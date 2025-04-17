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iPhone screen displaying the iOS 11 option to share the device screen

Video: Cómo Compartir la Pantalla de tu Dispositivo iOS 11 con Splashtop SOS

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
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Splashtop SOS permite la visualización remota de las pantallas de iOS 11 (iPhone y iPad) para brindar soporte remoto.

Este video muestra las instrucciones de configuración por primera vez en el dispositivo iOS (agregando el botón de Grabación de Pantalla al Centro de Control) y luego los pasos para que un usuario comparta pantallas de iOS con un técnico que está usando Splashtop SOS.

How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS
How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS

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Más información sobre cómo acceder remotamente a las pantallas del iPhone y el iPad iOS con SOS

Splashtop SOS es el soporte remoto hecho simple – Conéctate a los dispositivos de tus usuarios con un simple código de sesión.

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