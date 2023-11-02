Gestión remota mejorada para dispositivos IoT dentro de Canopy
La solución de control remoto de alto rendimiento de Splashtop está integrada en la plataforma Canopy, lo que permite el acceso con un solo clic para gestionar y prestar soporte de forma remota sistemas de hardware y dispositivos IoT.
Funciones clave:
Soporte remoto seguro, de alto rendimiento y con un solo clic para hardware especializado y dispositivos IoT desde la plataforma Canopy, incluso sin la presencia de un usuario final.
Funciones durante la sesión, como transferencia de archivos, impresión remota, chat y más.
Registro automático de sesiones de acceso remoto dentro de la plataforma Canopy.
Ventajas clave:
Eficiencia: resuelve problemas con sistemas de hardware especializados de manera rápida y eficiente con el acceso remoto fiable, reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando la eficiencia operativa.
Facilidad de uso: inicia sesiones de acceso remoto con solo un clic dentro de la plataforma de Canopy, agilizando así el proceso de soporte.
Adaptabilidad: presta soporte a sistemas POS, quioscos de autoservicio (incluidos periféricos), pantallas digitales, sistemas de seguridad como cámaras y controles de acceso, y una gama de dispositivos IoT especializados adaptados a las necesidades específicas de la industria. Canopy y Splashtop ofrecen una solución flexible para diversas industrias.
Ahorro de costes: reduce la necesidad de prestar soporte y mantenimiento in situ y ahorra tiempo y recursos.
Soporte remoto bajo demanda para sistemas de hardware adicionales y dispositivos IoT
Los usuarios de Canopy también pueden comprar Splashtop SOS para proporcionar soporte remoto ad-hoc a sistemas de hardware y dispositivos IoT no gestionados bajo Canopy.