Por qué los usuarios de TrustRadius confían en las funciones de seguridad de Splashtop

En la era digital actual, no se puede subestimar la importancia de una seguridad sólida en Acceso remoto . En Splashtop, nuestro compromiso siempre ha sido ofrecer una plataforma segura y fluida. La afirmación de esta dedicación es evidente en las numerosas críticas positivas en TrustRadius. Estas revisiones frecuentemente destacan nuestras funciones de seguridad avanzadas y la tranquilidad que brindan.

Uno de los revisores enfatizó la credibilidad de Splashtop al señalar: "Los principales actores en el campo de la seguridad confían en Splashtop". Esta confianza no se ha ganado de la noche a la mañana; es un testimonio de nuestros años de esfuerzos dedicados para fortalecer nuestras medidas de seguridad. Otro usuario reconoció el diseño integral de la plataforma y afirmó: “Lo único que he experimentado es acceso remoto seguro. Ha sido una bendición para mi negocio".

Estos comentarios no solo reflejan la confiabilidad de nuestra infraestructura, sino que también resaltan la facilidad con la que las organizaciones pueden integrarse y beneficiarse de nuestras soluciones.

En este artículo, exploramos estos elogios, arrojando luz sobre los elementos de seguridad clave que distinguen a Splashtop en la industria. Únase a nosotros mientras desciframos por qué se confía tanto en la seguridad de Splashtop.

Una alternativa más segura a las VPN

Las VPN han sido durante mucho tiempo la solución preferida para Acceso remoto. Sin embargo, a medida que ha aumentado la necesidad de funciones de seguridad más sólidas y especializadas, muchos usuarios están explorando alternativas. Splashtop se ha convertido en la opción preferida para quienes priorizan la seguridad. Un usuario señaló: Es más seguro que usar VPN y permite a los empleados aprovechar sus propios dispositivos para acceder a la red".

Otro crítico mencionó: "Estoy reemplazando VPN con Acceso remoto de Splashtop. Esto permite a mis clientes aprovechar cualquiera de sus dispositivos personales preferidos mientras aumenta su postura de seguridad". Este sentimiento muestra una transición de las configuraciones de VPN tradicionales a soluciones más modernas como Splashtop.

Un tercer comentario reitera: "Tenemos una política estricta de no VPN y hemos probado otros productos de Acceso remoto. Splashtop [Enterprise] pasa todas las pruebas de seguridad y siempre ha verificado a la persona adecuada. Monitoreamos el tráfico de la red y el cifrado es sólido".

En conclusión, Splashtop ofrece una alternativa superior y segura a las VPN tradicionales, como se refleja en los testimonios de los usuarios. Su infraestructura satisface las demandas de seguridad modernas, lo que la convierte en la mejor opción para las organizaciones que priorizan el acceso remoto seguro.

Autenticación de dos factores (2FA)

La autenticación de dos factores (2FA) proporciona una capa adicional de seguridad al requerir que los usuarios confirmen su identidad mediante dos formas distintas de verificación. Splashtop reconoce la importancia de esta característica y la ha incorporado diligentemente a su servicio, recibiendo elogios de los usuarios.

Un usuario destacó específicamente la importancia de 2FA y señaló : "Siempre me ha preocupado la seguridad de las herramientas de Acceso remoto, pero con la autenticación de dos factores de Splashtop, me siento mucho más cómodo". Otro usuario se hizo eco de un sentimiento similar y afirmó: "La autenticación de dos factores me da la confianza para permitir que mi equipo acceda a nuestros sistemas de forma remota sin preocuparme constantemente por posibles infracciones".

Un tercer crítico señaló: “La incorporación de la autenticación multifactor es una característica interesante. El hecho de que tengas dos inicios de sesión para poder acceder a una PC es fantástico. " Por último, pero no menos importante, este usuario siente que la autenticación de dos factores de Splashtop es superior a la de Microsoft: "La 2FA es al menos tan buena como la de Microsoft, si no mejor".

A través de la integración de 2FA, Splashtop continúa priorizando la seguridad de sus usuarios, garantizando que incluso si las credenciales de inicio de sesión principales cayeran en las manos equivocadas, se mantendrá una línea de defensa secundaria sólida.

Facilidad de uso sin comprometer la seguridad

En la era digital actual, es crucial lograr un equilibrio entre usabilidad y seguridad. Muchas plataformas priorizan una a expensas de la otra, lo que genera interfaces engorrosas o sistemas vulnerables. Splashtop, sin embargo, se destaca por ofrecer una combinación perfecta de ambos.

Los usuarios han elogiado constantemente el diseño intuitivo de Splashtop que no escatima en seguridad. Un usuario captó perfectamente este sentimiento y afirmó: "El bajo costo, la simplicidad para la instalación del usuario final y la interfaz de usuario clara y sencilla son las características que destacan para mí".

Otro usuario señaló: “ "Utilizamos Splashtop para Acceso remoto para los usuarios. Es una forma fácil, segura y económica de dar acceso a los empleados desde fuera de la oficina". Este Los comentarios son un testimonio del compromiso de Splashtop de ofrecer un producto que no solo sea fácil de navegar para los usuarios finales, sino que también esté reforzado con sólidas medidas de seguridad.

Al lograr este equilibrio, Splashtop garantiza que sus usuarios puedan acceder con confianza a sus sistemas de forma remota sin las enormes complejidades que a menudo se asocian con las plataformas seguras.

Pruebe Splashtop gratis

El compromiso de Splashtop con funciones de seguridad sólidas no pasa desapercibido. En un espectro de usuarios e industrias, el consenso es claro: Splashtop cumple su promesa de proporcionar una solución segura de Acceso remoto. "Seguridad sólida, especialmente con la autenticación de dos factores habilitada para todos los usuarios. No hay problemas con los hackeos y los usuarios son fáciles de administrar". comenta un usuario, destacando la perfecta integración de sólidas medidas de seguridad sin comprometer la experiencia del usuario.

Otro usuario enfatiza su confianza inquebrantable en el software y afirma: "Tengo total confianza en Splashtop. Siento que están muy orgullosos de tomar medidas para brindar a sus clientes el soporte, la seguridad y los servicios que necesitamos". Estos testimonios, junto con muchos otros, son testimonio del enfoque inquebrantable del software en garantizar que los datos del usuario estén protegidos y las conexiones permanezcan seguras.

En el panorama digital actual, donde las amenazas a la seguridad son omnipresentes, es tranquilizador para muchos que Splashtop continúe priorizando y ofreciendo medidas de seguridad de primer nivel. Las reseñas en TrustRadius hablan por sí solas: los usuarios no sólo confían en Splashtop por su funcionalidad sino también por la tranquilidad que ofrece.

Para aquellos curiosos por profundizar más, miles de reseñas excepcionales sobre Splashtop están disponibles en TrustRadius para su lectura. Experimente de primera mano lo que muchos han llegado a elogiar. ¡Aprende más sobre las características de seguridad de Splashtop y comienza tu Ensayo gratuito hoy!