Splashtop anuncia 50 millones de dólares en nueva financiación, alcanzando la codiciada valoración de 1000 millones de dólares
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El proveedor de acceso remoto de última generación se convierte en un unicornio de última tecnología mientras que registra cifras notables de rentabilidad y satisfacción del cliente
De izquierda a derecha: los cofundadores de Splashtop, Rob, Philip, Mark y Thomas
SAN JOSÉ, California, 27 de enero de 2021—Splashtop Inc., líder emergente en acceso remoto y asistencia informática remota de última generación, ha cerrado una ronda de financiación de 50 millones de dólares que eleva su valoración por encima del nivel de unicornio de los 1000 millones de dólares.Liderada por el inversor existente Sapphire Ventures, la última ronda también incluye la participación de otros inversores de Splashtop desde hace tiempo, Storm Ventures, NEA y DFJ DragonFund.
"Nuestra rentabilidad y crecimiento sostenidos -que se aceleraron durante la pandemia de la COVID-19- validan que el enfoque moderno de Splashtop para el acceso remoto está marcando una verdadera diferencia en el cómo, dónde y cuándo la gente puede utilizar los recursos digitales que necesita para trabajar, aprender y entretenerse", dijo Mark Lee, cofundador y CEO de Splashtop. "Estamos captando fondos ahora a valor de unicornio para potenciar nuestra marca e impulso para poder atraer talento, expandir nuestra presencia empresarial y acelerar nuestra expansión global para satisfacer a los clientes en todas las regiones".
La valoración de 1000 millones de dólares de Splashtop valida su rendimiento y visión de mercado
A diferencia de la gran mayoría de los unicornios que ignoran las pérdidas financieras mientras persiguen un alto crecimiento, Splashtop ha sido rentable desde 2015 incluso mientras crecía rápidamente. La tasa de crecimiento actual de la empresa, del 160 %, y sus beneficios, del 60 %, representan unos niveles de rendimiento excepcionales.
"Splashtop es un ejemplo de una empresa de tecnología empresarial eficiente y ágil que ha demostrado métricas increíbles, incluyendo un rápido crecimiento, impresionantes puntuaciones de satisfacción del cliente y atractivos márgenes de beneficio", dijo Jai Das, presidente y socio de Sapphire Ventures. Anticipamos que la adopción de Splashtop continuará en ascenso". Su solución de acceso remoto seguro ha sido esencial para las empresas de todos los tamaños durante la pandemia, y anticipamos que será crítica mucho más allá de que se haya reimaginado para siempre dónde y cómo trabaja la gente".
El reconocimiento de la visión de la empresa para trastocar el mercado establecido de acceso remoto también alimenta la valoración de Splashtop.
"Splashtop está a la vanguardia de una importante tendencia de la informática: facilitar el acceso y el uso de las aplicaciones de software y los datos necesarios", dijo Ryan Floyd, director gerente fundador de Storm Ventures, que ha invertido en Splashtop desde su financiación de la Serie A. "Splashtop sustituye los enfoques heredados, complejos y caros de acceso remoto, cuyo ejemplo son las redes privadas virtuales (VPN), por un enfoque moderno y nativo de la nube que proporciona un acceso seguro y fácil a cualquier activo digital, en cualquier lugar y en cualquier momento".
La pandemia de la COVID-19 acelera el éxito comercial de Splashtop
La pandemia de la COVID-19, que cerró el acceso físico a los recursos informáticos corporativos y académicos en todo el mundo, hizo que aumentara la demanda y la apreciación de las soluciones de Splashtop, incluso entre las empresas más grandes.
En la identificación de las "Tendencias principales que atañen a la infraestructura y las operaciones para 2021", la empresa de investigación y asesoramiento Gartner Inc. nombra como principal tendencia las operaciones en cualquier lugar. "Gartner prevé que el 48 % de los empleados trabajará desde casa, incluso después de la pandemia, frente al 30 % anterior a la pandemia. Este cambio obligará a los ejecutivos de TI a desarrollar organizaciones flexibles y resistentes que permitan al personal trabajar desde cualquier lugar, que permitan a los clientes acceder a los servicios desde cualquier lugar y que gestionen el despliegue de servicios empresariales a través de infraestructuras distribuidas".*
En el último año, Splashtop ha prestado servicio al 85 % de las empresas de Fortune 500 —entre ellas, FedEx, GE, Marriott y Toyota— además de a instituciones gubernamentales y educativas como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., la Universidad de Harvard, Stanford Healthcare y un laboratorio de investigación que permite la investigación de la vacuna del COVID-19 por parte de importantes empresas farmacéuticas.
Splashtop empodera a las empresas líderes para que prosperen
"Los clientes de Adobe —que utilizan nuestros productos cloud creativos, líderes en la industria, en medios de difusión, diseño gráfico, investigación científica, ingeniería, educación y muchos más— necesitan seguir siendo productivos cuando trabajan a distancia, como muchos han tenido que hacer desde el comienzo de la pandemia", dijo Sue Skidmore, jefa de Relaciones con los Socios, Adobe Video. "La solución de escritorio remoto de Splashtop ha demostrado ser muy valiosa para muchos creadores de contenido de vídeo que pueden ejecutar aplicaciones de Adobe en cualquier dispositivo como si estuvieran sentados frente a ordenadores de trabajo de alto rendimiento".
"Como hemos visto con la pandemia global, el acceso remoto es crucial para el éxito de cualquier negocio y nos complace estar asociados con Splashtop. Su confiabilidad, rendimiento y soporte al cliente han sido excepcionales al proporcionarnos a nosotros, nuestros clientes y empleados las herramientas necesarias para mantener el trabajo importante en marcha, incluso a distancia", dijo Joel Nichols, vicepresidente de Sistemas de Información de Quanterix, una empresa de análisis de biomarcadores que proporciona conocimientos nuevos sobre la biología de la salud y la enfermedad. "Nuestra tecnología revolucionaria está ayudando a los investigadores de todo el mundo a avanzar en la ciencia de la medicina de precisión".
También, durante el año 2020, Splashtop amplió su alcance global, incluyendo nuevas asociaciones en EMEA, América del Sur y Asia. En Europa, la empresa abrió una sede en EMEA en Ámsterdam y amplió su moneda al Euro además de ofrecer soporte local multilingüe. En Asia, la empresa abrió una sede de canal APAC en Singapur, donde proporciona soporte a cientos de socios de canal generadores de ingresos al tiempo que desarrolló canales empresariales en varios países, incluido Japón.
El blog de Splashtop aporta más detalles sobre el trayecto de Splashtop hacia el estatus de unicornio, y un comunicado de prensa relacionado, también emitido hoy, relata algunos de los hitos de la empresa en 2020. La nueva financiación llega una década después de la anterior financiación de Splashtop: cuatro rondas que recaudaron un total de 49 millones de dólares.
*Comunicado de prensa de Gartner, Gartner identifica las principales tendencias que afectarán a las infraestructuras y operaciones en 2021
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece software y servicios de acceso y soporte remotos de última generación para empresas, instituciones académicas y de investigación, organismos gubernamentales, pequeñas empresas, MSPs, departamentos de TI y particulares. El enfoque de acceso remoto cloud de Splashtop, seguro y fácil de gestionar, está sustituyendo cada vez más a los enfoques heredados, como las redes privadas virtuales (VPN), al tiempo que obtiene una impresionante puntuación de 93 Net Promoter Score (NPS), un estándar para evaluar la satisfacción del cliente. Más de 30 millones de usuarios, incluido el 85 % de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita www.splashtop.com para más información.