Acabar con los ataques a la ciberseguridad es cada vez más difícil y, además, el aumento del trabajo remoto añade una capa adicional de complejidad a la seguridad. Los ataques Man-in-the-middle y las campañas de phishing van en aumento, por lo que es importante que todos se mantengan alerta y comprendan los pasos correctos que hay que seguir para garantizar la protección de datos, tanto a nivel personal como profesional.
Cómo usar el software de acceso remoto de forma segura
Cuando se usa correctamente, compartir datos de un ordenador a otro a través del software de acceso remoto es tan seguro como usar un ordenador en persona. Piensa en utilizar el software de acceso remoto como una extensión de un dispositivo existente: seguir las mejores prácticas de ciberseguridad al utilizar el software de acceso remoto ayuda a proteger a tu equipo de la mayoría de las amenazas de ciberseguridad.
Al elegir el software de acceso remoto, plantéate adquirir aquellos que cumplan con las principales normas y requisitos de seguridad. Las normativas legales como el cumplimiento del RGPD y SOC2 requieren que las empresas de software se mantengan dentro de un cierto conjunto de pautas en lo que respecta a los datos personales y cómo se almacena y protege la información. Asegúrate de que el software que elijas cumpla con estos requisitos para mantener la seguridad.
Cómo proteger los datos en la era del acceso remoto
Introducir el acceso remoto en tu espacio de trabajo no debería suponer una gran diferencia en el día a día de tu equipo en lo que respecta a seguridad. Estas son 3 medidas que puedes tomar para proteger la seguridad de los datos.
Establece unas políticas general sobre el acceso remoto
Al implementar unas políticas de acceso remoto por primera vez, es esencial sentar las bases para tus empleados sobre qué comportamiento es aceptable y cuál no cuando trabajan de forma remota. Por ejemplo, es posible que desees limitar el tipo de redes a las que pueden conectarse tus empleados. Trabajar en una cafetería o en una red pública puede generar algunas preocupaciones con respecto a la seguridad, por lo que es importante dictar este tipo de información en unas políticas de acceso remoto.
Al incorporar a tus empleados a tu nuevo software de acceso remoto, asegúrate de proporcionar instrucciones claras paso a paso sobre qué software vas a utilizar, cómo se ve y cómo funciona. Si tu equipo de TI utiliza un software diferente para el acceso remoto, asegúrate de que los empleados sepan cómo es ese proceso. Esto puede ayudar a mitigar posibles intentos de phishing y descargas de otro software sospechoso que pueda afectar la seguridad de los datos.
Mantén procesos de datos seguros y regulares, incluso para acceso no remoto
La creación de políticas de datos generales y coherentes ayudará a fortalecer las prácticas de seguridad cuando se trabaja de forma remota. Si bien es importante analizar específicamente el acceso remoto, la adopción de políticas de seguridad generales en su conjunto contribuirá en gran medida a mitigar las amenazas potenciales.
Por ejemplo, clasificar los datos importantes de la empresa según la necesidad de saberlos puede minimizar el nivel de oportunidad para que los ciberdelincuentes ataquen. Cuando se reduce la cantidad de empleados que pueden acceder a cierta información, se minimiza la cantidad de objetivos a los que puede apuntar un delincuente.
La implementación de actualizaciones de seguridad periódicas, como cambios constantes de contraseña y la exigencia de autenticación multifactor, garantiza que las personas adecuadas accedan a los datos correctos. Incluso puedes ir un paso más allá y requerir un dispositivo de seguridad USB externo, como una llave Yubi, para garantizar que se requieran varias capas de verificación para acceder a datos específicos.
Cuando aplicas este nivel de seguridad al acceder a dispositivos de forma remota, creas toda una infraestructura de seguridad que es difícil de superar si no cuentas con la verificación pertinente. Aplicar estas mejores prácticas en persona y garantizar que los empleados sigan estas reglas con regularidad ayuda a establecer buenos hábitos de seguridad. Cuanto mejores sean los hábitos de seguridad de tus empleados, más seguros permanecerán tus datos, da igual si trabajas de forma presencial o remota.
Utiliza herramientas de acceso remoto sencillas y seguras
Al utilizar el software de acceso remoto, es importante saber si los datos que se transfieren entre los dos dispositivos están cifrados tanto en tránsito como en reposo. El software de acceso remoto adecuado debe ser fácil de usar para todos los involucrados, desde directivos de TI hasta un empleado que trabaja de forma remota.
La simplicidad de una herramienta de acceso remoto es importante: no querrás que a tus empleados les resulte demasiado complicado acceder a lo que necesitan. Un producto demasiado complicado puede generar frustraciones, un aumento en las llamadas de tickets a TI y un uso indebido accidental del software. Cuando tus empleados no saben cómo utilizar correctamente el software de acceso remoto, esto puede crear vulnerabilidades en tu proceso.
Cómo mantener los datos seguros con Splashtop Enterprise
Al elaborar unas políticas de acceso remoto, asegúrate de plantearte adquirir Splashtop Enterprise como opción. Splashtop Enterprise proporciona acceso remoto para los empleados, al mismo tiempo que proporciona funciones clave para soporte remoto específico para mantener y mejorar la eficiencia del equipo de TI. Splashtop Enterprise también cumple con las principales regulaciones como SOC2 e ISO/IEC 27001, al tiempo que mantiene una interfaz fácil de usar y evita una pila tecnológica innecesariamente complicada para los equipos de TI.
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