medida que nuestro sistema operativo de navegación basado en Linux prosperaba, Microsoft lanzó una contraofensiva introduciendo el Windows 7 Starter de bajo costo para computadoras portátiles, junto con otras tácticas de negocios para combatir la proliferación de Linux en los fabricantes de computadoras de escritorio. El recién introducido Windows 7 arrancaba a partir de un chip flash y aprovechaba las técnicas patentadas de Splashtop en torno al arranque rápido. Google también aprendió mucho de nuestro sistema operativo de navegación instantánea y lanzó Chromebook en 2011, cuatro años después de nuestra innovación.
A medida que surgían los dispositivos móviles iPhone, iPad y Android, nos dimos cuenta de que necesitábamos forjar una nueva dirección que estableciera un puente entre el mundo de las computadoras de escritorio y el de los móviles, aprovechando al mismo tiempo nuestra experiencia fundamental en la provisión de software de alto rendimiento para satisfacer a nuestros usuarios.
Introdujimos Splashtop Remote Desktop para iPhone y iPad, redefiniendo la experiencia de acceso remoto: alto rendimiento con cero retraso, capaz de entregar video de 1080P a 30 fps (cuadros por segundo).
En mayo y junio de 2011, Splashtop Remote Desktop superó a Angry Birds como aplicación de pago nº 1 para iPad en la AppStore de Apple, y nuestro producto ganó muchos premios del sector.
En el CES 2012, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, presentó en el escenario principal del CES el Splashtop Remote Desktop, que permitía jugar a distancia, y un jugador profesional utilizó una tableta con tecnología Tegra de NVIDIA para convertirla en una computadora de escritorio de juegos con tecnología GeForce de NVIDIA, transmitiendo el juego de 1080p a 60 fps con una latencia inferior a 30 ms a través de la Wi-Fi. Este fue el precursor de la ola de juegos remotos iniciada por NVIDIA Shield, Google Stadia y otros.
En la última década, Splashtop se ha convertido en un líder mundial en la provisión de acceso remoto fácil, seguro, confiable y asequible a los recursos informáticos necesarios para el trabajo, el aprendizaje, el juego y el soporte informático, en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Splashtop pasó de ser importante a esencial como resultado de la pandemia de la COVID-19.
Las restricciones de la pandemia de COVID-19 a los movimientos y reuniones de las personas desencadenaron un cambio rápido y drástico hacia el trabajo a distancia y el aprendizaje a distancia. Antes de 2020, según 451 Research, sólo el 13% de los empleados trabajaban totalmente a distancia. En mayo de 2020, el 65% de las empresas habían establecido políticas generalizadas de trabajo desde casa.
Para muchos empleados, estudiantes, instructores, investigadores, personal de soporte de TI y otros, este cambio significó encontrar formas de acceder de manera remota a aplicaciones de software y recursos informáticos esenciales. Ese cambio condujo a un enorme aumento de la demanda de soluciones Splashtop.
Algunos ejemplos recientes de cómo Splashtop ayudó a mantener las actividades en marcha durante la pandemia:
Los profesores y estudiantes de instituciones de educación superior y escuelas de enseñanza primaria y secundaria de toda América del Norte tuvieron acceso a los recursos de laboratorio informático del campus, incluidas las sofisticadas aplicaciones de software necesarias para cursos en áreas tan diversas como la arquitectura, la música, el diseño teatral, la química, las bellas artes, los estudios de comunicación, la biología, el diseño de moda y la educación técnica y profesional (CTE). Utilizaron Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, Avid Pro Tools y una amplia gama de aplicaciones adicionales de diseño y modelado en 3D, animación, edición de vídeo, producción musical y otras aplicaciones.
Un meteorólogo retransmite a distancia sus noticias y partes meteorológicos sin pisar el estudio de TV.
Un productor de Hollywood y profesor de la escuela de cine USC grabó una película a distancia utilizando un iPhone y el software de acceso remoto Splashtop.
Los centros de investigación clínica realizaron investigaciones a distancia para las vacunas contra la COVID-19 y otros productos farmacéuticos de parte de las principales compañías farmacéuticas.
Splashtop ha seguido una estrategia empresarial que valora tanto el crecimiento como la rentabilidad.
En el mundo de la inversión, la Regla del 40 es una forma de evaluar las perspectivas de inversión de las empresas de software. Si la suma del crecimiento de los ingresos y el margen de beneficios es igual o superior a 40, se considera que la empresa es una inversión potencialmente saludable.
Splashtop tiene una tasa de crecimiento del 160% y unos beneficios del 60%, para un total de 220. ¡Eso es más de 5 veces la Regla de los 40! Y somos rentables desde 2015, así que no se trata de un acontecimiento reciente.
Haber alcanzado una regla de más de 200 nos diferencia de las empresas que alcanzan el estatus de unicornio. Estamos orgullosos de estar en este camino, porque es un buen augurio para nuestra bienestar comercial a largo plazo.
Splashtop lleva los dichos a la práctica cuando se trata de nuestros valores fundamentales.
Si tuviera que resumir el valor principal de Splashtop en una frase, sería: satisfacer a nuestros clientes, a nivel mundial.
Vamos a desglosar esto en unos pocos detalles más específicos, creemos en:
Satisfacción del cliente.
La puntuación de 97 de satisfacción general de los usuarios de Splashtop según Capterra es la mejor del sector.
Compare Splashtop con cualquiera de nuestros competidores y verá la diferencia inmediatamente. Ofrecemos las mejores soluciones de su clase a precios razonables.
Seguridad, fiabilidad y cumplimiento.
Nuestros clientes confían en nosotros para mantener segura su información sensible y privada. Tenemos más de 10 años de experiencia ofreciendo soluciones de acceso remoto y asistencia remota de alto rendimiento a más de 30 millones de usuarios en cientos de millones de sesiones. Cumplimos las normas y reglamentos de seguridad más recientes, como GDPR, HIPAA, SOC2 y PCI, y recientemente hemos reunido un
de expertos de amplio espectro que nos guíen hacia la consecución de nuestros cada vez más rigurosos objetivos de seguridad y cumplimiento.
No hay condiciones de compra ocultas. No hay sorpresas en lo que estamos entregando o en lo que cuesta: mantenemos una estructura de precios consistente y estable sin incrementos anuales. Si algo en el mundo nos hace cambiar algún aspecto de nuestro negocio, lo comunicamos de forma clara, honesta y rápida.
Una experiencia de usuario de alto rendimiento.
Para nosotros, el rendimiento es mucho más que un valor de velocidades y avances en una hoja de datos. El rendimiento de nuestros productos se traduce directamente en la capacidad de nuestros clientes para alcanzar sus objetivos en el trabajo, la escuela o el ocio. Construimos nuestros productos con una base de alto rendimiento, y seguimos innovando para seguir mejorando nuestras métricas de rendimiento.
Splashtop debe su éxito a sus clientes.
¡Queremos extender un sincero agradecimiento a nuestros clientes! Nos encanta saber de ustedes y confiamos en sus comentarios para mejorar continuamente nuestros productos y servicios. Gracias a la devoción y el apoyo de nuestros clientes, hemos podido crecer rápida y provechosamente.
A medida que avanzamos, existe la creencia generalizada de que las tendencias de trabajo desde casa y aprendizaje a distancia continuarán incluso después de que terminen las restricciones de la pandemia. Como ejemplo, una encuesta de Gartner Inc. en diciembre de 2020 descubrió que el 90% de los líderes de empresas que respondieron a la encuesta tienen intención de permitir el trabajo a distancia al menos parte del tiempo, incluso después de que esté disponible la vacuna COVID-19, y el 65% informó de que seguirían ofreciendo mayor flexibilidad en cuanto a dónde, cuándo y cómo trabajan sus empleados.
Ese tipo de predicciones nos dan la confianza de que Splashtop seguirá creciendo y prosperando como negocio, por mucho tiempo en el futuro.
No está mal para una empresa cofundada por cuatro amigos de la universidad que, 30 años después, siguen juntos en Splashtop. Y continúan siendo amigos.
por Mark Lee, CEO y Evangelista Jefe de Splashtop