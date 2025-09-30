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Actualización de Coronavirus – Trabaja desde casa con Splashtop

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Trabajar desde Casa para Ayudar a Prevenir la Propagación de la Infección por el Coronavirus

El Nuevo Coronavirus Sigue Propagándose

Un nuevo tipo de coronavirus (nombre oficial: COVID-19), reportado en Wuhan, China a partir de diciembre del año pasado, se ha extendido a países de todo el mundo y aún no ha mostrado signos de desaceleración.

Se dice que la causa de la propagación de la nueva infección por coronavirus es el contacto cercano con la persona infectada. El contacto cercano significa vivir junto con otros, como vestirse, comer y vivir, y permanecer juntos en un espacio cerrado durante mucho tiempo. En particular, existe una alta posibilidad de contacto intenso en lugares concurridos, como el transporte en tren, autobús, automóvil, avión (viajes diarios, viajes diarios), eventos y centros comerciales.

Trabajo Desde Casa (TDC) para Prevenir la Infección de Virus

Debido al brote de coronavirus, muchas empresas, incluyendo los gigantes tecnológicos Google y Apple, cerraron temporalmente sus puertas para mantener a sus empleados a salvo.

Para ayudar a prevenir una mayor propagación de las enfermedades y evitar que las empresas quiebren, varios gobiernos y organizaciones alientan a los empleados a trabajar desde casa y asegurarse de lavarse las manos con alcohol y usar mascarillas.

Trabajar desde casa requiere una variedad de herramientas para compartir pantallas, gestionar horarios/tareas y compartir datos como documentos, una infraestructura de la que carecen muchos negocios.

Para ayudar a las organizaciones a implementar el trabajo desde casa, Splashtop ofrece precios con descuento por volumen (hasta un 25 % de descuento) para su software de acceso remoto, Splashtop Remote Access.

Splashtop Remote Access permite a los usuarios conectarse a PC con Windows y Mac desde su teléfono inteligente, tableta u otro ordenador como si estuvieran sentados frente a su ordenador de trabajo. Además, los usuarios pueden acceder a funciones de transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar y de compartir pantalla. Obtén más información sobre Splashtop Remote Access aquí.

En apoyo a las iniciativas de trabajo desde casa (WFH), Splashtop ofrece nuevas opciones de licencia por volumen Splashtop Remote Access

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