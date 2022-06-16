Splashtop Remote Access ya está integrado en la plataforma de gestión de dispositivos Apple de Addigy
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Splashtop integrado en la plataforma Addigy permite un acceso seguro y una gestión instantánea de los dispositivos Apple, desde cualquier lugar y en cualquier momento
SAN JOSÉ, California, 21 de julio de 2021- Splashtop, líder en software de acceso remoto y soporte remoto de nueva generación, y Addigy, proveedor de la plataforma líder de gestión de dispositivos Apple basada en la nube, han anunciado hoy que Splashtop es ahora la solución exclusiva de soporte remoto por defecto incluida como parte de las suscripciones a Addigy. Como resultado, los usuarios de Addigy obtienen un acceso remoto instantáneo, fácil y optimizado para Apple a los dispositivos Apple que gestionan.
Con este acuerdo de paquete, las empresas, los proveedores de servicios gestionados (MSP) y las instituciones educativas pueden aprovechar automáticamente el acceso remoto Splashtop desde Addigy para gestionar sus dispositivos Apple, incluidos ordenadores Mac, tabletas iPad y smartphones iPhone. Con el acceso remoto Splashtop disponible al instante, los técnicos y administradores que utilizan Addigy pueden solucionar los problemas mucho más rápido, proporcionando asistencia técnica rápida a los usuarios cuando y donde sea necesario.
"Splashtop ofrece sesiones remotas de alto rendimiento en todas las plataformas, incluida la de Apple", dijo Mark Lee, director general y cofundador de Splashtop. "La combinación de Splashtop con la plataforma Addigy de gestión de dispositivos Apple es un valioso complemento para el kit de herramientas de un técnico informático, sobre todo porque el aumento del trabajo remoto está incrementando el número de ordenadores, smartphones y tabletas Apple que hay que gestionar tanto en entornos de pequeñas empresas como de grandes empresas.
"Con Splashtop ahora incluido en su suscripción a Addigy, los técnicos y administradores pueden:
Consigue un acceso remoto seguro, de alto rendimiento y con un solo clic a los ordenadores gestionados desde su consola Addigy, incluso sin la presencia de un usuario final.
Accede a funciones en sesión como transferencia de archivos, impresión remota, chat y mucho más.
Registra automáticamente las sesiones de acceso remoto dentro de Addigy.
"El objetivo principal de Addigy es amplificar la productividad y la eficiencia de los usuarios de Apple, y esta asociación con Splashtop es un gran paso en esa dirección", dijo Jason Dettbarn, director general y fundador de Addigy. "Los técnicos de Addigy pueden ahora gestionar y controlar sus dispositivos Apple a distancia con la misma facilidad con que lo harían en persona, resolviendo rápidamente los problemas de sus usuarios finales y asegurándose de que sus ordenadores están actualizados y funcionan en condiciones óptimas."
"Utilizamos Addigy para gestionar varios cientos de los Mac de nuestra flota", afirma Tim Pearson, director de CreativeTechs. "Siempre hemos necesitado tener control remoto de nuestros aparatos. En el pasado, utilizábamos cuatro métodos diferentes que podíamos ejecutar al mismo tiempo, de modo que si algo no funcionaba, como que la VPN no funcionara, podíamos cambiar de una herramienta a otra. Pero en los dos últimos años, lo hemos reducido al uso de Splashtop y Addigy. Han sido de gran ayuda en nuestra gestión de dispositivos.
Va a ser muy práctico tener una integración de Splashtop con un solo clic cuando ya estemos en la plataforma Addigy. Cuando esté comprobando y gestionando dispositivos, y necesite tomar el control sobre la pantalla de alguien o necesite ver lo que está haciendo, poder hacerlo a través de la interfaz de Splashtop será fantástico. Es muy emocionante".
La integración se probó exhaustivamente durante las últimas cinco semanas en versión beta y ahora se lanza para todos los usuarios. Visita splashtop.com/partners/integrations/addigy para obtener más información sobre la solución combinada y cómo funciona.
Acerca de Addigy
Más de 4.000 organizaciones de todo el mundo confían en Addigy para ayudar a sus equipos informáticos a gestionar la seguridad, el inventario, los informes, la gestión de dispositivos móviles, las políticas y la resolución de problemas de los dispositivos Apple. Addigy es el único software de gestión de dispositivos Apple basado en la nube que facilita a los equipos de TI y a los administradores de proveedores de servicios gestionados, empresas e instituciones la supervisión y gestión de los dispositivos Mac, iPad e iPhone de los empleados desde una única ubicación, en cualquier parte del mundo. Más información en addigy.com.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece software de acceso remoto y asistencia remota de última generación para empresas, instituciones académicas y de investigación, agencias gubernamentales, pequeñas empresas, MSP, departamentos de TI y particulares. El enfoque de acceso remoto de Splashtop, basado en la nube, seguro y fácil de gestionar, está sustituyendo cada vez más a los enfoques heredados, como las redes privadas virtuales (VPN), al tiempo que obtiene un impresionante 93 Net Promoter Score (NPS), un estándar para evaluar la satisfacción del cliente. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita splashtop.com para más información.