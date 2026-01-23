Desde la creación de la World Wide Web en la década de 1980, las personas han compartido nueva información con otras personas a través de internet. No toda esa información o datos se crean con buenas intenciones: algunos pueden dañar tus dispositivos y afectar la seguridad de la información ubicada en tu ordenador.
Muchos internautas utilizan una herramienta común conocida como VPN para acceder a información, como redes y aplicaciones, de forma remota.
¿Qué es una VPN?
Una red privada virtual (VPN) es una herramienta que permite a los usuarios de internet cifrar y redirigir su tráfico antes de conectarse a otro sitio web, red o servicio. Esto puede ayudar a evitar ciertas restricciones geográficas, impedir que la actividad de Wi-Fi pública vea tu historial y ocultar tu dirección IP.
Las VPN también se utilizan como una forma de acceder a una red específica mientras se viaja. Muchas empresas utilizarán una VPN para permitir el trabajo remoto, de modo que los empleados puedan seguir trabajando en una red segura mientras viajan.
Los riesgos de seguridad de una VPN
Si bien las VPN son útiles y ayudan a crear más flexibilidad para que los trabajadores trabajen desde cualquier lugar, no son la solución más segura. Estas son algunas vulnerabilidades que tienen las VPN cuando se usan para acceder trabajando de forma remota.
Las VPN no pueden hacer cumplir las políticas de autenticación
Uno de los principales inconvenientes de una VPN es la rapidez con la que alguien puede obtener acceso si puede recibir las credenciales de la VPN de un usuario. Si una persona quiere acceder a toda la red de tu empresa, todo lo que un delincuente tendría que hacer para obtener acceso es recibir las credenciales de la VPN de un empleado.
Los ciberdelincuentes se centran cada vez más en equipos que utilizan VPN. Los ciberdelincuentes utilizan errores de VPN para infiltrarse en una red o atacar a miembros del equipo para obtener sus credenciales de VPN mediante intentos de phishing.
Las VPN se conectan desde cualquier dispositivo, incluso si ese dispositivo está dañado
Si buscas conectarte a una red específica, puedes conectarte desde cualquier dispositivo, lo que significa que puedes conectarte desde un dispositivo potencialmente vulnerable. Cuando te conectas a otra red a través de una VPN, tus datos se transfieren de un lado a otro entre los dos dispositivos, lo que significa que las fugas de datos y los virus potenciales se pueden producir, incluso a través de una VPN.
Las VPN son sistemas de todo o nada
No existe el concepto de "acceso parcial" disponible con las VPN: o tienes acceso a una red o no. Esto hace que sea un desafío proporcionar acceso a algunas personas en lugar de a otras. Digamos, por ejemplo, que te gustaría que un contratista externo trabaje en tu red, pero solo en una parte de ella. Proporcionar acceso a un tercero a través de una VPN significaría otorgarle a esa persona acceso a toda tu red.
El mantenimiento de una VPN puede ser un desafío
No todas las herramientas VPN ofrecen capacidades administrativas para que un equipo de TI ayude a gestionar el software en cientos de dispositivos. Si tu equipo decide utilizar una VPN para acceder a tu red, tendrán que actualizar manualmente cada dispositivo individualmente, lo que puede resultar engorroso y difícil.
Esto también introduce una capa adicional de riesgo al proceso: si la instalación de la VPN sale mal en un solo dispositivo, eso puede causar una vulnerabilidad adicional a la red de tu empresa.
Cómo combatir los riesgos de seguridad de las VPN
Si tu equipo usa VPN, estas son algunas estrategias que puedes adoptar para protegerte contra las vulnerabilidades de seguridad de las VPN.
Adopta un marco de seguridad Zero Trust
Un marco de seguridad Zero Trust o de confianza cero es una metodología de seguridad que supone que cada usuario es una amenaza. Las personas deben pasar por múltiples niveles de verificación para acceder a un área específica de datos.
Esto se puede utilizar en combinación con VPN para fortalecer la infraestructura general de tu seguridad, pero esto no minimiza los problemas existentes que ya tienen las VPN. En cambio, agrega una capa de seguridad sobre la VPN, pero si la persona accede a través de la VPN, los problemas seguirán ahí.
Implementa funciones de seguridad adicionales en una VPN
Puedes agregar capas adicionales de seguridad sobre las vulnerabilidades de las VPN, como la adopción de software antivirus, autenticación multifactor y compatibilidad con autenticación de dispositivos. Sin embargo, esto agrega trabajo adicional a tus dirigentes de TI, requiere un mantenimiento continuo y puede resultar costoso para cada herramienta. Gestionar estas múltiples herramientas y hacer que trabajen en conjunto puede resultar difícil y consumir mucho tiempo para los equipos de TI.
Encontrar herramientas que cubran cada vulnerabilidad de las VPN requiere mucho trabajo y experiencia, por lo que esta solución no es necesariamente escalable para equipos más pequeños.
Por qué estas estrategias siguen sin poder solventar las vulnerabilidades de las VPN
Implementar una política Zero Trust y agregar software antivirus es útil, pero no resuelve el problema inherente: son soluciones que solventan las vulnerabilidades de las VPN. Piensa en estas soluciones como vendajes sobre una herida. Son soluciones que pueden ayudar a evitar que la herida se infecte, pero ayudaría si la herida se curara por completo.
En lugar de encontrar herramientas adicionales para combatir las vulnerabilidades de una VPN, busca soluciones que simplemente no tengan esos problemas. Si estás buscando formas para que tus empleados sigan accediendo a tu red de forma remota, plantéate el acceso remoto.
Utiliza software de acceso remoto en lugar de una VPN
Evita el uso de VPN por completo y utiliza el software de acceso remoto para el trabajo remoto. El software de acceso remoto funciona de manera un poco diferente a una VPN: en lugar de conectarse directamente a un servidor, se utiliza un ordenador local como controlador para un ordenador remoto. Esto hace que el software de acceso remoto y los RDP sean fuertes alternativas a las VPN. El software de acceso remoto garantiza que todos los datos y la información permanezcan dentro de tu red y en ese dispositivo remoto.
Los empleados que trabajen de forma remota podrán controlar sus estaciones de trabajo de oficina de forma remota como si estuvieran sentados frente a un ordenador. Tendrán acceso a todos los archivos y aplicaciones en ese ordenador remoto, lo que garantizará que puedan trabajar de manera efectiva mientras están en movimiento y eliminará las vulnerabilidades de seguridad de las VPN.
El software de acceso remoto también le ofrece a tu equipo de TI más control y gestión sobre una flota de dispositivos. Pueden controlar qué usuarios y dispositivos tienen acceso a qué ordenadores de la empresa. También pueden utilizar el software de acceso remoto para ayudar a los trabajadores a resolver problemas en el dispositivo de un usuario con solo unos pocos clics.
Prueba Splashtop Enterprise para obtener un acceso remoto más seguro
Si estás buscando una manera para que tus equipos trabajen de forma remota manteniendo un cierto nivel de seguridad, Splashtop Enterprise es una buena alternativa al uso de una VPN para acceder a una red remota.
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