Gestión de dispositivos mejorada con Swif.ai
La solución de control remoto de alto rendimiento de Splashtop está integrada en la plataforma Swif.ai, lo que permite acceso remoto con un solo clic a dispositivos Windows y Mac.
Funciones clave:
Acceso remoto seguro, de alto rendimiento y con un solo clic a ordenadores Windows y Mac desde la plataforma Swif.ai, incluso sin la presencia de un usuario final.
Funciones durante la sesión, como transferencia de archivos, impresión remota, chat y más.
Registro automático de sesiones de acceso remoto dentro de la plataforma Swif.ai.
Ventajas clave:
Eficiencia: resuelve problemas de manera rápida y eficiente con el acceso remoto confiable y de alto rendimiento para ordenadores Windows y Mac, reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando la eficiencia de TI.
Facilidad de uso: inicia sesiones de acceso remoto con solo un clic dentro de la plataforma Swif.ai, agilizando el proceso de soporte.
Ahorro de costes: reduce la necesidad de prestar soporte y mantenimiento in situ y ahorra tiempo y recursos.
Soporte remoto bajo demanda para dispositivos adicionales
Los usuarios también pueden comprar Splashtop SOS para proporcionar soporte remoto ad-hoc a ordenadores y dispositivos móviles no gestionados en Swif.ai.